Цифровизация АПК. Модный «хайп» или реальный бизнес-инструмент для отрасли

В течение последних 12 месяцев (до возникновения шумихи по поводу коронавируса и обвала рубля) в сельском хозяйстве практически одинаково часто звучали два слова — «экспорт» и «цифровизация». Очень многие крупные российские агрохолдинги, как показал опрос EY, уже включились в эти процессы. Однако, если говорить о цифровизации, главным вопросом здесь является не «что делать сейчас?», а «куда мы хотим прийти через три-пять-семь лет?». Для ответа на него крайне желательно иметь четкое видение не столько доступных в данный момент решений на российском рынке, сколько более глобальной картины — мировые опыт, тенденции и тренды.



Три подхода к ведению сельхозбизнеса

Эволюцию технологий и бизнес-идей в сельском хозяйстве можно представить в виде двухфакторной модели развития (см. график «Эволюция технологий и бизнес-моделей»). Горизонтальной осью будет выступать время, и здесь можно условно выделить три этапа-подхода к ведению аграрного бизнеса: традиционный способ, цифровое сельское хозяйство и экосистемы участников рынка. Вертикальная ось — это сложность технологического развития, она применима в основном для селекции и семеноводства как основных драйверов роста урожайности.



Чем же характеризуется каждый из подходов? В традиционном сельском хозяйстве четко выражена высокая зависимость от человеческого фактора. Имеют место такие факторы, как относительно низкая урожайность при относительно высокой себестоимости продукции. А фактором успеха, как правило, выступает удачная ценовая конъюнктура.



В цифровом сельском хозяйстве есть четкий фокус на эффективность каждой операции. Добиться этого помогает цифровизированная сельхозтехника, сенсоры, беспилотные летающие аппараты и прочие digital-элементы. При этом управление производственными процессами автоматизировано. Производство демонстрирует относительно высокую урожайность при относительно низкой себестоимости.



Третий подход в России только начинает зарождаться — это экосистемы участников рынка, новые бизнесы и партнерства. Он выражается уже не просто в использовании тех или иных digital-решений, а в кооперации целых цифровых платформ многих участников рынка. В данном случае речь идет о реализации не только продукции, но и услуг (например, транспортных, логистических, по продажам и т. д. ). Здесь уже в конкуренцию будут включаться не только классические агрохолдинги, но и ИТ-гиганты. Одними из первых представителей этого этапа развития в России могут стать такие компании, как Syngenta, Bayer и Monsanto, Indigo, Amazon.



Новые технологии

Рассматривая этапы технологического развития, можно выделить несколько главных пунктов. Некоторые из них — гибридное разведение, селекция, агробиология, ГМО — уже широко известны рынку. Но есть и те, которые только начинают применяться в АПК.



Так, особенность метода генного редактирования CRISPR/Cas9 состоит в том, что организм самостоятельно с помощью естественных механизмов иммунной системы вырезает у себя неправильный участок ДНК по наводке генетиков. Подобные изменения в геноме организма могут происходить (и происходят) в результате естественной эволюции. По результату генного редактирования невозможно определить, сделан он в результате человеческого вмешательства или естественной мутации.



Техника CRISPR/Cas9 позволяет осуществлять точнейшее редактирование ДНК. Она результативнее, чем стандартные техники генной модификации, и уж точно на порядок эффективнее, чем архаичные методы «слепого» изменения генома методом селекции, которые использовались в прошлые столетия. Благодаря CRISPR/Cas9 ученым не нужно осуществлять селекцию в течение сотен поколений, чтобы получить желаемый результат — устойчивость к вредителям или требуемые параметры пищи.







Несколько лет назад шведским генетикам удалось убедить регулирующие органы , что растения не признаются официально генетически модифицированными организмами в соответствии с требованиями Евросоюза, если они не содержат чужеродной ДНК. Таким образом, эксперименты CRISPR/Cas9 и выращивание генетически измененных растений этим методом теперь не запрещено во всех странах ЕС . Остается надеяться, что аналогичное удастся доказать и в России, недавно утвердившей новую Доктрину продовольственной безопасности, запрещающую использование генно-модифицированных растений и животных. В сентябре 2016 года Monsanto уже лицензировала технологию CRISPR/Cas9 . В течение ближайших лет вероятно появление на рынке более эффективных сортов кукурузы и соевых бобов.



