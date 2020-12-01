Коронакризис сузил рынок M&A. Число сделок в агросекторе уменьшилось, а их стоимость сократилась на 30%

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Хотя АПК официально и не признан пострадавшим от COVID-19, из-за распространения вируса по стране, падения курса рубля, влияния неблагоприятной погоды и ряда других факторов многие аграрные компании меняли свои инвестиционные стратегии, сокращая вложения в том числе и в M&A. С другой стороны, не все сельхозпредприятия смогут пережить сложное время, и в ближайшем будущем тенденции слияний и поглощений могут усилиться

Рынок M&A в 2020 году выглядел бледно. По состоянию на середину ноября «Агроинвестор» выделил менее трех десятков завершенных сделок, многие из них — не дороже 1 млрд руб. Стоимость ряда других активов стороны не раскрывают, а эксперты затрудняются ее оценить. Самой дорогой, как и в прошлом году, могла стать сделка ВТБ — только в этот раз не по покупке, а по реализации его активов: 49,99% подконтрольного группе «Деметра-холдинг» были проданы «Агронове» и Marathon Group. Чаще всего в уходящем году рынок видел сделки с землей, тепличными и птицеводческими активами.



На рынке спад

В первом полугодии 2020 года значительно просел весь международный рынок M&A, а суммарная стоимость сделок снизилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, утверждает партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов, Значительное влияние на этот сектор как за рубежом, так и в России оказала пандемия COVID-19. Объем сделок в отечественном сельском хозяйстве за январь — июнь составил около $125 млн. Хотя ожидалось, что эта цифра будет даже выше, отмечает эксперт. «Многие компании отказались от запланированных ранее приобретений, направляя свои ресурсы на поддержку существующих активов», — поясняет он. Во втором полугодии число сделок увеличилось, так как многие игроки рынка не смогли удержать свои позиции, тогда как другие, наоборот, нащупали новые возможности в своем бизнесе.



Суммарный объем сделок в сельскохозяйственном секторе России составил лишь 0,8% от общей суммы M&A в стране, добавляет аналитик ГК «Финам» Наталия Аседова. Ухудшение экономической ситуации в стране приводит к тому, что число участников в отрасли сокращается за счет средних и малых предприятий. Компании разоряются или поглощаются более сильными конкурентами. Более того, высокая конкуренция, снижение стоимости товаров и ограничение экспорта также способствуют консолидации в АПК, говорит она.



В начале уходящего года в России завершались сделки, заявленные и готовившиеся еще в прошлом году, комментирует старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. А со второго квартала участники рынков в основном от сделок отказывались или откладывали их до лучших времен. По ее мнению, активность на рынке M&A до конца осени оставалась слабой. «Инвесторы либо ждут более интересных предложений, либо перенаправляют высвободившиеся средства на собственные проекты, либо подкапливают финансовую подушку, так как пока никто не может сказать, каким будет конец 2020-го и 2021-й», — говорила эксперт тогда. При этом долю сельскохозяйственного сектора в общем объеме совершавшихся в этом году сделок она оценивает не более чем в 5%. А основная доля пришлась на сделку по продаже 49,99% акций «Деметра-холдинга» — зернового актива ВТБ. «Сумма сделки не раскрывается, но оценочно она составляет порядка $1 млрд, — считает Козлова. — На остальные сделки (около 20) приходится не более $300 млн».



По оценке агентства AK&М, количество сделок в сельском хозяйстве в 2020 году в сравнении с 2019-м осталось на прежнем уровне. Однако их средняя стоимость уменьшилась на 30%, отмечает заместитель гендиректора компании Людмила Еремина. Кроме того, увеличилось число сделок с невысокой стоимостью, зачастую это активы, приобретенные в ходе процедуры банкротства. «По сравнению же с другими отраслями экономики активность на рынке M&A в АПК не слишком сократилась, но только потому, что большинство других секторов как раз резко снизили количество сделок», — подчеркивает она.



Старший экономист по сельскому хозяйству Всемирного банка Артавазд Акопян называет 2020 год неординарным во всех смыслах, в том числе и по M&A в АПК. На уровне стартапов во всем мире наблюдается значительное уменьшение инвестиций, обращает внимание он. То же самое происходит и со сделками: значительное их количество были или отменены, или отложены. На фоне кризиса интенсивность сделок исторически растет — бизнес пытается укрупниться для снижения подверженности негативной экономической конъюнктуре, возражает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Вероятно, этот процесс стартовал и в сельскохозяйственной сфере», — предполагает он.



