За полгода экспорт сельхозтехники вырос в 1,5 раза

Поставки продукции сельхозмашиностроения из России на экспорт в первом полугодии выросли на 57% до 6,6 млрд руб. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг, доля ключевого экспортного направления — стран СНГ — сократилась, при этом набирает объемы экспорт агротехники в Европу. В частности, доля Западной Европы в российском экспорте в январе-мае увеличилась с 2,4% до 4,7%, Восточной Европы — с 6,7% до 7,7%, уточнила «Агроинвестору» руководитель проекта Российского экспортного центра по поддержке экспорта сельхозтехники Ольга Серебринникова.



В 2016 году экспорт сельхозтехники вырос на 36% до 6,8 млрд руб., в 2017-м — на 16% до 7,9 млрд руб. По итогам текущего года Минпромторг прогнозирует увеличение поставок до 10 млрд руб., сообщал ранее в июле ТАСС директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения министерства Евгений Корчевой. «Речь идет о более чем 30 странах мира. Сейчас растут поставки в Евросоюз — Германия, Франция, Великобритания, Польша, Венгрия. Плюс Северная Америка, в основном Канада. Объем поставок в Китай тоже ежегодно увеличивается», — рассказывал Корчевой.



На основных страновых рынках Европы, Азии и других макрорегионов наблюдается завершение многолетнего спада спроса на сельхозтехнику, поясняет директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш» Прохор Дармов. «Зарубежные аграрии сейчас более активно пополняют свои парки. Также усилия производителей в предыдущие годы начинают давать свои плоды, с каждым годом российские сельхозмашины становятся более популярны по всему миру», — прокомментировал Дармов «Агроинвестору». Согласно его прогнозу, набранный в первом полугодии темп роста экспорта сохранится вплоть до конца текущего сельхозгода.



В соответствии со стратегией, утвержденной правительством 31 августа 2017 года, экспорт российской сельхозтехники должен вырасти до 30 млрд руб. к 2025 году. Число предприятий, поставляющих за рубеж отечественную продукцию сельхозмашиностроения, должно увеличиться с 48 В 2018 году до 70 к 2025-му, а число стран-импортеров — до 65. Как сообщает Минпромторг, в этом году российские производители вышли на новые рынки Австралии и ЮАР. Также, по информации ассоциации «Росспецмаш», в январе-июне значительно увеличился экспорт российской сельхозтехники в Польшу — более чем в 36 раз до 332 млн руб., а также в Германию (в 44 раза до 133 млн руб.).



В самом «Ростсельмаше» (на компанию приходится более половины от общего объема экспорта) поставки за рубеж в начале этого года выросли более чем на 20%. «Мы ежегодно проводим большой объем работы, чтобы обеспечивать увеличение поставок. По нашим нормативам, ежегодно мы должны открывать не менее двух новых страновых рынков», — рассказал Дармов. В 2018-м «Ростсельмаш» вышел на рынки Чехии, Хорватии, Анголы, Зимбабве.



Рост экспортных поставок также обусловлен господдержкой, в том числе субсидированием части затрат на транспортировку продукции и сертификацию на внешних рынках, отмечает Серебринникова. «Это позволяет экспортерам снизить стоимость продукции для конечного потребителя и выиграть конкурентную борьбу с западными компаниями», — уверена она. Кроме того, сами предприятия проводят модернизацию производств, разрабатывают и производят новые современные модели техники, напоминает Серебринникова.



При этом увеличение внешних продаж наблюдается на фоне спада спроса на сельхозтехнику внутри страны. В январе-апреле 2018 года на фоне уменьшения доходности и инвестиционной активности аграриев производство сельхозтехники в России сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,3 млрд руб. В частности, на 24% до 1,5 тыс. ед. уменьшился выпуск зерноуборочных комбайнов, на 7% до 853 ед. — полноприводных сельскохозяйственных тракторов. Вместе с тем, производство кормоуборочных комбайнов выросло на 16% до 227 ед., самоходных опрыскивателей-разбрасывателей — на 43% до 145 ед., косилок — на 16% до 1 тыс. ед.



После спада производства в начале года Минпромторг предложил дополнительные меры для стимулирования спроса. Министерство подготовило изменения в постановление правительства о субсидиях на лизинг спецтехники (составляют 10−15% от стоимости), предложив распространить льготу и на сельхозтехнику. Как говорится в пояснительной записке к документу, данная мера позволит стабилизировать платежеспособный спрос на внутреннем рынке и «сформировать благоприятные условия для обеспечения готовности аграриев к сезонным полевым работам». По оценке Минпромтога, льготный лизинг в 2019 году обеспечит дополнительную реализацию специализированной техники и оборудования на 1,75 тыс. единиц.