Еще одна новая технология — РНК-интерференция (RNAi tech). Она используется для систематического «выключения» генов в клетках и установления нужных (полезных) функций генов. Благодаря этому данный метод играет важную роль в защите клеток от вирусов , паразитирующих генов (транспозонов ), а также в регуляции развития , дифференцировки и экспрессии генов организма . По аналогии с CRISPR/Cas9, РНК-интерферированные семена могут быть признанными не генно-модифицированной продукцией.



Стоит отметить, что технологии полевых работ и последующих звеньев цепи добавочной стоимости, если говорить математическим языком, перпендикулярны селекционно-семеноводческим технологиям. Поэтому для формирования полноценного масштабного видения полезно рассмотреть инвестиции в агрофуд-стартапы как один из основных индикаторов развития — настоящего и будущего.



Отечественные аграрии осваивают цифровые технологии скачкообразно Денис Серегин. Руководитель по цифровому земледелию и инновациям компании Bayer в СНГ Практически все крупные холдинги России сейчас активно инвестируют и внедряют цифровые решения. Также можно с уверенностью говорить о том, что на всех уровнях сельхозпроизводства страны уже есть свои лидеры с большим опытом внедрения digital-технологий, и мы видим четкую тенденцию к росту. Данный процесс обоюдный: с одной стороны, регулярно появляются новые решения для различных направлений агарной деятельности, а с другой, предприятия приходят к пониманию, что внедрение цифровых технологий необходимо для устойчивого развития. Вполне реальным выглядит сценарий, что через 10 лет при прочих равных условиях более 80% российских сельхозпредприятий будут использовать в своей работе digital-решения.

В России идет активное освоение практически всего спектра элементов точного земледелия, но на данный момент наиболее востребованы именно технологии спутникового позиционирования, ГИС-системы и системы мониторинга и контроля техники и качества выполненных работ. Также стремительно развивается рынок ERP-систем для сельского хозяйства, систем контроля и учета в различных отраслях агропроизводства, рынок специализированных данных и программ для их хранения и обработки для принятия правильных и своевременных решений.

Изменение спроса — это сложный вопрос, так как отечественные фермеры вынуждены осваивать новые технологии скачкообразно, а не плавно и поступательно. Такое стремительное развитие не всегда позволяет грамотно адаптировать новые цифровые решения, разобраться в прикладных аспектах и определить их практическую пользу. Однако все движется к тому, что со временем процесс принятия решений и сама техника в сельском хозяйстве будут еще более автоматизированы — фермер станет оператором различных мониторинговых систем.

Можно уверенно говорить о том, что, как и в промышленности, сельхозпредприятия, упустившие момент технической и технологической трансформации, будут сильно проигрывать в конкуренции более современным компаниям. Если мы говорим о бизнес-показателях, то в АПК доход зависит от урожая и от стоимости этого урожая — эти два фактора могут сильно колебаться из года в год. Точное земледелие может помочь хозяйству минимизировать факторы неопределенности — в первую очередь в плане выработки стратегии, планирования производственных процессов, оперативного управления деятельностью и эффективного использования ресурсов, а также повысить производительность и качество труда. В сельском хозяйстве это особенно важно из-за сезонности и зависимости многих работ и их результата от внешних и не всегда поддающихся контролю факторов.

Что касается нашей компании, то на глобальном уровне Bayer начал заниматься данным вопросом с 2015 года. Cейчас в состав концерна вошла фирма Climate Corporation, являющаяся одним из мировых лидеров на рынке цифровизации сельского хозяйства. Уже более трех лет мы развиваем направление цифрового земледелия в России. В данный момент прорабатывается вопрос выведения на рынок страны наших глобальных платформ FieldView Prime и FieldView Plus. Надеемся, что в ближайшее время они станут доступны для российских пользователей. Также мы ведем и локальную деятельность, в частности, работаем с отечественными стартапами в сфере агротехнологий, помогаем им в разработке и внедрении решений для наших сельхозпроизводителей. Так, мы подписали соглашение о совместной деятельности с российской компанией-стартапом «АгроСофтвер» в рамках системы «АгроМон».

Агрофуд-стартапы

Вложения в современные агрофуд-технологии огромны и демонстрируют галопирующий рост. Основной фокус инвесторов — онлайн-каналы продаж, а также биотехнологии.