Тепличные слияния

AK&М чаще всего за девять месяцев текущего года фиксировало сделки по продаже тепличных предприятий. «Агроинвестор» насчитал их пять. Это неудивительно, считает Еремина. «Постоянный рост энерготарифов стремительно уменьшает рентабельность производства овощей закрытого грунта. К тому же бум строительства теплиц пришелся на 2014-2015 годы, сейчас эти активы начинают устаревать, им требуется модернизация, и некоторые собственники предпочитают избавиться от них, — поясняет она. — Выживают только крупнейшие компании, которые чаще всего и выступают покупателями в данных сделках. Из еще не завершенных на момент написания статьи M&A эксперт упоминает грядущее слияние одного из крупнейших игроков данного рынка ГК «Рост» Сергея Рукина со своим конкурентом — «Долиной овощей». По мнению Ереминой, если это объединение состоится, получившаяся компания станет крупнейшей на рынке овощей закрытого грунта.



Об этой же сделке говорит и Шафоростов. «Долина овощей» — крупный производитель огурцов, помидоров, баклажанов и зелени под одноименным брендом, а также клубники под маркой «Выберри меня». Общая площадь теплиц — 195 га, из которых 182 га — действующие мощности, а строительство оставшихся 13 га планируется завершить уже в этом году. У самого «Роста» на данный момент четыре уже работающих и два еще возводимых тепличных комбината, занимающие в сумме более 190 га. По завершении процесса объединения суммарная площадь теплиц «Роста» достигнет 388 га, что позволит компании выпускать более 320 тыс. т томатов, огурцов, салатов и ягод в год. «А это сделает его лидером по производству тепличных овощей не только на российском рынке, но в мире», — акцентирует внимание эксперт.



После объединения ГК «Рост» и «Долина овощей» как по площадям, так и по валовому сбору обойдут нынешнего лидера — агрохолдинг «Эко-культура» (233 га теплиц), добавляет гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Если сделка пройдет удачно — на рынке будет два крупнейших игрока, которые вместе будут делить минимум 40% российского рынка тепличных овощей», — подсчитала она. По словам гендиректора ГК «Рост» Сергея Рукина, стратегия холдинга предполагает присутствие в ключевых регионах России, чтобы быть максимально близко к потребителю. Именно это позволяет собирать овощи в момент созревания, когда они достигают лучших вкусовых качеств. А единая управляющая компания позволит увеличить операционную эффективность предприятий и усилить позиции брендов на рынке, считает он.



В сентябре красноярская «дочка» ГК «Рост» — тепличный комплекс «Сибирь» — также сообщала, что хочет приобрести ТК «Белореченский» на Кубани. Речь шла о 99,3% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов комбината, который был признан банкротом в июне этого года. А летом Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «Овощи Дальнего Востока» (тоже входит в «Рост») купить 100% предприятия «Теплицы Белогорья» в Белгородской области.



Одним из важных событий для отрасли стала продажа агрохолдингом «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) агрокомбината «Южный» в Карачаево-Черкесии. Покупателем стал Аслан Каракотов, занимающийся сельским хозяйством в Ставропольском крае, которого также называют президентом местной ГК АПК «Возрождение». Сумма сделки не раскрывалась, однако директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что актив вряд ли может стоить больше 1 млрд руб. По мнению Решетниковой, в целом продажа «Южного» была предсказуемой. Во-первых, это связано с тем, что «Степь», несмотря на то, что давно владеет комбинатом, так и не провела его реконструкцию, хотя такие заявления были. И актив остался на том уровне, от которого, по сути, надо было давно избавляться, считает эксперт. При этом провести полную реконструкцию теплиц почти нереально — это слишком большие деньги, и, возможно, в нынешней ситуации не обоснованно, завершает она.



Новый совладелец в этом году появился у агрокомбината «Московский». Предприятие перешло структуре, связанной с девелоперской группой «Абсолют». Вместо кипрской Plainwell Trading Ltd. владельцем 35,39% комбината стала Novowise Holdings Ltd., также зарегистрированная на Кипре. Последнему офшору принадлежит 49,99% в ООО «Первый Московский» — это проект девелоперской ГК «Абсолют», основным владельцем которой является Александр Светаков, сообщал «Коммерсантъ». Бенефициар Novowise Holdings — гражданин Испании Илья Вальдес Комаров, следует из данных сервиса «Наш.Дом.РФ». Владелец Plainwell Trading неизвестен.



