Россия договорилась о поставках в Саудовскую Аравию двух пробных партий пшеницы. Как сообщает Россельхознадзор, отгрузка будет сделана для проверки сохранности зерна в условиях климата Саудовской Аравии и «проведения повторного эксперимента по выпечке хлеба совместно с российской стороной».



Как следует из сообщения, с 22 по 27 апреля делегация Саудовской Аравии посетила Россию. В ходе визита представители королевства посетили лаборатории Центра оценки качества зерна в Новороссийске и Раменском, в порту Новороссийска ознакомились с процессом отбора проб во время погрузки зерна на экспорт, а на хлебокомбинате в Сочи — с процессом производства хлеба. Кроме того, в Международной промышленной академии гостям продемонстрировали результаты практического эксперимента о незначительном влиянии степени пораженности зерен пшеницы клопом вредная черепашка на качество выпекаемого хлеба. «Глава делегации пригласил российскую сторону совершить визит в Саудовскую Аравию в октябре текущего года для ознакомления с системой качества и безопасности зерна, а также технологией хлебопечения», — говорится в сообщении.



В этом сезоне Саудовская Аравия занимает шестое место среди крупнейших импортеров российского зерна с долей в 4%. Как следует из оперативных данных Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, с 1 июля по 24 апреля в Саудовскую Аравию было отправлено 1,9 млн т зерна и продуктов его переработки. Однако весь объем поставок приходится на ячмень. По информации ФТС, в первые восемь месяцев сезона Саудовская Аравия была крупнейшим покупателем этой агрокультуры, на нее приходилось более 40% всех экспортных отгрузок российского ячменя. Сейчас страна не закупает у России пшеницу, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



«Саудовская Аравия является довольно крупным импортером пшеницы и, что самое главное, с растущими перспективами. Пшеница сейчас приобретается у наших конкурентов — Евросоюза, Австралии, стран Северной Америки», — сказал «Агроинвестору» Петриченко. По данным Минсельхоза США, в прошлом сезоне Саудовская Аравия импортировала 3,7 млн т пшеницы, в этом году, согласно прогнозу американского аграрного ведомства, королевство закупит 3,3 млн т. При этом, по словам Петриченко, при поставках в Саудовскую Аравию в первую очередь речь идет о пшенице 3-го класса. «У Саудовской Аравии довольно высокие требования к качеству, содержанию протеина. Это примерно такие же требования, как у Турции, и выше. Однако Россия их выполнить вполне может», — уверен эксперт.



Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы. По данным Минсельхоза, к 25 апреля с начала сезона-2017/18 за рубеж продано 33,7 млн т агрокультуры, что на 43% выше уровня аналогичного периода прошлого маркетингового года. Совокупный экспорт зерна составил 43,2 млн т — на 42% больше показателя предыдущего сезона. Число стран-получателей российской зерновой продукции увеличилось со 125 до 133, сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна. Крупнейшими импортерами российской пшеницы являются Египет, Турция и Бангладеш.



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