В 2018 году крупнейшие инвестиции пришлись на электронную торговлю и маркетплейсы — суммарные вложения составили $9,2 млрд, что демонстрирует переход мирового АПК из офлайна в онлайн. Игрокам рынка необходимо не упустить этот момент. Размер вложений в рестораны и электронную торговлю показывает, что все важнее становится не столько произвести сельхозпродукцию, сколько максимально быстро и комфортно доставить ее до конечного потребителя в виде еды.



Главными инвесторами в агрофуд-стартапы в 2018 году были США (онлайн-торговля продовольствием, спутниковые снимки, производство бактерий), Китай (также онлайн-торговля продовольствием, маркетплейс Meicai) и Индия (снова онлайн-торговля продовольствием, ресторанный маркетплейс): $7,9 млрд, $3,5 млрд и $2,4 млрд соответственно. Европа существенно отстает, что объясняется превосходством этих трех стран в инвестиционной активности и общей развитости рынка программирования.







Другим важным индикатором развития цифровизации является мировой ландшафт стартапов и технологических компаний. Их можно разделить на восемь основных направлений деятельности: FMS (системы управления фермой); сбор и агрегация данных (для точного земледелия), прогнозирование; маркетплейсы; роботизированная техника и дроны; сенсоры; умное орошение; животноводство; фермы следующего поколения (в основном вертикальные теплицы).







Большое количество технологичных компаний, выросших из стартапов, отвечают на основной запрос сельхозпроизводителей — сбор, агрегация и анализ данных. В решениях американских агростартапов декларируется применение новых и очень эффективных технологий — искусственного интеллекта, компьютерного зрения и машинного обучения. Некоторые российские компании также пытаются использовать данные технологии, особенно в промышленном масштабе — для анализа снимков NDVI (карта показателей количества фотосинтетически активной биомассы) десятков тысяч гектаров пашни, подсчета количества яблок на тысячах гектаров садов. Это позволяет своевременно и точечно решать проблемы плохих всходов, недостаточной зеленой массы, выявлять очаги распространения болезней и вредителей, прогнозировать с достаточно высокой степенью точности урожай и, как результат, более точно планировать уборочные, транспортные, складские мощности и/или работы.



Агростартапы в животноводстве основаны на анализе данных сенсоров и датчиков. Однако это, пожалуй, наименее «полезные» из стартапов: они зачастую работают только с некоторым определенным набором данных, тогда как на молочных комплексах распространена практика использования системных интеграторов, закрывающих все направления цифровизации, работающие со всем набором данных, генерируемых фермой. В этой связи очень показательный и забавный случай наблюдался в одном из российских хозяйств, работающих с крупным системным интегратором. Однажды материнская компания захотела протестировать на этой ферме внедрение одного из животноводческих стартапов, но менеджмент сельхозпредприятия убедил компанию, что их системный интегратор полностью покрывает функционал стартапа и в этом нет никакой необходимости.



В США активно развиваются городские вертикальные теплицы, позволяющие находить синергию девелоперам и сельхозпроизводителям, отвечать запросам западного городского населения на экологизацию. Данное направление (но как объекты, а не стартапы, работающие/управляющие объектами) начинает приходить и в Россию: в 2019 году компания «РусЭко» запустила в Москве городскую ферму для выращивания зелени и ягод. В 2016-м Panasonic начал сотрудничество с фондом «Сколково», и уже спустя год в здании технопарка была оборудована агролаборатория, где на площади 75 м² разместилась пилотная вертикальная теплица. В скором времени к стартапам ферм нового поколения будут относиться не только вертикальные производства, но и новые методы выращивания живых ингредиентов (аквакультура, насекомые, водоросли, микробы).



Орошение — эффективный способ увеличения урожайности. Умное орошение — вдвойне. Поэтому данное направление стартапы тоже не обошли. Конечно, наибольший спрос на них наблюдается на территориях с засушливым климатом, однако и в России технологии умного орошения, пусть и «самописные», без софта западных стартапов, уже применяются. Причем в не самом засушливом районе: в Подмосковье компания «Белая дача Фарминг» регулирует нормы полива в соответствии с составляемой картой полива и текущей влажностью отдельных конкретных участков пашни.