Несколько лет назад сообщалось, что «Московский» может передать «Абсолюту» 50 га под строительство жилья. «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник писал, что вхождение структур «Абсолюта» в капитал комбината могло потребоваться для развития этих планов: «Московский» постепенно выводит из оборота устаревшие теплицы, на месте которых и может появиться жилье. Как только старые теплицы предприятия закроют, оно, скорее всего, почти перестанет выпускать томаты, баклажаны, огурцы, а сосредоточится на самом высокорентабельном именно для него — зелени, салатах и цветах в горшках, полагает Решетникова. «Земля в Москве очень дорогая, и выгоднее использовать ее для строительства недвижимости, чем выращивать какие-либо агрокультуры», — говорит она.



Обанкротившийся тепличный комбинат «Ростовский» в уходящем году был продан на торгах за 777,8 млн руб. ВЭБ.РФ. Их победителем стала ставропольская компания «Омни», которая получила земельные участки, строения, здания и оборудование комбината, находившиеся в залоге у ВЭБа. Предприятие площадью 16,6 га и проектной мощностью около 10 тыс. т огурцов, томатов и зелени в год было запущено в Неклиновском районе Ростовской области в июле 2014 года. Инвестор — «Фабрика овощей» — вложил в проект свыше 1,8 млрд руб., включая около 1,5 млрд руб. заемных средств. Однако вскоре у компании возникли финансовые проблемы из-за чрезмерной кредитной нагрузки, и в ноябре 2017-го ее признали банкротом. В апреле 2018 года сообщалось, что ВЭБ разработал программу по спасению «Фабрики овощей»: госкорпорация планировала выкупить активы и внести их в уставной капитал совместного предприятия, созданного на паритетных началах с заинтересованными инвесторами. Однако в итоге тепличные комбинаты были выставлены на публичные торги. Таким образом в этом году также были проданы ТК «Новомосковский» (Тульская область) за 254 млн руб. и «Новгородские теплицы» за 137 млн руб. До конца 2020-го ВЭБ рассчитывал реализовать на публичных торгах и тепличный комбинат «Агаповский», расположенный в Челябинской области, и завершить свое участие в данном проекте.



Самих производителей тепличных овощей интересуют не только профильные активы. Так, Александр Усов, известный как владелец ТК «Выборжец», в сентябре вел переговоры о приобретении одного из крупнейших в стране производителей яйца — птицефабрики «Синявинская» (Ленинградская область), писал РБК. Предприятие с 2017 года находится под управлением Сбербанка, долги компании превышают 5 млрд руб. Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев оценивал стоимость актива в диапазоне 2,68-3,36 млрд руб. По расчетам начальника аналитического отдела УК «ЛМС» Дмитрия Кумановского, с учетом долговой нагрузки и убытков птицефабрика может стоить около 700 млн руб.







Земли покупают и продают

Были и остаются популярными в уходящем году инвестиции в расширение земельного банка. В условиях экономического кризиса они особенно востребованы, уверена Еремина. Основные сделки пришлись на активы, связанные с зерновыми, а также на покупку/продажу фактических земельных участков, отмечает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. «Это и понятно: рентабельность этого бизнеса в 2020 году существенно выросла вслед за рекордным взлетом рублевой цены на пшеницу», — поясняет он.



Ситуация с COVID-19, безусловно, повлияла на активность на агрорынке, так как сельское хозяйство оказалось в числе секторов, которые пандемия скорее стимулировала, считает управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. К наиболее выигрышным в сложившихся условиях отраслям он относит растениеводство. «Хорошие цены практически на всю продукцию сектора привели к тому, что у успешных игроков рынка сформировался достаточно большой объем капитала. Также высокая доходность отрасли вылилась в повышение внимания к ней других инвесторов как из смежных сегментов, так и из непрофильных, — акцентирует внимание он. — Осенью рынок М&А в АПК был достаточно оживлен, особенно инвесторов интересует растениеводческий бизнес, сельхозземля, мощности хранения». По мнению эксперта, эта активность сохранится до конца текущего года и в начале следующего. Но при этом количество сделок по данным направлениям все же не так велико, потому что существует недостаток предложения.



