Накормить землю. Что мешает российским аграриям увеличивать потребление минеральных удобрений

По оценке Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в прошлом году российские аграрии внесли в почву рекордное количество удобрений — 3,19 млн т в действующем веществе. Но даже этот объем, по оценкам экспертов, в три раза меньше необходимого. Ежегодный рост потребления бурным назвать тоже сложно, хотя в 2018-м показатель увеличился на 9%.
По данным Росстата, в прошлом году в России в действующем веществе было произведено 22,8 млн т минеральных удобрений — на 1,4% больше, чем в 2017-м. Производство азотных удобрений, в частности, увеличилось на 3,7% до 10,4 млн т, фосфорных — на 3,5% до 3,9 млн т, а вот калийных снизилось на 2,1% до 8,4 млн т. Россия входит в пятерку крупнейших мировых производителей, разделяя лидерство с Китаем, Индией, США и Бразилией, напоминает старший менеджер проектов отдела специальных исследований агентства «Клеффманн Групп» Гор Манукян. Вместе с тем, по данным Всемирного банка, лишь около 10% от общего российского производства минудобрений потребляется внутри страны. Отрасль является преимущественно экспортоориентированной, обращает внимание эксперт. С 2016-го вывоз данных продуктов в натуральном выражении рос в среднем на 11% в год и в 2018-м достиг, по данным International Trade Map (ITM), 11,3 млн т.
Потребление минеральных удобрений в России значительно ниже, чем научно обоснованная потребность, признает представитель РАПУ. Но все-таки с каждым годом спрос на них со стороны аграриев постепенно увеличивается. Так, за последние 10 лет потребление минудобрений в стране выросло на 40%. За четыре месяца 2019 года российские аграрии приобрели 1,6 млн т в действующем веществе, что на 193 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2018-го.
По информации РАПУ, сейчас Россия входит в десятку крупнейших мировых потребителей минудобрений, занимая девятое место после Китая, Индии, Бразилии, США, Пакистана, Франции, Канады и Германии. Хотя еще недавно наша страна по данному показателю была во втором десятке. Согласно данным Росстата, если в 2008 году российские аграрии вносили около 36 кг/га (в пересчете на 100% питательных веществ), то уже в 2018-м — более 56 кг/га.
Даже сейчас в России работает немало сельхозпроизводителей, которые вообще не используют минеральные удобрения, утверждает гендиректор компании «Агроноут» (Московская область) Алексей Трубников. Однако есть и те, кто регулярно и грамотно их применяет. Чаще всего это небольшие хозяйства — на 5-6 тыс. га.
В Забайкальском крае внесение удобрений исторически осуществлялось на очень низком уровне, однако председатель совета директоров местного племзавода «Комсомолец» Валерий Нагель на своем предприятии этому вопросу уделяет большое внимание. Так, в 2019-м на весь регион к началу июня было закуплено лишь около 4,5 тыс. т удобрений, из них 4 тыс. т приобрела как раз его компания. Кроме того, «Комсомолец» решил самостоятельно заниматься и производством карбамидно-аммиачной смеси, для чего в этом году приобрел за 30 млн руб. и уже запустил мини-завод по ее выпуску. Также компания строит лабораторию, которая станет в оперативном режиме осуществлять спектральный анализ проб почвы. На основе полученных результатов на завод будет поступать команда изготовить определенную смесь минудобрений, и уже через несколько часов она будет вноситься на поля, рассчитывает Нагель.
Оренбургская «Елань» за последние пару лет увеличила объем потребления минеральных удобрений на 10-15%, делится гендиректор предприятия Алексей Орлов. Хотя, признает он, затраты на них рассчитываются по остаточному принципу. Сейчас бюджет компании позволяет закупать не более 400 т минудобрений за сезон и вносить 4-5 тыс. т органики с собственных ферм. Кроме ограниченных финансов, препятствуют росту внесения климатические условия. «В нашей засушливой зоне не на всех агрокультурах удобрения могут дать адекватную отдачу: и так влаги обычно мало, а тут мы еще и соли добавим», — поясняет руководитель. Стартовые удобрения (азофоску) хозяйство вносит по 10-15 кг/га в действующем веществе при посеве озимых и на семенных участках яровых агрокультур. Под кукурузу дает до 100 кг/га при осенней обработке, а весной «кормит» озимые КАС-32 дозой 100 л/га.
