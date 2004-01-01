В России заканчиваются кормовые витамины

31 октября 2017 года на немецком заводе компании BASF по выпуску цитраля — продукта, необходимого для производства витаминов, — произошел пожар, в результате которого компания приостановила выпуск витаминов A и Е и ряда каротиноидов. Как говорится в сообщении BASF, производство витаминов отложено на неопределенный срок и будет возобновлено только после восстановления производства цитраля. «Мы ожидаем, что очистка, последующий осмотр, восстановление и возобновление производства займет длительный период времени. По информации на сегодняшний день, запуск производства цитраля не ожидается как минимум ранее марта 2018 года», — говорится в сообщении BASF.



Компания BASF является одним из ведущих мировых производителей витаминов и крупнейшим поставщиком на российский рынок. В 2016 году на долю BASF пришлось 43% поставок витамина A и 36% поставок витамина Е, импортируемых в Россию, сообщает агентство «ИМИТ». В результате приостановки производства BASF с начала ноября цена на витамин A на европейском рынке выросла на 90%, а на витамин Е — на 250%. По данным Национального кормового союза (НКС), по сравнению с июлем цена на витамин, А выросла до 230 евро/кг против 30 евро/кг в июле. «В ближайшее время можно ожидать стремительный взлет цен на эти витамины и на отечественном рынке. Пик роста может прийтись на декабрь 2017 — январь 2018 года, когда будут распроданы запасы завезенные в Россию до ноября 2017 года», — прогнозируют аналитики «ИМИТ».







Ситуацию усугубляют требования по предоставлению ветеринарных сертификатов на витамины, принятые 17 мая советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и введенные Россельхознадзором с 22 июня. «Импортеры не были готовы к такому развитию событий, и нас до последнего момента заверяли, что никаких проблем с поставками не будет. Однако 22 июня было объявлено, что ветеринарные сертификаты все-таки нужны», — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального кормового союза Владимир Манаенков. В результате, по его словам, импорт ряда витаминов, включая витамины A и D, сейчас осуществляется «в ручном режиме». «То есть мы сейчас в ручном режиме осуществляем поставку с ветеринарным сертификатом страны-производителя, с построчным переводом и по согласованию с Россельхознадзором», — пояснил Манаенков. Остановка производства BASF создала дополнительную напряженность на российском рынке. «BASF — один из трех крупных поставщиков в Россию. Помимо Германии мы также ввозим витамины из Швейцарии (DSM) и Франции (Adisseo)», — сообщил Манаенков. По данным НКС, на этих трех поставщиков приходится около 90% всего витамина A и провитамина A (бета-каротина) для кормопроизводства России.



У многих производителей запасы витамина A на сегодняшний день уже закончились, объявил НКС в своем блоге. «В России нет в достаточном количестве половины кормовых витаминов, без которых сегодня в мире не выращивают даже органику», — говорится на странице союза в Facebook. Как сообщил «Агроинвестору» руководитель российского филиала Adisseo Дмитрий Грачев, сейчас компания не ввозит основные витамины в Россию. «С конца июня, когда вступило в силу решение ЕЭК, мы не завезли ни одного грамма витаминов A и D», — отметил Грачев.



«У BASF имеются запасы витаминов A и Е. Решение о распределении запасов будет сделано после тщательного анализа заказов клиентов. Мы считаем, что выводы относительно «витаминного апокалипсиса» делать рано, — сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. — Рост цен на витамины A и Е для кормовых добавок наблюдается уже в течение двух месяцев, что связано с общим дефицитом на рынке».



Грачев рассказал, что ветеринарный надзор над витаминами был снят пять лет назад в рамках обязательств страны при вступлении в ВТО. «Однако в мае ЕЭК принял решение о возврате ветеринарного надзора над ввозом кормовых добавок. В том числе витаминов — в них есть технологические добавки в виде свиного желатина в качестве стабилизатора. При этом в Евросоюзе, как и во всем мире, отсутствует сертификация и регистрация витаминов и большинства кормовых добавок. Соответственно с июня практически ни одна компания не предоставила тот официальный сертификат, который требует ЕЭК, так как их просто не существует», — указал Грачев, отметив, что вследствие этого резко выросли контрабандные поставки витаминов, серый импорт и фальсификат. «Обсуждение оформления требуемой документации в Европе заняло несколько месяцев. Adisseo сейчас уже на подходе, но на это ушло почти полгода», — добавил Грачев.



Витамины наряду с аминокислотами и микроэлементами являются незаменимыми компонентами кормов при выращивании КРС, свиней и птицы. В России собственное производство витаминов отсутствует и все используемые для кормления животных основные витамины привозятся из-за рубежа. В частности, по данным НКС, в 2016 году на территорию страны было импортировано около 370 т витамина A и провитамина A в виде порошка.

