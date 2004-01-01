Каждый год только в США более 48 млн людей заболевают кишечными инфекциями. 128 тыс. из них госпитализируются, а 3 тыс. умирают. Стафилококковая инфекция ответственна за 240 тыс. случаев заболеваний, тысячу госпитализаций и шесть смертей ежегодно.



Часто отравления возникают из-за Золотистого стафилококка, причем эта бактерия вырабатывает сразу несколько токсинов. Золотистый стафилококк считается самой частой причиной пищевых отравлений: именно вырабатываемый им стафилококковый энтеротоксин типа Е является причиной вспышек пищевых отравлений по всему миру вне зависимости от того, развитая это страна или бедная.



Тесты не всегда точно показывают наличие этого токсина и стоят недешево. К тому же результата приходится ждать до трех дней. Но что еще хуже — многие тесты не способны отличить опасные для человека токсины от безопасных. Тестирование на животных также не позволяет получать точные результаты (оно дает правильный ответ только в 50% случаев), к тому же требует много времени.



В отличие от них, новый тест разработан на основе Т-лимфоцитов (участвуют в обеспечении приобретенного иммунитета), который определяет SEE в продуктах питания. Он дает результат в течение 5 часов, причем точность составляет 100%. Этот тест можно применять прямо на производстве и при проверках.

