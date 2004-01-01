Группа «Русагро» планирует реализовать в Рамонском районе Воронежской области инвестпроект по созданию селекционно-генетического центра по производству сахарной свеклы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, создание центра обсуждалось на встрече президента «Русагро» Вадима Мошковича с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. Первые гибриды могут быть получены к 2020 году.



Предполагается, что центр будет включать в себя тепличный комплекс, хранилище для семенного материала с автоматизированным регулируемым температурно-влажностным режимом, корнехранилище, изоляторное поле. Реализовывать проект «Русагро» будет совместно с «Щелково Агрохим». Как рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, 22 февраля учреждено совместное предприятие «Союзсемсвекла», которое будет заниматься реализацией проекта. Участники рассчитывают на тесное взаимодействие с ФАНО.



«За ближайшие четыре года мы планируем создать новое поколение российских гибридов, устойчивых к гнилям, засухе и обладающих хорошей способностью к хранению. Предполагаем, что в 2017—2019 годах мы будем передавать на регистрацию ежегодно минимум 10 различных комбинаций гибридов на госсортоиспытания. А с учетом того, что регистрационный процесс занимает два года, мы рассчитываем к 2020 году иметь не менее 24 наименований гибридов, из которых будут выбраны и зарегистрированы наиболее успешные по показателям сахаристости, устойчивости к корневым гнилям и к болезням при хранении», — сказал Каракотов.



В соответствии с планами инвесторов, центр позволит создать систему первичного семеноводства, способную удовлетворить потребности отечественного рынка семян сахарной свеклы до 40%. «Центр будет заниматься созданием нового поколения гибридов на основе российских селекционных материалов, но которые будут выровненными по морфологическим показателям — весу и размеру корнеплода и характеру отрастания листовой розетки. Такого свойства ранее у российских гибридов не было, к тому же наши гибриды будут ощутимо дешевле импортируемых. Поэтому мы полагаем, что вправе рассчитывать в будущем на 40% российского рынка в ассортименте не менее двух десятков гибридов», — уточнил Каракотов.



Центр, как ожидается, разместится на 12−15 га, на реализацию проекта в течение четырех лет планируется потратить не менее 500 млн руб. «Дальше будет стоять задача создания семеноводческих хозяйств, которые будут из научного центра получать суперэлиту и производить фабричные семена. Таких хозяйств потребуется несколько, каждое из которых будет производить по два-три гибрида», — отметил Каракотов.



В настоящее время сахарная свекла является самой импортозависимой агрокультурой в России, доля импортных семян сахарной свеклы превышает 90%. Для стимулирования отечественного производства правительство решило субсидировать строительство селекционных центров. В соответствии с планами Минсельхоза, к 2020 году поставки импортных семян сахарной свеклы должны снизиться до 50%.



По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, подобных селекционно-генетических проектов пока в стране нет. Ранее о проработке проекта создания отечественных гибридов сахарной свеклы на условиях государственно-частного партнерства заявляла компания «Продимекс», однако до сих пор ни о каких решениях не сообщалось. «Это единственный проект, который стал результатом двух отдельно начатых проектов «Щелково Агрохим» и «Русагро». Причем у «Щелково Агрохим» есть производственная база и опыт привлечения селекционеров, в то время как у «Русагро» есть капитал. Кроме того, «Русагро» будет потребителем конечного продукта. Таким образом, решается вопрос, кто станет первым покупателем новых гибридов, пока еще не зарекомендовавших себя на рынке», — сказал «Агроинвестору» Бодин.



Сахарный бизнес является одним из основных направлений деятельности группы «Русагро». По данным Союзроссахара на январь 2017 года, компания занимает третье место по производству свекловичного сахара c долей рынка 14%. В 2016 году группа засеяла сахарной свеклой 97,9 тыс. га, валовой сбор составил 4,3 млн т в зачетном весе.