Агромаркетплейсы в глобальном масштабе еще развиты слабо, кроме, пожалуй, одного кейса — Indigo: биотехнологическая компания, организовавшая агромаркетплейс в США, посредством которого заключаются сделки в сумме на сотни миллионов долларов. Ситуация заключается в том, что агромаркетплейсы создают не сами сельхозпроизводители, а другие игроки рынка. Во многих странах, в том числе африканских, например в Кении, имеются достаточно крупные электронные платформы для торговли агропродукцией. В Индии онлайн-платформа (eNAM) по торговле продуктами питания была запущена министерством сельского хозяйства. Однако это новый тренд, так как сельхозпродукция, в отличие от промышленных и потребительских товаров, в основном имеет не такие четкие спецификации и ценообразование.



В России одна из собственных электронных площадок была несколько лет назад организована производителем мяса, входящим в топ-25 крупнейших. При удачной рыночной конъюнктуре благодаря аукционной форме торгов компании удавалось повысить цены реализации на 3-4% относительно среднерыночных показателей. Однако с трансформацией рынка продавца в рынок покупателя эффект увеличения стоимости уже не наблюдается так отчетливо.



Но стоит помнить, что маркетплейсы имеют и другие положительные эффекты. Для акционеров и топ-менеджмента это прежде всего прозрачность и оперативность получения данных о структуре, объеме, ценах продаж, оптимизация документооборота, удобство для покупателей. В данный момент ни один из крупнейших российских агропроизводителей не имеет полноценного маркетплейса, хотя многие из них осуществляют закупки через собственные электронные площадки.



Цифровизацию нужно начинать с реструктуризации мышления Тон ван ден Аккер, менеджер по развитию компании Nedap Livestock Management в Восточной Европе и России Как технологическая компания мы наблюдаем на глобальном уровне, что у лиц, принимающих решения, существует потребность в большем количестве данных. Если цифровизация грамотно внедряется, то с ее помощью можно охватить сбор данных и анализировать результаты на протяжении всего производственного цикла. Сбор этих данных происходит благодаря автоматизации регистрации процессов, что, в свою очередь, частично заменяет физический труд. И первое препятствие развитию данных тенденций — это как раз человеческий фактор, так как сотрудники часто демонстрируют сопротивление и опасения, связанные с переходом на digital-решения. Тем не менее за последние несколько лет спрос на них вырос примерно на 25%.

Например, в свиноводстве все чаще точными цифровыми данными оперируют генетические компании, чтобы обеспечить максимально точный генетический отбор. Но перед тем, как начать внедрять те или иные решения, необходимо определить, зачем это нужно, что можно изменить, используя эти технологии, и какие именно данные будут наиболее интересными. Например, для регулирования потребления корма в период супоросности свиноматок можно перевести на групповое содержание вместо индивидуальных клеток, и тогда средством сбора данных могут стать электронные системы кормления. Они дадут возможность собирать информацию по весу животного, по количеству употребляемого корма, что позволит ежедневно проводить анализ динамики изменений, которые будут происходить с каждым животным.

Я согласен с тем, что компании, которые инвестируют в цифровизацию уже сейчас, в будущем будут более эффективными. Так, возьмем электронную систему кормления и получения данных по весу животных. Знание индивидуального веса каждой свиноматки означает, что управляющий контролирует вес свиноматки во время всего производственного цикла. Например, сводные данные с разных ферм показывают, что порядка 65% супоросных свиноматок имеют состояние вне нормы. Если улучшить хотя бы этот показатель — то вопрос возврата инвестиций в цифровизацию можно закрыть. Настройка оборудования в опоросном отделении на кормление животных небольшими, но регулярными порциями приводит к улучшению пищеварения, выработки молока и увеличению веса поросят при отъеме на 10%. А автоматизированные сортировочные весы на откорме помогают, опять же за счет данных, добиваться равномерных показателей прироста для больших групп. Это повышает эффективность всей фермы, прежде всего благодаря оптимизации использования корма.

Мы тоже постоянно работаем над цифровыми продуктами, которые дают сельхозпроизводителям выгоду от сбора информации и которые помогают найти новые интересные решения для производства. Четкие, прозрачные данные крайне важны. Сейчас у нас получается собирать обратную связь у ранних последователей цифровизации. Они, по моему мнению, получат долгосрочное преимущество на рынке. Но реструктуризация фермы означает также реструктуризацию мышления — только с этого можно начать цифровизацию.