Из уже завершившихся сделок-2020 Еремина отмечает важные приобретения агрохолдинга «Степь», входящего в АФК «Система». Компания стала одним из крупнейших землевладельцев страны после покупки СПК «Родная земля» (Ростовская область) в марте и хозяйств «Высоцкое» и «Чапаевское» (Ставропольский край) в мае. Стоимость гектара сельскохозяйственных земель на юге России варьируется от 80 тыс. руб. до 140 тыс. руб., следовательно, активы «Родной земли», включающие 30,3 тыс. га, могли обойтись «Степи» в 2,4-4,2 млрд руб., полагает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Земельный банк компании в ноябре, по собственным данным агрохолдинга, составлял 560 тыс. га. В конце 2019-го «Степь» заявляла о намерении довести площадь земель до 600 тыс. га в экспортно-ориентированных регионах и, как видно из сделок, вполне придерживается данной стратегии.







Перераспределение долей в этом году произошло в компании «Био-Тон», которая является одним из лидеров страны по производству подсолнечника и зерна. Основным собственником актива стал Эдуард Зернин. Теперь ему принадлежит 75% доли уставного капитала компании. Остальные 25% УК находятся в собственности «Био-Тона». По данным Картотека.ру, ранее собственниками предприятия выступали Владимир Кириллов и фонд «Биотех», принадлежащий «Био-Тону». Эдуард Зернин является руководителем фонда, а также бывшим заместителем гендиректора Объединенной зерновой компании (ОЗК) и председателем правления Союза экспортеров зерна.



«Био-Тон» контролирует около 452 тыс. га в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. По итогам 2018-го года компания показала следующие результаты: выручка от продажи — 5,19 млрд руб., чистая прибыль — 917 млн руб., чистые активы — 9,1 млрд руб., денежный поток — -17,7 млн руб., валовая прибыль — 1,7 млрд руб., дебиторская и кредиторская задолженности — 1,6 млрд руб. и 400 млн руб. соответственно. Исходя из приведенных данных, 75% холдинга могут быть оценены в 5,25-6,5 млрд руб., полагает Алексей Коренев.



Активно скупает земли под собственный агропроект производитель химических средств защиты растений «Август». В ноябре компания приобрела 14,15 тыс. га в Камско-Устьинском районе Татарстана за 172,4 млн руб. Покупка была совершена на торгах имуществом признанного банкротом АО «Земельная корпорация „Лидер“» (Казань). В октябре компания также приобрела у «Татагролизинга» 45 тыс. га земель в Камско-Устьинском и Верхне-Услонском районах Татарстана, семеноводческое хозяйство в Тюлячинском районе площадью 10 тыс. га (бывшее Опытно-производственное хозяйство имени В. И. Ленина), а ранее у него же — агрофирму «Лениногорская». После покупки «Лидера» земельный банк «Августа» в регионе приблизился к 145 тыс. га. В планах компании в ближайшие пять лет увеличить площадь земель до 250-300 тыс. га. По словам гендиректора УК «Август-Агро» Айдара Галяутдинова, подобрать земельные участки таким образом, чтобы они были компактно расположены и использовать их было максимально удобно, обычно непростая задача. «Однако у нас сложностей почти не возникало, во многом благодаря общей поддержке со стороны руководства Татарстана, в том числе при поиске и подборе подходящих земель», — сообщал он «Агроинвестору».



В уходящем году землей обзавелся и крупнейший в России экспортер зерна — ТД «Риф». Компания стала владельцем ростовского «ЮгАгроХолдинг», земельный банк которого составляет около 30 тыс. га в Куйбышевском, Тарасовском и Веселовском районах. Торговый дом несколько лет финансировал посевные и уборочные кампании «ЮгАгроХолдинга» и принял решение выкупить его крупную задолженность (1,08 млрд руб.) перед Московским индустриальным банком (МИнБанк). В планах экспортера — провести обновление учета и всего технологического процесса предприятия, сделать его безубыточным.



