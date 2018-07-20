 Продукты не по ГОСТу переименуют — Агроинвестор
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Технологии
Продукты не по ГОСТу переименуют
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
20 июля 2018
Таким образом правительство намерено побороть «легальный фальсификат»
Лишь четверть сыра «Российский» производится по ГОСТу
Фото: С. Портер

Правительство может запретить производителям называть продукты закрепленными в ГОСТах названиями, если они не соответствуют требованиям этих стандартов. Как сообщил ТАСС представитель Росстандарта, соответствующий законопроект будет внесен в правительство 31 августа. Предложение разработано Минпромторгом совместно с Роскачеством, сейчас оно проходит процедуру публичного обсуждения.

Изменения будут оформлены в качестве поправок в статью 26 ФЗ-162 «О стандартизации», сообщает пресс-служба Роскачества. Там пояснили, что сегодня в обращении есть продукция, маркированная с использованием известных названий, однако произведенная по техническим условиям, отличным от ГОСТов. «Используя в качестве «придуманных» названий продуктов традиционные, исторически сложившиеся, но законодательно не закрепленные наименования, недобросовестные производители вводят в заблуждение потребителей», — говорится в сообщении Роскачества. Для устранения подобной ситуации предлагается законодательно запретить использование «придуманных» наименований продукции для схожих товаров и разрешить использование названий только для продукции, соответствующей ГОСТу.

В результате, по оценке Росстандарта, после принятия поправок доля «легально фальсифицированной» продукции заметно снизится. Инициатива также позволит решить проблему снижения доли контрафактной и фальсифицированной продукции, импортируемой на российский рынок, отмечает Минпромторг. «Законодательство различных государств под одним и тем же наименованием зачастую подразумевает продукцию, имеющую принципиально разные технические характеристики и свойства», — сообщила ТАСС пресс-служба министерства.

Ранее Роскачество обращало внимание, что на прилавках размещаются товары, имеющие одинаковые наименования, но принципиально различающиеся по составу в зависимости от того, выпущены они по ГОСТу или по техническим условиям производителя (ТУ). Например, только семь из 30 продуктов с названием «Российский сыр» содержали указание на соответствие продукта ГОСТу — остальные производители выпускали «Российский сыр» по ТУ, сообщает РБК со ссылкой на исследование Роскачества. При этом по составу, рецептурам и вкусовым характеристикам сыр не соответствовал традиционному сыру сорта российский. В категории шоколада 19 из 23 наиболее популярных в России образцов, выпущенных по ТУ, назывались ГОСТированным наименованием «молочный шоколад». При этом при отсутствии в продукте молочных жиров или какао-масла обвинить производителя в фальсификации нельзя, так как требования по идентификации молочного шоколада техрегламентами не установлены.

Ассоциация «Руспродсоюз» поддержала введение запрета на ГОСТ-названия. Зачастую товары, выпущенные по ТУ, за счет экономии на ингредиентах или их пропорциях стоят дешевле и размещены на полке рядом с ГОСТовскими, таким образом фактически «отбирая» долю рынка добросовестных игроков, комментирует исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. В то же время «Союзмолоко» предупреждает, что к решению проблемы необходимо подходить осторожно, чтобы не нанести ущерб честным производителям. «В данный момент существуют проблемы с методологической базой. ГОСТ подразумевает соответствие не только каким-то физико-химическим показателям, но и органолептическим — вкус, цвет, которые должны четко определяться именно специалистами в узкой области, а не обычной лабораторией. Поэтому нам важно, чтобы здесь не было каких-то противоречивых результатов, чтобы не пострадали честные заводы и честные предприниматели», — сказала «Коммерсанту» представитель «Союзмолоко» Мария Жебит.

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