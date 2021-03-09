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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Аналитика

Нюансы банкротства агропредприятий. Юридические тонкости продажи сельхозактивов в результате разорения

Юлия Литовцева

| Агроинвестор |

М. Стулов
М. Стулов
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В январе 2021 года завершился период моратория на инициирование банкротства по заявлениям кредиторов. В связи с этим на фоне большой убыточности, закредитованности, недостаточности инвестиций и господдержки стоит ожидать увеличения числа выбытия с рынка сельскохозяйственных предприятий из-за разорения. Какие моменты стоит учитывать при реализации активов обанкротившихся компаний, расскажет автор этой статьи


Продолжительное действие ограничительных мер, вызванных пандемией, стало тяжелым испытанием для экономики в целом. Несмотря на продолжительное действие моратория на инициирование банкротств кредиторами (с 6 апреля 2020-го по 7 января 2021 года) и большое количество субъектов, на которые он распространялся (более 500 тыс. компаний и 1,6 млн индивидуальных предпринимателей), а также принятие государством иных мер поддержки бизнеса, о рисках своего банкротства в настоящее время заявляют около 30% компаний. Это неизбежно повышает риск числа банкротств организаций, испытывающих финансовые трудности, и их контрагентов.

Юлия Литовцева 

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Агроинвестор

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