Факт сделки порталу «Город N» подтверждали директор «Рифа» Марина Турянская и бывший гендиректор «ЮгАгроХолдинга» Роман Сасс. Он также рассказал, что ранее МИнБанк попал под санацию ЦБ, и обратился в суд с ходатайством о признании компании банкротом. «Перекредитование в другом банке не решило бы проблему, мы искали варианты и в конце концов договорились с „Рифом” о заключении опционного договора. “Риф” перекупает нашу задолженность перед банком, а у нас остается право в течение двух лет произвести ее обратный выкуп. Акции предприятия передаются „Рифу”», — поделился он. При этом, если задолженность не будет выкуплена, «Риф» останется владельцем «ЮгАгроХолдинга». «Предприятие было на грани банкротства. По сути, мы протянули ему руку помощи, выкупили его задолженность перед банком и стали владельцами “ЮгАгроХолдинга”», — цитировал Турянскую «Город N». По ее словам, компания рассматривала возможность навести порядок в сельхозпредприятии самостоятельно и перепродать этот бизнес кому-то из крупных агрохолдингов, но в итоге решила развивать актив самостоятельно. Она считает, что «ЮгАгроХолдинг» может быть прибыльным, особенно с учетом опыта «Рифа» в продажах зерна и работы с банками. Этот опыт в растениеводстве поможет экспортеру лучше понять сельхозпроизводителя, добавляла топ-менеджер.



ВТБ по-прежнему активен Пожалуй, самым заметным участником на рынке M&A второй год подряд остается ВТБ. В марте крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор «Русагротранс», входящий в группу «Рустранском» (50% плюс одна акция принадлежит ВТБ), стал владельцем 99,9% ООО «Транс-Грейн». Еще 0,1% компании принадлежит «ЛП Транс», бенефициаром которой также является «Рустранском». Ранее «Транс-Грейн» принадлежал фирме «Трансгарант» группы Fesco. Сумма сделки составила 3,8 млрд руб.

Зерновозы Fesco находились в управлении «Русагротранса» задолго до совершения сделки, поэтому она никак не повлияла на рынок. «Формальное завершение сделки может привести к увеличению доли „Русагротранса“ на российском рынке железнодорожных перевозок зерна примерно с 38% до 47%», — оценивал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По данным «Infoline-аналитики», «Русагротранс» с учетом парка Fesco управляет 27 тыс. зерновозов.

В начале весны еще одна структура ВТБ, объединяющая зерновые активы группы, — «Деметра-Холдинг» — выкупила 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом по перевалке зерна в Тамани. Свою долю российскому госбанку продал украинский агрохолдинг Kernel, другие 50% остались у международного трейдера Glencore. Reuters со ссылкой на представителя Kernel писал, что актив был продан за €61 млн. Приобретение доли в зерновом терминале вписывается в стратегию ВТБ на зерновом рынке и «позволит достичь существенной синергии» с активами в области логистики, инфраструктуры и экспорта зерна, которые уже есть у банка, «за счет оптимизации технологических и бизнес-процессов», комментировал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

Весной ВТБ не только покупал, но и продавал. В апреле банк сообщил о реализации почти половины акций «Деметра-Холдинга». Стратегическими инвесторами стали компания «Агронова» (получила 25%), развивающая проекты в сельском хозяйстве на Кубани, и многопрофильная инвестиционная компания Marathon Group (24,999%). ВТБ остался контролирующим владельцем. «Сельскохозяйственный сектор является крайне привлекательным. В данном проекте мы выступаем в роли финансового инвестора. Участвовать в операционном управлении группы компаний «Деметра-Холдинг» мы не планируем», — комментировала РБК пресс-секретарь Marathon Group Алена Дразжева. По ее словам, сделка была профинансирована за счет собственных средств инвестиционной группы, ее параметры она не уточнила.

А в сентябре один из крупнейших в стране экспортеров зерна — «Мирогрупп Ресурсы» (входит в «Деметра-Холдинг») заявил о планах по созданию собственной сети элеваторов. Компания рассматривала как возможность покупки элеваторов в Ставропольском и Краснодарском краях, в Воронежской области, так и строительство новых мощностей. На сделки предполагалось потратить до 1 млрд руб. И уже в октябре «Деметра-Холдинг» приобрел 100% в «Ипатовском комбинате хлебопродуктов», расположенном в Ставропольском крае, мощностью хранения 75 тыс. т. В качестве другого возможного актива для покупки ВТБ также рассматривал Аннинский элеватор вместимостью 210 тыс. т (Воронежская область, принадлежит Московскому индустриальному банку).