На протяжении последних пяти лет в кубанском концерне «Покровский» объем внесения минудобрений остается на одном уровне. В структуре затрат на них приходится не более 20%, уточняет управляющий агробизнесом компании Станислав Кашуба. В среднем на 1 га пашни в физическом весе выходит до 200-250 кг в зависимости от агрокультуры: если сахарная свекла, то 500 кг/га, кукуруза на силос — 100 кг/га. При этом единого стандарта внесения удобрений в «Покровском» нет, утверждает топ-менеджер. Норма рассчитывается с учетом севооборота, механико-физических свойств конкретного участка, уровня влаги в почве и т. д. Кроме того, концерн содержит около 30 тыс. голов КРС, поэтому компания может позволить себе вносить и органику. Ежегодно на поля холдинга поступает 500 тыс. т навоза под подсолнечник, кукурузу и сахарную свеклу. Также в севообороте присутствуют кормовые и бобовые агрокультуры, которые считаются хорошими предшественниками. «Но мы постоянно пополняем свой земельный банк (сейчас у нас 240 тыс. га), и вот на новые земли первые несколько лет минудобрений расходуется больше, чтобы восстановить их», — рассказывает Кашуба.
В структуре затрат краснодарской агрофирмы «Прогресс» (17,5 тыс. га пашни) доля расходов на минудобрения составляет 11%, сообщает гендиректор компании Александр Неженец. В деньгах это больше 80 млн руб. на все хозяйство. В среднем вносится 168 кг/га в действующем веществе. «Но удобрения являются только частью общих мер, с помощью которых мы работаем над урожайностью, — обращает внимание руководитель. — Помимо этого, мы ежегодно проводим исследования почвы, чтобы выяснить, каких элементов и в каком количестве не хватает». Два года назад представители «Прогресса» «с двумя чемоданами проб» даже ездили в немецкую лабораторию. По результатам этих анализов выяснилось, что содержание калия в почве завышено, но он плохо усваивается растениями из-за большого количества магния, который препятствует усвоению калия. Неженец считает, что в первую очередь нужно определить PH почвы и уже от этого отталкиваться, решая, сколько и каких веществ нужно вносить. Ведь, возможно, сначала придется позаботиться о нейтрализации почвы. Также важно применять органические удобрения. «Скажем, у нас на следующий год 6 тыс. га займет пшеница, из них на 700 га нам нужно повысить норму внесения аммофоса на 40 кг/га для того, чтобы мы гарантировано получили 70 ц/га, — приводит пример руководитель. — На остальных полях, по результатам анализа, необходимо продолжить работу по известкованию, учесть предшественников в виде сахарной свеклы (на которую было внесено большое количество удобрений, поэтому в этот раз их потребуется меньше) и гороха (после которого тоже нет необходимости увеличения нормы)». Такой дифференцированный анализ должен быть в каждом хозяйстве, считает Неженец.
«Агротех-Гарант» (Воронежская область) по объему внесения минудобрений приближается к Западной Европе, утверждает президент компании Сергей Оробинский. Но, по его мнению, там получают урожай больше не только и не столько из-за удобрений. Во-первых, за границей в основном используются семена другой селекции, которая позволяет получить урожайность выше. Во-вторых, по количеству осадков большинство российских регионов отстают от Западной Европы. В итоге по зерновым сбор с гектара в европейских странах складывается на уровне 80-100 ц, а в России — 50-60 ц. Сам «Агротех-Гарант» понемногу старается увеличивать объем внесения минеральных веществ в действующем веществе, за последние пять лет прирост составил около 30%. В структуре затрат на них приходится более 15%, уточняет Оробинский.
Спецудобрения становятся популярнееВ последние годы растет спрос на специализированные марки удобрений, разработанные под конкретные агрокультуры, свойства почв, отмечает Сергей Пронин из «ФосАгро». Четко прослеживается динамика перехода от «классических» продуктов к инновационным комплексным NPK-удобрениям. По его оценкам, рост спроса на эту категорию опережает среднюю динамику рынка: в прошлом году впервые в истории российские аграрии закупили более 1 млн т таких удобрений.
