За пять месяцев 2017 года производство молока в сельхозорганизациях составило почти 6,5 млн т, что на 3% выше аналогичного периода прошлого года, сообщает Минсельхоз. Агроведомство отмечает, что наибольший прирост зафиксирован в Белгородской области — на 12,4% до 180,6 тыс. т по итогам пяти месяцев, в Кировской области — на 7,6% до 250,3 тыс. т и в Воронежской области — на 7,1% до 240,3 тыс. т. Снижение произошло в Смоленской, Липецкой, Московской областях, республике Карелия и некоторых других регионах. В январе-мае валовой надой во всех хозяйствах страны составил 12 млн т, увеличившись относительно уровня 2016 года на 0,9%.



Средний надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) вырос на 5,4% до 2,6 тыс. кг. Наибольший прирост молочной продуктивности отмечен в Калининградской области (на 42,7% почти до 3,5 тыс. кг), Камчатском крае (плюс 33,1% до 1,84 тыс. кг), Челябинской (на 16,6% до 2,5 тыс. кг) и Тульской (на 14,3% до 2,8 тыс. кг) областях, а также в Чувашии (на 13,5% до 2,8 тыс. кг).



Исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов считает, что сложившийся в отрасли тренд является устойчивым — такое положение дел наблюдается на протяжении последних четырех лет. «С 2012 по 2016 год прирост производства товарного молока составил около 9,5%, это достаточно существенный объем, который равен 2 млн т, более того, благоприятная ценовая конъюнктура прошлого и позапрошлого годов привела к тому, что темпы роста производства в начале 2017-го довольно серьезно увеличились», — рассказал Белов «Агроинвестору».







Генеральный директор Petrova Five Consulting Марина Петрова соглашается, что рост производства молока в промышленном секторе — это, безусловно, устойчивый тренд. Она отмечает, что ежегодное увеличение объемов на 3−4% достигается за счет открытия новых или реконструкции старых ферм, где используется высокопродуктивный скот, повышаются требования по содержанию, уходу и кормлению КРС. Все это позволяет не только увеличить надои, но и улучшить качество производимого молока. Такой же устойчивый прирост наблюдается и в КФХ, добавляет эксперт. «Однако в связи с тем, что существующий спрос на качественное молоко-сырье значительно превышает его предложение, мы наблюдаем нехватку товарного молока на рынке», — подчеркивает она.



Что касается темпов снижения производства в хозяйствах населения, то они также достаточно высоки, продолжает Белов. «Но нужно понимать, что часть ЛПХ переходят в формат КФХ, тем самым обеспечивая высокий прирост в этом сегменте», — обращает внимание он. По его словам, за последний год производство в КФХ прибавило порядка 10%, что довольно существенно. «Если оценивать ситуацию с валовым надоем, то мы увидим, что увеличение производства в сельхозорганизациях и КФХ компенсируется снижением в ЛПХ», — говорит Белов. Если посмотреть на общую статистику, то в последние два-три года мы имеем нулевые темпы роста, производство находится примерно на уровне 31 млн т, добавляет он.



Петрова считает, что в целом по России ЛПХ и дальше будут сокращать производство молока. «Процесс урбанизации и старения населения продолжается. Более того, отсутствие инфраструктуры, закрытие школ и больниц на селе делают часть регионов непригодными для жизни молодежи. В такой ситуации ЛПХ не могут и не будут развиваться», — подчеркивает она.



Тем не менее, по мнению Белова, в 2017 году есть риск столкнуться с профицитом молока, что приведет к тому, что снижение цен продолжится и в осенне-зимний период, после сезона «большого молока». «Это, конечно, может негативно сказаться на отрасли: та тенденция, которую мы сейчас наблюдаем — рост товарного производства — к сожалению, может быть нивелирована», — опасается он. Такой исход возможен, если с одной стороны сохранится тренд повышения производства товарного молока, а с другой — снижения потребления молочной продукции, в прошлом году оно уменьшилось примерно на 3%. «В декабре 2016 года у нас были пиковые цены на молоко-сырье, они были максимальными за всю историю наблюдений. С марта-апреля цены постепенно начали снижаться, они пока еще выше, чем в аналогичный период прошлого года, но, прежде всего, это связано с тем, что база немного разная. То есть базовая цена прошлого года была существенно ниже, чем базовая цена текущего года», — говорит Белов.



Петрова отмечает, что поскольку наблюдается нехватка товарного молока, летом существенного снижения цен не произошло. «На 12 июня средняя цена сельхозпроизводителей на сырое молоко составила 23,1 руб/кг, что на 11% выше, чем в прошлом году, но на 1,8% ниже, чем в мае 2017-го», — сравнивает она.



По данным Росстата, средние цены сельхозпроизводителей на сырое молоко в мае составили 24,54 руб./кг, снизившись за месяц на 2,6%, но прибавив 2,7% к уровню декабря 2016-го.