Идут за мясом

Количество сделок в птице-и свиноводческой отрасли остается примерно на одном уровне уже несколько лет. Пока их количество не увеличилось, утверждает Людмила Еремина. Однако предпосылки для роста уже заметны. На рынке появилось больше предложений, связанных с банкротствами предприятий. Так, только в сентябре были выставлены на торги крупные свинокомплексы «Фатежский», «Глобал Эко» (оба — в Курской области), группы «Пулковский» (Ленинградская, Новгородская области), причем часть из этих торгов объявлялась повторно. В ближайшее время может пройти продажа активов агрохолдинга «Белая птица», птицефабрики «Синявинская» и Башкирского птицеводческого комплекса им. М. Гафури, ожидает эксперт.



Крупные производители мяса, которые могут себе позволить соблюдать все необходимые санитарные нормы для экспорта продукции в Китай, в свою очередь, ориентируются на консолидацию активов, продолжает Еремина. Например, «Черкизово» в 2020 году планирует потратить на покупку сторонних предприятий 2,4 млрд руб., знает она.



Свиноводство и птицеводство России становятся отраслями высокого риска и низкой маржинальности, отмечает Шафоростов. Компании, успевшие накопить ресурсы и быстро перестроившиеся под новый рынок, смогут адаптироваться и под обновленные обстоятельства. А те предприятия, которые сильно пострадали от пандемии или не смогут следовать новым современным требованиям, будут вынуждены уйти с рынка, освободив место тем, которые будут расширять экспортный потенциал своей продукции.



В условиях коронакризиса производители свинины и мяса птицы оказались в выигрышном положении, поскольку на фоне падения потребительских доходов россияне стали отдавать предпочтение более дешевым видам мясной продукции, обращает внимание Аседова. Из заключенных сделок она, в частности, выделяет приобретение «Ставропольским бройлером» (входящим в ГАП «Ресурс») крупнейшей в Оренбургской области птицефабрики «Уральский бройлер». Кроме того, группа «Черкизово» выкупила у компании Cargill завод по производству полуфабрикатов из мяса птицы в Тульской области, а в конце июня появились сообщения о том, что производитель бройлера «Приосколье» намерен продать часть своих активов.



Договор купли-продажи между «Ставропольским бройлером (входит в ГАП «Ресурс», принадлежит Виктору и Владимиру Наурузовым) и крупнейшей птицефабрикой Оренбургской области «Уральский бройлер» был заключен в конце марта. Последний был подконтролен Внешэкономбанку, который выставил предприятие на торги еще в прошлом году для погашения кредитной задолженности. Изначально банк хотел получить за акции компании более 1,5 млрд руб., в итоге стоимость сделки составила 1,08 млрд руб. Помимо этой сделки, в этом году «Ресурс» совершил еще ряд приобретений, сообщает директор по продажам и стратегическому развитию компании Дмитрий Антонов. «Мы более чем в полтора раза увеличили земельный банк, что позволит повысить самообеспеченность сырьем, нашими новыми подразделениями стали линейные элеваторы совокупной емкостью 300 тыс. т, расположенные на юге России, и другие важные с точки зрения логистики объекты, — делится он. — Большой интерес для нас представляет направление животноводства, с целью его развития был приобретен мясоперерабатывающий комплекс в Кетченеровском районе Калмыкии».



Новые активы в 2020 году появились и у лидера рынка индейки компании «Дамате» — площадки по выращиванию индейки «Евродон» и утки «Донстар» в Ростовской области Вадима Ванеева. Правда, официально игрок эти мощности арендует. «Евродон» был признан банкротом после нескольких вспышек гриппа птиц в 2019 году, контроль над компанией перешел к основному кредитору — ВЭБ.РФ. После оптимизации производства он хотел продать актив стратегическому инвестору, а в середине апреля корпорация подписала соглашение об уступке прав требований по кредитам «Евродона» с Россельхозбанком. Сумма сделки составила 6,2 млрд руб. В конце апреля новым основным владельцем (85% акций) компании стал «Бисерский литейный завод» (Пермский край). С ноября его доля перешла Сергею Аксенову — бывшему владелецу пермской компании по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами «Скала». Еще 15% принадлежат дирижеру Валерию Гергиеву. Впрочем, еще в июне правительство Ростовской области сообщало, что инвестором «Евродона» все-таки является структура «Дамате» — компания «Индюшкин двор», которая взяла актив в аренду. Первая продукция, выпущенная на ростовских площадках, должна появиться в продаже уже в декабре под брендом «Индилайт», рассказал «Агроинвестору» совладелец и гендиректор компании Рашид Хайров.



