Валовой сбор пшеницы в России в 2018 году снизится на 13% до 74 млн т без учета Крыма, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). Такая оценка дана исходя из возможного снижения посевных площадей на 1,3 млн га, а также сокращения урожайности до близких к среднегодовым значениям.



«Также прогноз отражает текущую статистику по погибшим озимым посевам и медленную весеннюю посевную кампанию», — говорится в обзоре. Аналитики указывают и на выросшие запасы пшеницы в текущем сезоне, которые оказывают понижательное давление на цены, в результате чего аграрии могут принять решение уменьшить площади под пшеницей и перейти на другие агрокультуры, пользующиеся высоким экспортным спросом, такие как ячмень и кукурузу. «В продолжение прошлогоднего тренда производители в Сибири вновь сократят площади под пшеницей, демотивированные все растущими запасами зерна, их внимание привлечет более прибыльное производство рапса. Поволжье также сократит посевные площади по этим же причинам: например, общие запасы зерна к 1 марта здесь были выше на 38,4%", — говорится в обзоре.



По оценке FAS USDA, в результате уборочные площади пшеницы в 2018 году составят чуть более 26 млн га без учета Крыма (еще 303 тыс. га озимой пшеницы, согласно текущим данным Минсельхоза республики, и 5 тыс. га яровой), в то время как в 2017-м они достигали 27,3 млн га. Минсельхоз России, в свою очередь, ожидает, что пшеницей будет занято примерно столько же, как в 2017-м: так, озимая агрокультура, как и в прошлом году, заняла 15,3 млн га, сообщал ранее глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев, план по яровой — 12,93 млн га против 12,98 млн га в 2017-м. Согласно оперативному мониторингу российского аграрного ведомства, к 26 апреля яровая пшеница была посеяна на 317 тыс. га или 2,5% планируемых площадей, темп сева в 1,6 раза отставал от прошлогоднего.



Рост внутренних цен на ячмень и кукурузу создает хорошие ценовые стимулы для расширения их посевов, подтверждает аналитический центр «СовЭкон». Так, Минсельхоз России прогнозирует рост площади сева ярового ячменя в этом году с 7,5 млн га до 7,7 млн га. Правда, текущие темпы сева заметно отстают как от прошлогодних, так и от среднемноголетних показателей, прежде всего в Центральном федеральном округе, где окно оптимальных сроков посевных работ близится к закрытию. «В Поволжье сев ярового ячменя только начинается, но можно ожидать, что его массовый сев начнется также с задержкой из-за поздней весны», — констатируют аналитики «СовЭкона». В то же время площади под кукурузой в этом году на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры могут вырасти, превысив прошлогодний рекордный показатель. «Сев кукурузы в Южном федеральном округе, основном производящем регионе, идет с заметным опережением прошлогоднего графика. В регионах Центрального Черноземья кукуруза как культура более позднего сева может компенсировать недосев ярового ячменя», — полагают аналитики центра.



Несмотря на существенное снижение урожая, экспорт пшеницы из России в сезоне-2018/19 сократится лишь на 4% до 36 млн т благодаря рекордным переходящим запасам, а также господдержке. «Около 10% совокупного экспорта пшеницы в сезоне-2018/19 может быть отгружено с привлечением государственных субсидий на перевозку зерна», — напоминают американские аналитики. Внутреннее потребление пшеницы в 2018/19 также сократится на 1 млн т из-за снижения производства муки и использования агрокультуры на кормовые цели. Запасы на конец маркетингового года 2018/19 FAS USDA прогнозирует на уровне 8,3 млн т против 13,82 млн т на конец текущего сельхозгода.



Совокупное производство зерна в России Минсельхоз США оценивает в 124 млн т — на 8% ниже рекордного уровня 2017 года, но выше остальных урожаев начиная с 1978 года. В том числе американские аналитики ожидают значительного увеличения производства кукурузы, до 16,4 млн т, что на 25% выше показателя 2017-го. «Уборочные площади под кукурузой, как ожидается, вырастут на 20% благодаря 10-процентному увеличению посевных площадей при нормальных погодных условиях во время сева и вегетации по сравнению с 2017 годом, когда 10% посевных площадей были потеряны из-за влажной и холодной погоды», — отмечается в обзоре FAS USDA. Урожая ячменя, как ожидается, снизится на 4% до 19,3 млн т за счет сокращения урожайности до среднегодовых значений. Экспорт ячменя в сезоне-2018/19 может составить 4,5 млн т, что на 13,5% меньше ожидаемого итога-2017/18 (5,2 млн т).



Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует снижение производства зерна в России в этом году на 7% до 118 млн т (организация учитывает пшеницу и кормовое зерно без Крыма), в том числе пшеницы — на 12% до 74,5 млн т. Как говорится в апрельском обзоре IGC, мировое производство пшеницы также сократится — с 758 млн т до 739 млн т. Снижение урожая в том числе будет наблюдаться в Евросоюзе и Аргентине при сохранении значений текущего сезона в США и Канаде. Совокупное глобальное производство зерна в сезоне-2017/18, по оценке IGC, может снизиться на 5 млн т до 2088 млн т. Таким образом, при росте мирового потребления и глобальной торговли запасы зерна к концу следующего сезона должны уменьшиться до 560 млн т против 611 млн т, которые ожидаются к концу нынешнего маркетингового года.