Повысить доход

Таким образом, путь, или вектор, цифровизации в АПК можно представить в виде трех ступеней для агрохолдингов и двух ступеней (без последней) для относительно небольших сельхозпроизводителей. Первая ступень характеризует агрокомпанию с эффективными бизнес-процессами. Здесь должны быть внедрены и полностью интегрированные внутренние системы учета, и единый цифровой бэк-офис. Должно использоваться и дашбордирование (инфопанель, отражающая значения важнейших индикаторов бизнеса в режиме реального времени), и накопление базы данных показателей деятельности производства.



Вторая ступень развития — это уже цифровая технологическая компания. Она использует инновационные технологии, такие как точное земледелие, искусственный интеллект (AI), компьютерное зрение (CV), машинное обучение (ML) и пр. Цепочки поставок на таком производстве выстроены онлайн, продажи омниканальны (осуществляются и в офлайне, и в онлайне). Постоянно внедряются различные инновации.



Третья ступень — это экосистема агрохолдинга. Здесь уже выстроена целая инфраструктура инноваций. Участники рынка интегрированы в единую систему на основе digital-платформы агрохолдинга. А продажа цифровых решений/услуг в АПК существует как отдельный бизнес.



Для достижения роста рентабельности бизнеса сельхозпредприятиям крайне желательно полностью освоить вторую ступень пути. Для настоящего же лидерства в отрасли через 7-10 лет следует стремиться зайти на третью ступень. Но прямо сейчас перед многими российскими агрокомпаниями стоят задачи первых двух этапов развития. При этом не все представители отрасли уверены в положительном экономическом эффекте цифровизации. В этой связи крайне сложно найти свидетельства или убедительные расчеты экономического эффекта от тех или иных мер, связанных с ней.



Весьма показателен тот факт, что публичные выступления почти всех представителей компаний, предоставляющих digital-решения или инновационную технику, обходятся без конкретных рассчитанных результатов, кейсов. Однако такие примеры уже есть. Например, в Новокубанском филиале ФГБНУ «Росинформагротех» (Краснодарский край) был проведен эксперимент с использованием разных информационных ресурсов, руководящими процессом дифференцированного внесения удобрений: данные азотных сенсоров и снимков NDVI дают неполные данные, основной эффект получается при работе с картами потенциалов плодородия (многослойные карты). Экономическая эффективность (прирост прибыли) по результатам реализации данного проекта составила 1,6-5,9 тыс. руб./га в зависимости от культур и набора применяемых решений.



Digital-решения позволяют повысить прозрачность бизнеса Роман Мартынов, директор по развитию цифровых сервисов компании «Сингента» Работа в области цифровизации сельского хозяйства является одним из ключевых направлений деятельности «Сингенты» в России. Так, приобретение цифровой платформы Cropio в сентябре 2019 года было в значительной мере направлено именно на российский рынок. Несмотря на то, что пока доля проникновения «цифры» среди сельхозпредприятий (если не брать крупные агрохолдинги) относительно невелика, в ближайшие годы количество аграриев, использующих digital-решения, будет неминуемо расти. Мы ожидаем, что через пять лет более половины наших клиентов будут использовать различные цифровые технологии, и прикладываем значительные усилия для того, чтобы ускорить этот процесс.

Действительно, системы, позволяющие агрегировать, обрабатывать и анализировать значительное количество данных, становятся все более и более востребованными. Агропроизводители, использующие несколько цифровых решений, например системы телематики на технике и цифрового агроскаутинга, имеющие свои метеостанции и т. п. , столкнулись с тем, что такие продукты, как правило, работают независимо друг от друга, между ними не осуществляется обмен данными, и какой-либо их анализ, а тем более использование результатов этого анализа для принятия управленческих решений затруднены. Именно поэтому в последнее время мы видим значительное увеличение спроса на цифровую платформу управления агропроизводством Cropio, так как она как раз позволяет решить подобные задачи. В дальнейшем спрос на подобные системы будет расти, поскольку все больше и больше аграриев придут к закономерному выводу, что без использования таких платформ их эффективность будет проигрывать тем, кто уже освоил данные решения.

