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Аналитика
Овощи перешли миллионный рубеж. Урожай в закрытом грунте показал новый рекорд
Елена Максимова
Агроинвестор
10 января 2019
В последние годы российский тепличный сектор развивался стремительными темпами: теплицы ежегодно прирастали примерно на 15%. Урожай овощей закрытого грунта минувшего года эксперты оценивают более чем в 1 млн т. С 2019 года темпы развития отрасли могут замедлиться: возмещать затраты на строительство новых площадей государство больше не будет
журнал «Агроинвестор»
январь 2019
В стадии строительства находится 700 гектаров теплиц
Фото: Shutterstock


По оценке Минсельхоза, в завершившемся году в эксплуатацию введено порядка 300 га зимних теплиц, а их суммарная площадь превысила 2,5 тыс. га, что на 10% больше, чем в 2018-м. Если в 2017 году урожай овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях превысил 920 тыс. т, то в ушедшем составил более 1 млн т, что является очередным рекордом для отрасли, отметил недавно первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Благодаря успехам тепличного овощеводства уровень обеспеченности населения этой продукцией теперь составляет порядка 57% против 40% в 2015 году, добавил он.

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