Минсельхоз допускает проведение зерновых интервенций в 2018—2020 годах в объеме 970 тыс. т ежегодно, следует из материалов ведомства. В пятницу министерство объявило о начале отбора банков для осуществления интервенций, который продлится до 25 мая. «Ежегодный объем сельскохозяйственной продукции, в отношении которой планируется проведение государственных закупочных интервенций в 2018—2020 годах составляет зерно, в том числе пшеница мягкая продовольственная — 740 тыс. т, пшеница мягкая фуражная — 150 тыс. т, рожь — 20 тыс. т, ячмень фуражный — 56,7 тыс. т, кукуруза — 3,3 тыс. т», — говорится в объявлении, утвержденном первым замминистра Джамбулатом Хатуовым.



Для молочных интервенций лимит установлен на уровне 6,2 тыс. т ежегодно. В том числе в госфонд может быть приобретено 3 тыс. т сухого обезжиренного молока, 1,57 тыс. т — сухого молока (кроме обезжиренного) и 1,67 тыс. т сливочного масла. В то же время в документе отмечается, что фактические объемы закупок зерна и молочной продукции «будут зависеть от конъюнктуры рынка».



Указанный объем зерновых интервенций носит, скорее, виртуальный характер, замечает вице-президент Российского зернового союза (РСЗ) Александр Корбут. «Конечно, мы не знаем, как будет развиваться ситуация на рынке в новом сезоне, но я сомневаюсь, что указанные объемы, во-первых, будут приобретены, а во-вторых, они не смогут существенно повлиять на рынок. Только если крайне точечно», — сказал «Агроинвестору» Корбут. Президент РСЗ Аркадий Злочевский в свою очередь отметил, что объем, который может влиять на рынок, должен составлять не менее 5% от его размера. «Возможно, для отдельных региональных программ закупки могут иметь смысл, однако в масштабах страны менее 1 млн т — это слишком небольшой объем, который не может повлиять на рыночную ситуацию», — сказал Злочевский.



Кроме того, интервенции дорого обходятся для бюджета, тем более что помимо самих закупок необходимы деньги на хранение зерна, напоминает Корбут. «В прошлом году денег не было даже на обслуживание зерна интервенционного фонда», — заметил эксперт. Так, в ноябре 2017-го глава департамента по регулированию рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко заявлял о долге государства перед «Объединенной зерновой компанией» (ОЗК, госагент по проведению интервенций) и хранителями зерна в размере 3,8 млрд руб. Только в конце декабря ОЗК сообщила, что услуги по хранению оплачены в полном объеме.



В последний раз интервенции проводились в сезоне-2016/17, в течение которого было закуплено 954 тыс. т зерна на сумму более 9,1 млрд руб. По подсчетам ОЗК, годовое обслуживание 3,9 млн т зерна в госфонде обходится в 9,5 млрд руб. «Средства, направляемые на указанные цели, являются достаточно серьезной и постоянно возрастающей статьей расходов для бюджета», — ранее заявляла пресс-служба компании. В 2018 году на обслуживание интервенционного фонда в бюджете заложено 6,5 млрд руб.



По данным Минсельхоза, по состоянию на 20 апреля в интервенционном фонде находилось 3,96 млн т зерна на сумму 36,4 млрд руб. В том числе 1,71 млн т пшеницы 3-го класса, 1,51 млн т — 4-го класса, 377 тыс. т — 5-го класса, 238 тыс. т фуражного ячменя и 136 тыс. т продовольственной ржи. На сезон-2018/19 минимальные закупочные цены для интервенций Минсельхоз установил на уровне 8,9 тыс. руб./т на пшеницу 3-го класса, 7,6 тыс. руб./т — 4-го класса, 6,4 тыс. руб./т — 5-го класса, 6,5 тыс. руб./т — на ячмень.



Ранее представители агроведомства неоднократно говорили, что хотя планов отказываться от интервенций нет, пока применять их не предполагается. Глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал интервенции «отчасти вредным механизмом», более эффективной альтернативой которым в этом сезоне стало субсидирование железнодорожных перевозок зерна на экспорт из удаленных от портов регионов. По состоянию на 27 апреля по льготному тарифу согласован вывоз 1,79 млн т зерна на общую сумму 1,7 млрд руб. По предложению президента Владимира Путина такую меру господдержки предполагается продлить и на следующие сезоны.