Руководитель аналитической группы экспертного совета аграрного комитета Госдумы Иван Рубанов напоминает, что с распада СССР и до начала 2000 годов большинство хозяйств использовали минудобрения в мизерных дозах, баланс питательных веществ был глубоко отрицательный. Сейчас в отдельных современных агрохолдингах при интенсивном земледелии вносится на пропашные агрокультуры до 300 кг/га удобрений в действующем веществе, знает он. Однако многие сельхозпредприятия из-за нехватки оборотных средств ограничиваются лишь эпизодическим внесением малых доз аммиачной селитры.
Принято считать, что основными причинами низкого уровня использования минудобрений являются высокие цены, однако ситуация неоднозначна, отмечает Манукян. Действительно, в условиях того, что сельхозпродукция дорожает медленнее, чем эти полезные вещества, ценовые факторы будут оказывать значительно влияние на их закупку. Но, во-первых, государство отчасти помогает в этом вопросе. А во-вторых, пожалуй, одним из главных факторов, тормозящих рост потребления минудобрений, является низкий уровень агротехнологий, считает Манукян. Так, зачастую их вносят только при проведении посевных работ и порой в объемах намного меньше рекомендуемых. Кроме того, многие хозяйства не проводят подкормку посевов по вегетации. Например, под подсолнечник в России добавляют 37 кг/га минудобрений всех видов, и средняя урожайность агрокультуры составляет лишь 17,7 ц/га (по данным Росстата) при потенциальной урожайности до 30 ц/га (варьируется от сорта или гибрида). А согласно исследованию Университета Северной Дакоты, для максимального раскрытия потенциала подсолнечника по урожайности необходимо вносить от 100 до 150 кг/га минеральных веществ в комплексе. Низкие нормы внесения удобрений приводят и к истощению почвы, добавляет Манукян. В долгосрочной перспективе невосполнение тех или иных элементов в земле будет приводить к еще большему снижению сбора с гектара и необходимости внесения еще больших объемов минудобрений.
Экономия на удобрениях даже при использовании дорогих семян, современных средств защиты растений может привести к-потере 40-50% урожая, подсчитывает гендиректор сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. «Как правило, недовнесение минеральных удобрений по ряду причин — организационного, экономического характера — в итоге всегда бьет по рентабельности сельхозпроизводства, хозяйства просто недополучают прибыль», — констатирует он.
Заместитель гендиректора «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергей Пронин приводит пример: в 2016—2018 годах на полях «Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко» в Краснодарском крае агрономы «ФосАгро-Регион» проводили исследование эффективности новых марок минудобрений для урожайности и качества озимой пшеницы. Без них агрокультура давала на кубанских черноземах всего 33-36 ц/га с клейковиной 16%, а с применением системы минерального питания — уже 63-65 ц/га с клейковиной до 25%. В прошлом году компания также завершила масштабный эксперимент в Вологодской области. Тестировалось использование высокоточных техник применения комплексных удобрений с целью повышения сбора. По словам Пронина, результаты показали, что урожайность кормовых трав выросла на 30%, себестоимость силоса снизилась на 25%, а 1 кг молока — на 20%. «Эксперимент проводился в течение трех лет на площади в 100 га, и полученные результаты случайными не назовешь», — подчеркивает он.
Трубников также приводит множество примеров из своей практики, когда урожай «вытаскивали» именно с помощью минеральных удобрений. Так, внесение азотных веществ позволяет кратно увеличивать сбор ячменя: без них урожайность не превышает 17 ц/га, а с ними — доходит до 40-50 ц/га. «Средний фермер сейчас зарабатывает 15-20 тыс. руб./га, но есть и те, которые, имея земельный банк в несколько десятков тысяч гектаров, едва сводят концы с концами и мечтают о 10 тыс. руб./га прибыли, — рассказывает эксперт. — Если бы они работали более интенсивно, то отдача могла бы увеличиться до 30-40 тыс. руб./га». Применяя удобрения вкупе с соблюдением технологий и севооборота, вполне можно достичь средней урожайности в 80-120 ц/га кукурузы и 50-70 ц/га по пшеницы, утверждает он.
Мировое производствоПо прогнозам Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Association, IFA), мировое потребление минеральных удобрений в 2019 году увеличится на 0,8%, тогда как в 2018-м — на 1,8%. До 2022-го потребление будет прибавлять по 1,3% ежегодно и составит через три года 200 млн т. Почти 80% этого прироста придется на страны Латинской Америки, Южной Азии, Африки и Восточной Европы.