В мае «Дамате» также выкупила у Россельхозбанка права требования по обязательствам «Донстара». Кредитором теперь являются «Новые утиные фермы» (входит в пензенскую группу). В реестр кредиторов «Донстара» включены требования на 6,9 млрд руб., из которых 6,53 млрд руб. приходилось на долг перед Россельхозбанком. Если все будет идти по планам, то первое мясо утки, произведенное на комплексах «Донстара», холдинг также выпустит уже в декабре, отмечал Хайров. Для этой продукции будет разработан отдельный бренд.



Инвестировали игроки мясного рынка и в покупку мощностей по переработке. Та же «Дамате» в марте информировала, что запустила переработку баранины на базе Черкесского мясоперерабатывающего комбината, которым управляет «Кавказ-мясо», принадлежащая Магиту Батдыеву. «Холдинг покупает эту компанию», — отмечала тогда представитель группы. Плановая мощность предприятия — 720 тыс. голов в год. Компания планирует производить 42 т продукции в сутки, или 12,6 тыс. т в убойном весе в год. Сейчас «Дамате» ведет реконструкцию мясокомбината, завершить ее планируется в мае следующего года. По мнению президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, приобрести готовое предприятие, даже если в него нужно будет инвестировать определенную сумму, выгоднее, чем строить с нуля. Это связано, во-первых, с готовой инфраструктурой: именно на ее обустройство обычно уходит много времени и средств. Во-вторых, с наличием обученного персонала.



Крупнейший в России производитель мяса группа «Черкизово» также сообщала в уходящем году о закрытии сделки по покупке у компании Cargill завода по производству полуфабрикатов из мяса птицы «Компас Фудс» в городе Ефремов Тульской области. Мощность предприятия — 20 тыс. т продукции в год. Холдинг рассчитывал, что приобретение данного актива позволит ему значительно увеличить представленность продукции компании в канале фудсервиса. «Этот актив делает полный цикл продукции из курицы — и готовое к разогреву, и готовое к доработке. Более того, там можно перерабатывать и индейку, и свинину, и говядину, и даже делать сырные палочки, картофельные шарики. Спектр продуктов, которые можно выпускать на этих обжарочных линиях, очень широкий», — знает Давлеев.



И по маслу

Активы по переработке масличных тоже привлекают инвесторов. Несколько таких сделок было завершено в уходящем году. Так, 51% в уставном капитале компании «Либойл» (входит в липецкий «Зерос») перешло к одному из крупнейших игроков масложирового сегмента «Эфко». По заявлению самого холдинга, цель приобретения доли — развитие экспортного направления: «Основной деятельностью „Либойла“ является переработка рапса. Получаемое рапсовое масло востребовано на зарубежных рынках, где используется в пищевых целях или в качестве основы для производства биодизеля». Привлекательность «Либойла» для «Эфко» обусловлена его расположением (наличие собственных железнодорожных путей, близость выезда на трассу М-4), наличием элеватора возле завода, а также доступностью сырьевой базы — аграрии Липецкой, Орловской и Курской областей выращивают рапс. Кроме того, на предприятии есть потенциал для наращивания объемов переработки сырья до 1,2 тыс. т в сутки.



В июле «дочка» АО «Русские фонды» (инвестгруппа первого председателя совета директоров Rambler Сергея Васильева и его партнеров; специализируется на слияниях и поглощениях, инвестициях в недвижимость и управлении активами) — ООО «Агритек» — сообщила о покупке имущественного комплекса завода по производству растительных масел обанкротившегося «Грейнлюкса» в Смоленской области. За актив мощностью 90 тыс. т продукции компания заплатила 509 млн руб. Проект рассматривался как долгосрочный, предполагающий расширение производства.



Портфельные инвестиции в масложировой сектор — это не самое удачное решение, считает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, непрофессиональному участнику отрасли будет сложно выйти на окупаемость инвестиций, в том числе из-за низкой маржинальности производства в последнее время. «На традиционных агрокультурах — подсолнечнике и рапсе — вряд ли они смогут конкурировать с основными игроками. Объем производства в 90 тыс. т не позволяет работать „вчерную“ или „по-серому” — налоги придется платить полностью, но при этом не будет такой же эффективности, как у переработчиков с производством в 1 млн т и выше», — думает он. Единственный способ выйти на окупаемость инвестиций, по словам Мальцева, — заняться глубокой переработкой, иначе актив рано или поздно будет продан.



