Внутренние цены на пшеницу, начавшие резко увеличиваться в середине марта, на минувшей неделе продолжили расти. Так, пшеница 3-го класса в центральной части страны в течение прошлой недели подорожала на 300 руб. до 9,5 тыс. руб./т, 4-го класса — почти на 500 руб. до 8,5 тыс. руб./т, 5-го класса — на 610 руб. до 7,1 тыс. руб./т, следует из данных Минсельхоза. В южной части страны недельный рост составил 215 руб., 550 руб. и 750 руб. соответственно.

Согласно мониторингу аналитического центра «СовЭкон», на европейской части страны средние цены на пшеницу 4-го класса выросли на 275 руб. до 8,6 тыс. руб./т, 5-го класса — на 100 руб. до 7,4 тыс. руб./т. «Российский зерновой рынок на прошлой неделе продолжил инерционно расти по большинству позиций в ответ на девальвацию рубля неделей ранее», — отмечают эксперты центра. По их мнению, текущий уровень цен на пшеницу выглядит привлекательным для продажи части запасов в ряде регионов.

По данным Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), с учетом апрельского изменения курса национальной валюты наиболее активно цены на зерно повышались на экспортно ориентированном Юге, где стоимость зерновых агрокультур уже превысила прошлогодний уровень. «Повышение спроса на качественное сырье со стороны потребителей зерна как на продовольственные, так и фуражные цели привело к росту ценовых показателей относительно прошлогодних значений на аналогичную дату», — сказал «Агроинвестору» президент союза Павел Скурихин.

В то же время в центральных регионах страны цены хоть и приближаются к уровню 2017-го, однако пока не достигли того их уровня, заметил Скурихин. По данным НСЗ, пшеница 3-го класса за последнюю неделю в Центральном федеральном округе подорожала на 150 руб. до 7,8−10 тыс. руб./т, 4-го — на 250 руб. до 6−9 тыс. руб./т, 5-го класса — на 150 руб. до 5,7−8,5 тыс. руб./т. При этом в азиатской части страны пшенице до прошлогодних показателей еще далеко. «После обвала цен с начала уборочной кампании в 2017 году на 1,5−3,5 тыс. руб./т в зависимости от агрокультуры и региона, стоимость зерна остается на крайне низких значениях, близких к себестоимости производства и даже ниже, — подчеркнул Скурихин. — В результате при рекордном урожае сельхозпроизводители вынуждены реализовывать выращенную продукцию за бесценок, в том числе для погашения кредитов и товарных займов, что уже привело к многомиллионным убыткам. Так же ситуацию усугубляют затруднения с вывозом зерна за пределы регионов».

Для нормализации ценовой ситуации в этом году Минсельхоз субсидирует вывоз зерна из удаленных от портов регионов, однако лимиты для Омской и Новосибирской областей уже выбраны на 100%. Предложение увеличить лимиты для этих регионов сейчас рассматривает правительство, сообщает аграрное ведомство. Кроме того, на прошлой неделе замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Дмитрий Федюшин объявил о намерении расширить перечень регионов с льготной перевозкой зерна, включив в него Алтайский и Красноярский края.

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 18 апреля с начала сезона Россия экспортировала 42,3 млн т зерновых агрокультур, что на 42% выше аналогичного периода прошлого маркетингового года. В том числе отгрузки пшеницы выросли на 43% почти до 33 млн т. За период с июля по апрель экспорт зерна, включая муку и зернобобовые агрокультуры, превысил результат сезона-2016/2017 на 9,8 млн т, подсчитал аналитический центр «Русагротранса». Всего экспортировано около 46,8 млн т зерна на сумму более 500 млрд руб.

Экспортные цены на пшеницу на прошлой неделе, несмотря на ослабление мирового рынка, выросли на $3 до $213/т (FOB глубоководные порты, 12,5% протеина), что является самым высоким уровнем цен с сезона-2014/15, сообщает «СовЭкон». По данным Минсельхоза, средняя экспортная цена пшеницы 4-го класса (FOB Новороссийск) к 19 апреля составляла $215 за тонну, увеличившись за неделю на $1. На фоне отсутствия государственных зерновых интервенций за неимением другого ценового ориентира покупатели зерна опираются на черноморские цены FOB, отмечает Скурихин. «Поэтому чем дальше от экспортных портов, тем ниже стоимостной диапазон для аграриев и тем хуже их финансовые перспективы», — добавил эксперт.