Россельхознадзор обеспокоен увеличением объема ввоза яблок из Турции в Россию в этом году. «По состоянию на 15 мая на территорию России поставлено более 38 тыс. т турецких яблок. Для сравнения, за весь 2015 год в Россию было ввезено 13,8 тыс. т яблок, что почти в три раза меньше, чем за четыре с половиной месяца 2018 года», — говорится в его сообщении.



В связи с этим ведомство не исключило возможности поступления в страну санкционной продукции под видом турецких яблок.



Россельхознадзор обратился в директорат по продовольствию и контролю Минсельхоза Турции с просьбой предоставить данные об объемах производства, экспорта и хранения яблок урожая 2017 года. После получения запрашиваемых сведений и их анализа Россельхознадзор примет решение о необходимости проведения инспекции турецких предприятий, осуществляющих производство, хранение и экспорт в Россию свежих яблок, пообещало ведомство.



С 1 января 2016 года Россия вводила эмбарго на ввоз турецких яблок наряду с другой плодоовощной продукцией. Такое решение было принято после того, как турецкие военные сбили российский Су-24. После нормализации отношений между двумя странами 2 июня 2017 года российское правительство решило снять ограничения. С июня по декабрь 2017-го, по данным ФТС, из Турции было ввезено 8,8 тыс. т свежих яблок, среди их поставщиков страна занимала 11-е место. В 2015-м году с объемом ввоза в 13,8 тыс. т Турция находилась на восьмом месте, основной объем поставок (10,2 тыс. т) пришелся на январь-апрель.



В мире Турция является четвертым производителем яблок после Китая, Евросоюза и США. Согласно оценке Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в 2017 году в республике произведено 2,75 млн т яблок при внутреннем потреблении 2,4 млн т. Экспорт из Турции в сезоне-2017/18 прогнозируется на уровне 200 тыс. т. Россия, в свою очередь, останется крупнейшим импортером: при собственном производстве в 1,3 млн т яблок еще 690 тыс. т в текущем сезоне будет ввезено из-за рубежа.



Несмотря на внушительный объем производства, в последние годы Турция не входила в список основных экспортеров яблок в Россию, комментирует главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. «В 2017 году крупнейшим поставщиком стала Молдавия — 229 тыс. т или 33% всего объема ввоза. В первую пятерку также входили Сербия, Китай, Азербайджан и Белоруссия», — прокомментировал «Агроинвестору» эксперт. При этом был ли факт реэкспорта со стороны Турции, точно можно сказать только по результатам расследования, отметил Лашин. «Я не исключаю, что мог иметь место реэкспорт санкционной продукции, так как Турцию в этом уже неоднократно уличали. Однако точную информацию по этому поводу может получить только Россельхознадзор», — добавил он.



Эмбарго на поставки яблок из ряда санкционных стран действует с 7 августа 2014 года в ответ на санкции со стороны Запада. Ограничения, в частности, распространяются на продукцию из Евросоюза, США, Австралии, Албании, Черногории. В январе 2018 года в связи с подозрением на реэкспорт из этих стран Россельхознадзор уже вводил запрет на поставки яблок из Боснии и Герцеговины. А в феврале из-за возможного реэкспорта запрет на ввоз стал действовать для 31 предприятия Белоруссии. В результате в феврале поставки из этой страны снизились до 1,6 тыс. т против 2,9 тыс. т в январе и 2,9 тыс. т в феврале 2017-го. Как сообщал глава Россельхозназора Сергей Данкверт, 24 африканских государства, значившихся по документам поставщиками яблок и груш в Белоруссию, заявили, что не осуществляли поставки в эту страну. По сути, 255 тыс. т фруктов якобы из этих стран — легализация «санкционки», сделал вывод Данкверт. В частности, по данным Россельхознадзора, оказались подделаны фитосанитарные документы Гвинеи, Бенина, Либерии, Мали и других стран.



Между тем, реэкспорт яблок — не единственная претензия, возникшая сейчас к Турции. Вчера же Россельхознадзор выразил обеспокоенность многократными попытками ввоза в Россию зараженных турецких томатов. Так, за четыре дня предотвращены три случая ввоза партий общим весом 71 т с карантинным для ЕАЭС насекомым — южноамериканской томатной молью Tutaabsoluta. В Брянской области в 12 партиях томатов общим весом 220 т также обнаружены карантинные организмы — томатная моль и западный (калифорнийский) цветочный трипс. С января брянское управление Россельхознадзора из-за обнаружения вредителей вернула более 440 т продукции турецким отправителям.