Одной из причин недопотребления минеральных удобрений внутри страны является тот факт, что для их производителей выгоднее экспортировать, чему способствуют высокие цены за рубежом и слабый рубль, считает Сергей Оробинский. «А с нами они работают по остаточному принципу», — сетует он. Отечественным компаниям-производителям экспортные рынки интереснее, согласен Рубанов, но только по той причине, что российский рынок пока в принципе не может быть для них основным потребителем. Но экспорт для российских предприятий не радость, а проблема, считает он. Ведь большинство заводов находится в центре страны, и на логистику (прежде всего железнодорожные перевозки) тратятся огромные средства. «Российский рынок менее выгоден для производителей еще и потому, что из-за пролоббированных аграриями и Минсельхозом ограничений доходность поставок внутри страны обычно ниже, чем за рубежом: удобрения сельхозпроизводителям реализуются с дисконтом, их цена ниже, чем стоимость по экспортным контрактам, даже после вычета логистических расходов», — знает Рубанов. Но тем не менее российский рынок, по его мнению, имеет большой потенциал роста потребления, поэтому представляет несомненный интерес для производителей минудобрений.
Для «ФосАгро» неизменным приоритетом являются внутренние продажи: отечественным аграриям компания поставляет до 30% своей продукции, и это больше, чем в любую другую страну мира, рассказывает гендиректор компании Андрей Гурьев. Говорить об «остаточном принципе» некорректно, считает он. За последние пять лет потребление минеральных удобрений в России выросло примерно в 1,3 раза, и «ФосАгро», в частности, увеличила поставки более чем в 1,5 раза до 2,43 млн т. Традиционно основными потребителями являются сельхозпроизводители Центрального Черноземья и Юга России — суммарно на эти регионы приходится более 70% продаж компании. «Конечно, внутренний рынок будет расти, однако фактический объем внесения минудобрений зависит в большинстве случаев от платежеспособности сельхозпредприятий, которая определяется макроэкономическими факторами», — комментирует Гурьев.
Все же «ФосАгро» старается поддерживать разумный баланс между внутренним рынком и зарубежными поставкам, реинвестируя прибыль от экспорта в развитие и модернизацию, добавляет топ-менеджер. Последние несколько лет компания вкладывает в развитие существующих и строительство новых производств в России более $500 млн — это около 50-60% EBITDA. «Мы уверены, что в случае резких скачков спроса мы всегда сможем переориентировать потоки с внешних рынков на внутренний, наши мощности вполне это позволяют», — уверяет Гурьев. За пять лет выпуск удобрений «ФосАгро» увеличила в 1,5 раза — до 9 млн т.
Год назад российским правительством была утверждена «дорожная карта» развития производства минеральных удобрений до 2025 года, оптимистичный сценарий которой подразумевает рост внутреннего потребления до 4-5 млн т. При этом авторы документа признают, что развитие российского рынка будет сдерживаться низким уровнем платежеспособного спроса аграриев и «отсутствием культуры использования минеральных удобрений». И все же Россия однозначно имеет высокий потенциал: большие запасы сырья и наличие производственных мощностей позволяют производить удобрения с более низкой себестоимостью, чем в других странах, считает Гор Манукян.
Чтобы гарантировать максимальную эффективность растениеводства, в структуре затрат доля минудобрений должна составлять около 40%, подсчитывает Трубников. В целом, по его мнению, в России нужно увеличить их внесение более чем в три раза — до 10 млн т. Но повышать нормы нужно системно, подчеркивает эксперт. «Нельзя купить хорошую технику, а удобрений недовнести, это как если бы мы купили дорогую машину, но без руля и педалей, — сравнивает он. — Если не тянешь 10 тыс. га, продай 5 тыс. га и на вырученные деньги купи необходимое, найми специалистов и работай нормально». По его оценке, для Центрально-Черноземного региона на зерновые и кукурузу требуется вносить только азотных удобрений на 6 тыс. руб./га, а сложных — еще на 5 тыс. руб./га.
