Агроинвестор



По оценке Минсельхоза, в завершившемся году в эксплуатацию введено порядка 300 га зимних теплиц, а их суммарная площадь превысила 2,5 тыс. га, что на 10% больше, чем в 2018-м. Если в 2017 году урожай овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях превысил 920 тыс. т, то в ушедшем составил более 1 млн т, что является очередным рекордом для отрасли, отметил недавно первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Благодаря успехам тепличного овощеводства уровень обеспеченности населения этой продукцией теперь составляет порядка 57% против 40% в 2015 году, добавил он.