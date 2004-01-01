Летом травы на корм скоту теряют свои качества и становятся трудными для переваривания. В этих случаях нужны кормовые добавки. Недавно выяснилось, что такой добавкой могут служить самые обычные отходы производства этанола — зерновые, которые использовались при его производстве, богаты белками и энергией, которых не хватает в фуражном корме.



Это открытие сделали ученые Техасского механико-сельскохозяйственного университета (Texas A&M). Они знали, что с наступлением лета корма на пастбищах постепенно теряют свои полезные свойства (причем чем дольше продолжается жара, тем хуже их качества, потому что растения стареют и становятся жестче). Поэтому ученые стали искать добавки, которые бы минимизировали потерю питательных свойств.



Обычно в качестве кормовых добавок для КРС используют высушенные зерновые. Этой практике уже много лет, и она оправдана: добавки, полученные таким образом, зачастую являются отходами производства, поэтому дешевы. Иногда ими даже заменяют основные элементы питания, такие как кукуруза и соя. При этом данные добавки являются источниками какого-то одного элемента питания — минералов, белков или же просто энергии.



Поэтому кормовые добавки искали среди таких источников. В ходе исследований выяснилось, что зерно кукурузы, остающееся после ферментации на производстве этанола, может быть идеальной кормовой добавкой, которую можно добавлять в рацион в середине и в конце лета. Причем она является источником не только белков, но и энергии.



Поскольку из-за бурного развития этаноловой промышленности в последние годы этих отходов появилось много, проблем найти такое зерно не будет. Как замечают ученые, добавка будет полезна животным, которые уже набрали вес, тогда как худым коровам для первоначального набора веса будет достаточно подножного корма.