По мнению Рубанова, при благоприятном стечении обстоятельств в среднесрочной перспективе (до 10 лет) общий объем потребления минудобрений в России может возрасти до 5 млн т вне зависимости от наличия или отсутствия государственных программ. Вместе с тем равняться по нормам на Западную Европу или Китай не совсем корректно. Там земледелие ведется в условиях лучшего увлажнения, и поэтому экономически эффективнее вносить более высокие дозы удобрений. «Правильнее нас сравнивать с Австралией и Канадой, — думает эксперт. — Например, в Канаде внесение удобрений в разы ниже, чем в Китае, хотя в расчете на гектар пашни оно существенно больше, чем в России».
Сильно отличаются потребности земли в удобрениях и внутри страны. Например, Западная Сибирь, Поволжье — сухостепные районы, зоны рискованного земледелия. В таких условиях, по словам Рубанова, с экономической точки зрения более оправданно экстенсивное земледелие с минимальными затратами, в том числе и на минудобрения. Питательные элементы находятся в почве в двух формах, напоминает он: минерализованной форме, которая недоступна растениям, и растворимой, доступной. В Западной Сибири из почвы вместе с товарной частью урожая выносится небольшой объем питательных веществ, но так как земли отличаются высоким плодородием, они успевают восстанавливаться за счет минерализованных веществ фосфора и калия, которые переходят в растворимую форму. Такая схема прекрасно работает в засушливой зоне, и поэтому существенной химической деградации почвы там не наблюдается.
России не стоит равняться на Европу и Китай еще по одной причине, добавляет Рубанов. Там на определенных территориях уже достигнут предел по внесению удобрений — почвы получили достаточно, сформировали определенный запас «жира», который можно использовать, и теперь вопрос стоит уже об эффективности использования накопленных запасов и применении других способов увеличения урожайности.
По словам эксперта, сейчас рост потребления минудобрений в развитых странах приостановился, а в Западной Европе в 1990-е и 2000-е даже наблюдался процесс снижения потребления, хотя урожайность при этом продолжает увеличиваться. «С достижением предельной планки по удобрениям дальнейший рост сбора с гектара происходит уже не за счет вносимых в почву питательных веществ, а благодаря семенам новой селекции, — говорит Рубанов. — Современные сорта агрокультур дают возможность по уменьшению доз минудобрений». Кроме того, появляются новые биоудобрения, которые повышают эффективность органики и минудобрений и дают дополнительный прирост урожайности за счет того, что повышается здоровье растений. Россия же пока находится совершенно в другой ситуации. «Если провести аналогию с питанием человека, то мы сейчас тощие, нам о жире говорить не приходится, нам сейчас нужно “отъедаться”», — сравнивает эксперт.
Пока меры, которые государство применяло для более активного потребления минеральных удобрений российскими аграриями, не дали сколь-нибудь ощутимого результата, считает Рубанов. До вступления России в ВТО существовала целевая субсидия на их приобретение. Потом ее в соответствии с зарубежной практикой заменили погектарной поддержкой, и эта практика оказалась еще менее удачной, утверждает он.
На определенном этапе погектарное субсидирование сыграло важную роль для возобновления обширной практики применения минудобрений в России, не согласен Гурьев. Он напоминает, что сейчас полевые работы в основном финансируются за счет льготных кредитов, и аграрий сам решает, как распределить средства. «Но, как показывает наш опыт работы в России, об удобрениях аграрии вспоминают в последнюю очередь, буквально накануне посевной», — констатирует он. У аграриев последовательность приоритетов такова: сначала средства направляются в ГСМ и срочный ремонт, а удобрения в этом списке находятся внизу и рассматриваются не как необходимость, а скорее как инвестиция, говорит и Рубанов.
В ближайшие годы спрос на минеральные удобрения будет определяться ходом проекта «Экспорт продукции АПК», полагает Сергей Пронин. Станет расти спрос на высококачественное сельскохозяйственное сырье для переработки, что, в свою очередь, потребует более грамотного применения питательных веществ. Однако выполнение глобальных задач государства по увеличению вывоза продовольствия без господдержки практически невозможно, уверен Гурьев. Поэтому он считает целесообразным возврат к ранее действовавшей системе целевого субсидирования применения минудобрений. Кроме того, стоит наращивать инвестиции государства в развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры, ведь зачастую именно логистика служит препятствием для надежного обеспечения аграриев минеральными удобрениями, заключает топ-менеджер.