Велика вероятность того, что «Агритек» не будет производить подсолнечное масло — данный сегмент (особенно В2В) низкорентабельный и весьма конкурентный в России, не исключает Максим Никиточкин. «Вижу две потенциальные опции для купленного завода: производство относительно нишевых растительных масел (рапсовое, льняное), на которые есть спрос в Европе, а Смоленская область — один из самых близких к ней регионов. Вторая опция: акцент на шроте (кормах) для активов группы, производящих мясо, рыбу», — рассуждает он.



В ноябре на открытых торгах Невинномысский маслоэкстракционный завод (входит в ГАП «Ресурс») купил ростовский маслозавод «Донское золото», находящийся в залоге у банка «Траст». Сделка обошлась компании в 1,2 млрд руб. Покупатель получил все имущество завода, включая недвижимость, автотранспорт и перерабатывающее оборудование. Предприятие стало пятым в числе маслоэкстракционных заводов «Ресурса», сообщает Антонов. «На первоначальном этапе завод будет выпускать наливное подсолнечное масло и шрот для обеспечения птицеводческого блока компании, так как данные компоненты являются важными составляющими комбикормов», — делится он.



«Белая птица» уйдет с молотка «Белая птица — Белгород» и «Белая птица — Ростов» могут быть проданы до конца 2020 года, говорил еще летом главный исполнительный директор банка непрофильных активов «Траст» Михаил Хабаров. В середине ноября права требований к ряду компаний были выставлены на торги. Их общая задолженность составляет 23,7 млрд руб. Банк готов продать их втрое дешевле, цена на старте составляет 7,5 млрд руб. Как следует из документации к аукциону, предметом сделки выступают кредиты для ростовских компаний («Бройлер Дон», агрофирма «Приазовская», завод гранулированных комбикормов им. С. Д. Анипкина «Лиман», «Белая птица — Ростов»), а также белгородского кластера («Загорье», «Белая птица — Белгород», Белгородский комбинат хлебопродуктов, «Фудтрейд», Белгородская зерновая компания). Все они признаны банкротами. Права продаются единым лотом. Торги пройдут 18 декабря.

Что дальше

Хотя АПК пострадал от последствий коронавируса менее других секторов экономики, а по ряду ключевых направлений сельского хозяйства в стране наблюдалось даже перепроизводство и активизация экспорта, на M&A в отрасли в дальнейшем могут повлиять косвенные факторы, такие как падение покупательского спроса и проблемы у основных оптовых покупателей, опасается Людмила Еремина. По ее мнению, это может ударить по небольшим региональным игрокам, а в долгосрочной перспективе — и по крупным федеральным, которые в попытке удержаться начнут консолидировать активы. «Таким образом, стоит ожидать роста числа сделок в сельском хозяйстве, однако поначалу большинство из них будут слишком малы», — делает вывод эксперт.



Очевидно, что много игроков покинут рынок, говорит Шафоростов. На их место придут или новые и амбициозные компании, или окрепшие и нарастившие оборот уже существующие. «Сегодня рынок очень непредсказуем, — считает он. — Но наверняка в 2021 году мы увидим немалое количество интересных сделок».



Пока на агрокультуры сохраняются высокие цены, продавать растениеводческие активы никто не торопится, комментирует Татьяна Козлова. Сельхозсектор стал своего рода защитным активом. На рынке же переработки окончательных трендов пока не наметилось, поэтому предложения на продажу будут только от собственников с кредитными рисками, думает она.



Общий рост сделок в АПК (включая логистику и общепит), безусловно, будет, уверен Акопян. Однако важно, чтобы частота M&A и их объем увеличились также в инновационных направлениях, таких как агритех, выпуск новых ингредиентов, кормовых добавок, генные технологии, цифровизация и автоматизация. Для этого необходимо будет как улучшение господдержки для науки и технологических компаний, так и более тесное сотрудничество последних между собой. «С этой точки зрения мне очень нравится увеличение акцента Госпрограммы поддержки АПК на финансирование целевых научных проектов, инициируемых аграрным бизнесом», — завершает эксперт.

