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Аналитика

Коронавирус как стимул для деурбанизация. Станет ли пандемия COVID-19 катализатором перемещения населения из городов в села

Александр Петриков

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В последнее время в России намечается тенденция к деурбанизации, о чем свидетельствует ряд факторов. Вместе с тем село по-прежнему отстает от города по уровню жизни. Устойчивое развитие сельских территорий, несмотря на ряд правительственных мер, не является приоритетом социально-экономической политики государства. Анализ существующих программ развития села и направления их совершенствования представит автор этой статьи


Одной из тем, обсуждаемой в условиях коронакризиса, стала возможная деурбанизация общества. Уменьшение населения крупных городских агломераций, более равномерное распределение людей по территории страны снижает риски распространения различного рода инфекций, в том числе и коронавирусных. Когда же чрезвычайная ситуация наступает, переезд в сельскую местность для многих городских семей становится дополнительной защитой от заболевания. Село выступает территорией безопасности, страхует общество от тяжелых последствий переживаемого катаклизма. 

Александр Петриков 

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