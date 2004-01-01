В ближайшие годы рост агропромышленного комплекса замедлится, спрогнозировал главный экономист и зампредседателя правления Внешэкономбанка Андрей Клепач на конференции Российского зернового союза. «Я думаю, что в ближайшие годы мы столкнемся с торможением роста села и со значительным, к сожалению, ухудшением ситуации в ближайшие годы. У нас и так рекордный экспорт, внутренние цены существенно снижаются, и не только по зерну, у нас низкая динамика по мясу, по молоку, по овощам цены тоже упали. При таком ограничении дохода значительного роста в перспективе мы не получим», — заявил Клепач (цитата по RNS).



Зампредправления ВЭБа также выразил мнение, что ожидаемый в этом году рекордный урожай, как и в 2016-м, положительно повлияет на итоговые показатели ВВП. Однако вскоре село перестанет быть драйвером роста ВВП и «в 2019—2020 годах начнет тормозить». При этом аграриям также не стоит ждать значительного роста потребления. «Экспорт того же мяса тоже не очень спасет. И если в этом году может быть рост инвестиций в село, то насколько этот рост будет устойчивым, будет ли он дальше, это большой вопрос», -- полагает Клепач (цитата по «Финмаркет»).



Сельское хозяйство развивалось динамичнее экономики в целом все последние годы. Как говорится в прогнозе экономического развития ВЭБа на 2017−2020 годы, если в 2016 году ВВП находился почти на уровне 2008 года, то сельское хозяйство за это время прибавило более чем 20%. «По оценке Внешэкономбанка, экономика достигла низшей точки во втором квартале 2016 года, когда ВВП по сравнению с докризисным максимумом понизился на 3,9%. Во втором полугодии 2016 года ВВП начал расти в результате увеличения экспорта, роста промышленного и сельскохозяйственного производства», — отмечается в прогнозе ВЭБа.



Согласно данным Росстата, в 2016 году российский АПК увеличился на 4,8%. Однако в июне — впервые с июля 2015 года — объем сельхозпроизводства показал снижение, сократившись на 1,3% в годовом выражении. В июле падение составило 2,9% в годовом выражении, до 501,3 млрд руб. — таким образом, в январе-июле 2017-го, по официальной статистике, объем производства продукции сельского хозяйства в стране равнялся 2,129 трлн руб., что на 0,7% меньше аналогичного периода прошлого года. «В июне и июле выпуск продукции сельского хозяйства сдерживался запозданием начала уборочных работ <…> В результате показатели сбора многих сельскохозяйственных культур существенно отстают от календарного графика», — пояснялось в обзоре Минэкономразвития за июль, при этом ведомство отмечало, что «можно ожидать улучшения ситуации в производстве продукции сельского хозяйства уже в августе-сентябре».



По итогам 2017 года Минсельхоз ожидает роста АПК в 1,5−2%, сказал ранее на этой неделе на Восточном экономическом форуме глава министерства Александр Ткачев. «Но пока это предварительно — только полгода подсчитано, мы же еще урожай недополучили», — приводит РИА «Новости» слова Ткачева. При этом еще месяц назад, в начале августа, глава агроведомства заявлял, что рост АПК может составить и 3,5−4%. Госпрограмма развития сельского хозяйства до 2020 года предусматривает увеличение АПК в 2017 году на 1,7%.



В прошлом году основной вклад в рост отрасли внесло растениеводство, прибавившее 7,8%, тогда как животноводство выросло только на 1,5%. В этом году итоговый урожай также во многом определит, каков будет итоговый индекс в сельском хозяйстве, комментировала ранее «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По оценке Центра, рост АПК по итогам года может составить около 1%. Согласно данным аналитиков зернового рынка, сбор зерновых и зернобобовых агрокультур в этом году может вновь побить рекорд и, по разным оценкам, составить до 134 млн т против 120,7 млн т в 2016-м. Однако если даже урожай будет немного ниже прошлогоднего, то позитивная динамика в мясном производстве и увеличение сбора технических агрокультур внесут положительный вклад и в индекс сельхозпроизводства, и в рост ВВП, говорит Снитко. Так, посевы подсолнечника и сахарной свеклы превосходят прошлогодние более чем на 5%, хотя неблагоприятная погода в начале лета может негативно сказаться на урожайности. Животноводческий сектор в первые семь месяцев 2017 года ускорился, производство скота и птицы на убой прибавило 4,5% в живом весе к аналогичному периоду 2016-го. По расчетам Росстата, все хозяйства произвели 7,6 млн т. Динамичнее всего развивалось птицеводство: в январе-июле прирост в сельхозорганизациях составил 6,8% до 3,51 млн т. Свиноводство прибавило 5,7% до 2 млн т, производство КРС на убой увеличилось на 0,8% до 510 тыс. т. Объем выпуска яиц в сельхозорганизациях увеличился на 8,4%, надой молока — на 3,6%.



Однако вряд ли животноводство сможет показать значительный рост в будущем при закрытых экспортных рынках. «Многие направления сектора «перегреты», также существенно снизилась государственная поддержка» — ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев. В секторе наступило некоторое насыщение, и здесь не следует ожидать больших темпов роста, поэтому вряд ли в ближайшее время животноводство станет драйвером АПК, также признавал директор департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal Алексей Сергеев. По его мнению, основная борьба в этом сегменте в будущем может идти лишь за перераспределение долей рынка.

