Мясная отрасль просит пересмотреть экологические требования для предприятий

Национальная мясная ассоциация (НМА) обратилась в правительство с призывом пересмотреть новые требования экологической безопасности для предприятий мясной отрасли, которые должны вступить в силу с 2019 года. Обращения направлены министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову, в Минприроды, Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз. Как говорится в письме (есть в распоряжении «Агроинвестора»), новые нормы негативно повлияют на конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность российского АПК, а малые и средние предприятия и вовсе не смогут продолжить свою деятельность.



В 2015 году постановлением правительства были определены критерии разделения всех хозяйствующих объектов по категориям в зависимости от уровня экологического воздействия. При этом такие направления деятельности, как свиноводство, птицеводство, убой и мясопереработка, были отнесены к объектам, оказывающим значительное (I категория) и умеренное (II категория) негативное воздействие на окружающую среду.



«В результате явных технических ошибок при переводе европейского законодательства, а также в отсутствие каких бы то ни было научно подтвержденных данных и оснований, кроме слов о некой экспертной оценке, по отраслевому принципу 78% предприятий свиноводства, 100% предприятий по убою России оказались в I (высшей) категории опасности», — говорится в письме НМА. Таким образом признано, что практически все российское свиноводство и убойные комплексы наносят значительный ущерб экологии и окружающей среде вне зависимости от мощности предприятий и в отсутствие обоснований о фактическом негативном воздействии на окружающую среду, что не соответствует действительности, указывают авторы обращения.



Отнесение к предприятиям, оказывающим значительное экологическое воздействие, обязывает мясную отрасль с 1 января 2019 года применять наилучшие доступные технологии (НДТ), перечисленные в утвержденных в конце 2017 года справочниках. При доработке справочников предложения отраслевых союзов не были учтены, утверждает НМА. В результате российская мясная отрасль «оказалась в невыгодном положении по сравнению с европейской отраслью», так как для нее показатели установлены существенно жестче, указано в обращении. «Так, например, в качестве одного из критериев используется проектная мощность вместо фактической. Или, например, для предприятий убоя этот показатель отсутствует, а это означает, что любая бойня, даже деревенская, периодически осуществляющая свою деятельность, вне зависимости от мощности относится к I категории и должна внедрить НДТ», — отмечается в письме.



Кроме внедрения НДТ предприятия, отнесенные к высшей категории опасности, будут обязаны получать комплексные экологические разрешения, а также фиксировать и передавать в госорганы информацию о загрязняющих веществах. Реализация этих мероприятий потребует от предприятий увеличения штата сотрудников и приведет к существенному росту постоянных издержек, а также к значительным дополнительным инвестициям на техническое оснащение, оценивает НМА.



Все новые производственные комплексы используют самые последние достижения в области безопасности, в том числе экологической, прокомментировал «Агроинвестору» глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Однако есть и предприятия, которые были построены какое-то время назад, и без остановки производства или полной реконструкции там внедрить НДТ будет невозможно», — сказал он. Поэтому, по его словам, союз полностью поддерживает обращение НМА. «Сейчас еще разрабатываются списки НДТ, критерии и методики их применения. Однако уже понятно, что это ляжет огромной дополнительной нагрузкой на бизнес», — добавил Ковалев.

