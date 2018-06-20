Российско-сербская компания заложит тысячу гектаров сада

Российско-сербское предприятие «Брянский сад» заложило в Клетнянском районе Брянской области яблоневый сад. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор компании Олег Кобец, саженцы уже заняли первые 24 га, в этом году планируется высадить еще примерно 50 га. Для этого закуплено около 450 тыс. саженцев.



В будущем площадь яблоневого сада может составить 1 тыс. га. «Это планы на ближайшие годы, производство будет вестись по интенсивной технологии», — рассказал Кобец. Согласно проекту, на каждом гектаре будет высаживаться около 3,5 тыс. яблонь, по расчетам, с каждого дерева планируется получать около 18 кг яблок.



Первый урожай — на уровне 1 тыс. т — «Брянский сад» планирует собрать уже в этом году. Реализовывать продукцию предполагается в оптовом и розничном звене на территории Брянской области и близлежащих регионов, а также в Москве. Сумму инвестиций в проект Кобец назвать отказался, сказав лишь, что он реализуется на собственные средства его участников.



ООО «Брянский сад» зарегистрировано в Брянской области в июне 2017 года, основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых агрокультур, следует из данных kartoteka.ru. Владельцами компании являются шесть физических лиц, в том числе 10% принадлежит сербскому инвестору, рассказал Кобец. Как сообщает ТАСС, сейчас в собственности компании 262 га земли. Ранее она использовалась в сельском хозяйстве, однако на протяжении последних почти 30 лет была заброшена. На 100 га инвестор выкорчевал деревья и кустарники и создал мелиоративную систему, необходимую для садоводческого проекта.



По данным Минсельхоза, с 2013 по 2017 год в стране было заложено 61,5 тыс. га многолетних насаждений, в 2017-м новые плодовые и ягодные деревья появились в 61 регионе на 15,2 тыс. га. Для поддержки развития садоводства из федерального бюджета на закладку и уход за многолетними насаждениями по единой субсидии аграриям было перечислено 3,4 млрд руб. (в 2016 году — 2,2 млрд руб.). Наибольшие темпы посадки отмечены в Краснодарском крае — 2 тыс. га, Кабардино-Балкарии — 1,8 тыс. га и Дагестане — 1,3 тыс. га. Общая площадь плодоносящих многолетних насаждений в 2017 году была на уровне 97 тыс. га, говорится в Нацдокладе аграрного ведомства, Урожай яблок в сельхозорганизациях и КФХ составил 710 тыс. т, в этом году, согласно прогнозу Ассоциации садоводов России, он может увеличиться до 800 тыс. т.



По оценке президента Ассоциации садоводов Игоря Муханина, рентабельность интенсивных садов в России достигает 150−250%. «Если мы ставим задачу импортозамещения, то лучших вложений, чем в садоводство, сейчас нет», — ранее говорил он «Агроинвестору», отмечая, что еще лет двадцать промышленное садоводство будет очень интересным направлением для инвесторов. По данным Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, Россия является крупнейшим импортером яблок: по итогам сезона-2017/18 наша страна закупит 850 тыс. т. В то же время, по словам Муханина, благодаря закладке новых садов производство яблок в промышленном секторе увеличивается на 100 тыс. т в год. И если развитие сектора продолжится такими же темпами, то через 10 лет мы сможем заместить импорт, подсчитал он.



Тем не менее, в 2018 году в связи с неблагоприятными погодными условиями закладка садов произведена на меньшей площади, а частично перенесена на осенний период, сообщал в мае Минсельхоз. Из-за отставания по погоде на две-три недели к середине мая многолетние агрокультуры высадили на площади почти 4 тыс. га. Это 35% от показателя, предусмотренного госпрограммой по развитию сельского хозяйства. В 2017 году на аналогичную дату было заложено 5,5 тыс. га садов. В этом году больше всего многолетних насаждений заложено в Северо-Кавказском федеральном округе — 1,8 тыс. га, в Южном федеральном округе — 1,2 тыс. га и в Центральном федеральном округе — 862 га.