Я уверен, что в конечном итоге компании, которые не будут заниматься цифровизацией, останутся за бортом. Уже сейчас цифровые решения помогают значительно улучшить эффективность применения СЗР, качество посева, заметно снизить различные потери, например, сократить случаи хищения и нецелевого использования материальных средств. Также внедрение digital-продуктов позволяет упорядочить процессы в крупных компаниях, увеличить прозрачность бизнеса и обеспечить оперативность принятия управленческих решений. Если говорить о совсем приземленных вещах, то если, например, используя цифровую модель прогнозирования появления вредителей, своевременно принять решение об обработке посевов инсектицидом, можно сохранить большую часть урожая, которая в противном случае могла бы быть уничтожена. А это десятки и сотни тысяч рублей потенциальной прибыли.

Мы активно занимаемся внедрением цифрового агроскаутинга на базе Cropio, что позволяет значительно повысить эффективность полевой работы агрономов хозяйств и улучить качество нашей технической поддержки. Мы более чем удвоили покрытие этим сервисом в России по сравнению с прошлым годом, достигнув площади почти в 5 млн га. Сегодня большинство полевых сотрудников «Сингенты» (а их у нас более 300 человек) обучены использованию системы цифрового агроскаутинга Cropio и имеют возможность использовать ее для агросопровождения наших клиентов. Следующий для нас этап — использование технологий Cropio для оказания различных агрономических сервисов, напрямую влияющих на улучшение эффективности использования наших продуктов.

В 2017 году агрохолдинг «Кубань» воспользовался услугами компании «Агроноут» и запустил проект дифференцированного внесения удобрений. Проверка эффективности пилотного проекта показала улучшение в проблемных зонах плодородия. Прирост прибыли достиг 1,1 тыс. руб./га.



С 1999 года компания WEED-IT, специализирующаяся на дифференцированном внесении СЗР, автоматизирует систему обнаружения сорняков. Данная технология позволяет опрыскивать только сорняки, помогая экономить до 90% затрат на химикаты. Данная техника уже используется в России — в «Белой даче Фарминг». На сайте компании представлен калькулятор, позволяющий рассчитать плановый экономический эффект от использования решений WEED-IT по нескольким кастомизированным показателям, вносимым пользователем. Экономическая эффективность также составляет до 1,1 тыс. руб./га.







Летом прошлого года один из лидеров мирового рынка сельскохозяйственной техники John Deere провел эксперимент на землях растениеводческого дивизиона «ЭкоНива». На основании вводных данных, таких как информация о почве, сорте, дата высева, данные агрономических работ, исторические метеосводки и спутниковые карты (NDVI + пяти других спектров), актуальные метеосводки и спутниковые карты, система AG-Data Integrator (интегрируемая с «1С: Предприятие АгроУправление») составляет карты урожайности и формирует для техники предписания по нормам высева и внесения удобрений. После чего уже сама система формирует карту предписания. Для эксперимента было выбрано 17 полей суммарной площадью около 1,9 тыс. га. При дифференцированном внесении азотных удобрений на тестируемом поле урожайность озимой пшеницы оказалась на 2,5 ц/га выше, чем на контрольном поле. Прирост дохода, таким образом, получился не менее чем 2,5 тыс. руб./га (при цене реализации 10 тыс. руб./т). При дифференцированном севе и внесении азотных удобрений на тестируемом поле урожайность кукурузы на силос оказалась на 5,3 ц/га выше, чем на контрольном поле, азотных удобрений было внесено меньше на 22%. Прибыль увеличилась на 1,8 тыс. руб./га (1,1 тыс. руб. по силосу и 0,7 тыс. руб. по азотным удобрениям). Стоит отметить, что в текущем эксперименте именно агрономы «ЭкоНивы» определяли норму высева в зависимости от прогнозируемого потенциала урожайности. В последующем это, скорее всего, будут делать сами системы на основании анализа больших данных.



Впрочем, цели цифровизации состоят не только в непосредственном увеличении прибыли, но и в предоставлении всей необходимой, правильно структурированной информации основным участникам процесса — от агрономов до собственников бизнеса. Очень показательным в этом плане является наблюдение основателя и управляющего в течение почти 60 лет компанией McKinsey Марвина Бауэра, который во времена Великой депрессии в США (в далеких 1930-х) был конкурсным управляющим в 11 обанкротившихся компаниях: 10 из 11, по его мнению, не обанкротились бы, если бы у их руководства была оперативная и полная информация по основным процессам компании.



Автор — старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY. Статья написана специально для «Агроинвестора»

