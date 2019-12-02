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Аналитика
События года. Декабрь. Урожай-2019
Агроинвестор
2 декабря 2019
В декабре были подведены предварительные итоги валовых сборов основных агрокультур
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2019
Фото: Pixabay


Многие из них показали рост производства по сравнению с показателями 2018 года, отдельные демонстрировали очередные рекорды. Высокому урожаю способствовала благоприятная погода в период сева и вегетации, которая наблюдалась практически во всех регионах страны. Хотя в отдельных районах не обошлось и без природных катаклизмов. Некоторые регионы Поволжья, ряд областей ЦФО и Юга попали под влияние засушливых явлений. Правда, у этого фактора была и позитивная сторона: при некотором снижении урожайности (не повсеместно), например пшеницы и сахарной свеклы, выросло их качество — содержание в агрокультурах протеина или сахара. Жаловались аграрии и на нашествия вредителей. Так, посевы кукурузы в ЮФО пострадали от распространения бабочки совки, а в центральных районах на сою нападала ростковая муха. В целом же урожай-2019 будет достойным, хотя, как обычно, производителям он, кроме лавров, никаких дополнительных бонусов не принесет. Цены на зерно, сахарную свеклу, подсолнечник и сою к концу осени находились на более низких уровнях, чем годом ранее.

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