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Аналитика

Режим повышенной неготовности. Какие проблемы сельского хозяйства выявил коронавирус

Алена Белая

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Пандемия COVID-19 в России повлияла на многие отрасли сельского хозяйства от малых форм до промышленных холдингов. Изменение структуры спроса, покупательной способности, новые санитарные нормы, а также обнаружение дополнительных уязвимостей в производственных и логистических процессах накладывают отпечаток на рынок и доходность компаний. Впрочем, есть и те, кто текущим положением дел весьма доволен


Хотя сельское хозяйство и не было официально признано пострадавшим от пандемии COVID-19, свои корректировки в отрасль ситуация с распространением коронавируса все же внесла. В том числе из-за него был понижен прогноз производства продукции сельского хозяйства в 2020 году. Согласно новой оценке Минсельхоза, представленной в Нацдокладе по итогам реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в прошлом году, увеличение АПК составит 1% относительно 2019-го при плановом значении 1,8%.

Алена Белая 

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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