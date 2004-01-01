Россельхознадзор запретил ввоз овощей и фруктов из Абхазии

Россельхознадзор объявил о введении со 2 апреля временных ограничений на ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения, а также многооборотной тары и древесно-упаковочного материала. Как говорится в сообщении ведомства, такое решение принято по итогам мониторинга распространения на территории Абхазии коричневого мраморного клопа. «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору <…> вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту», — указано в сообщении.



По данным ФТС, в 2017 году Абхазия поставила в Россию продукцию на $53,1 млн, основная часть импорта приходилась на виноградные вина, которых было ввезено на $47 млн. Что касается плодоовощной продукции, то в прошлом году Абхазия отправила в Россию лишь 8 тыс. т фруктов (в основном апельсины и лимоны) и 1,6 тыс. т овощей (преимущественно томаты). В конце прошлого года президент Абхазии Рауль Хаджимба объявил, что мраморный клоп уничтожил 70% урожая фундука и более 50% урожая мандаринов в республике, в результате чего экспорт этих агрокультур резко сократился.



С учетом мизерных объемов абхазских поставок введение запрета никак не повлияет на российский рынок, уверен главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. «Импорт из Абхазии в общей структуре ввозимой в Россию плодоовощной продукции за прошлый год составил лишь 0,07%. Поэтому нам проще ограничить эти несущественные объемы, которые приходят из Абхазии на российский рынок, чем нести риски заноса вредителя на свою территорию», — прокомментировал «Агроинвестору» Лашин.



С 12 марта Россельхознадзор для предотвращения заноса клопа уже ввел ограничения на провоз растительной продукции из Абхазии в ручной клади пассажиров. В конце прошлой недели Абхазию посетил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. По информации пресс-службы Минсельхоза, Хатуов осмотрел районы, пострадавшие от насекомого-вредителя, и предложил абхазским аграриям препараты для защиты агрокультур и специальные феромонные ловушки. Кроме того, как сообщает абхазское агентство «Спутник», Минсельхоз России готов платить населению Абхазии по 1 тыс. руб. за килограмм собранных клопов для проведения научных исследований. «В самый ближайший период нужна большая масса клопа для лабораторных испытаний, связанных с выработкой феромонов», — пояснил Хатуов.



Коричнево-мраморный клоп может повреждать около 100 видов растений, в том числе плодовые и бахчевые агрокультуры, ягодники, виноградники, сою, кукурузу, и давать четыре и более поколений за сезон. Насекомое включено в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, действующий с 1 июля 2017 года. Россельхознадзор прогнозирует, что потери сельхозпроизводителей из-за клопа в этом году могут составить 2 млрд руб. В зоне повышенного риска Краснодарский и Ставропольский края, юг Ростовской области и Крым. В разной степени насекомое может повредить агрокультуры в 18 регионах России.



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По данным Минсельхоза, в России вредитель распространен на юге страны. В 2017 году из обследованных в Краснодарском крае 62 тыс. га клоп был выявлен на 2,5 тыс. га, средневзвешенная численность вредителя составляла 0,15 экз./кв. м, максимально на сое — 1 экз./кв.м. В этом году, согласно информации кубанского управления Россельхознадзора, в крае в феврале и марте выявлено 14 мест зимовки клопа, первые химические обработки против насекомого запланированы на конец апреля. Как отмечал в январе на Всероссийском агрономическом совещании глава департамента растениеводства министерства Петр Чекмарев, применение химических инсектицидов против клопа затрудняется тем, что вредитель распространен в курортной зоне Черноморского побережья и в населенных пунктах. Альтернативные меры борьбы с вредителем не разработаны.

