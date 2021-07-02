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Аналитика

От тресты до семечки. Плюсы и проблемы выращивания и переработки технической конопли в России

Алена Белая

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Возможный ассортимент итоговых продуктов, произведенных из технических сортов каннабиса, исчисляется десятками тысяч. Интерес к агрокультуре постепенно возрастает, но развитие сектора идет не такими быстрыми темпами, как в той же Европе. При этом конопля — неприхотлива, может выращиваться практически на всей территории страны и дает хорошую маржу


Интерес к промышленным посевам технической конопли в России стал возрастать с 2014 года. После введения ограничений на импорт сельхозпродукции из ряда стран увеличение объемов возделывания данной агрокультуры приобрело чрезвычайную актуальность, поясняет доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Федерального научного центра лубяных культур Валериан Серков. И уже в 2020 году общая площадь посевов превысила 10,5 тыс. га (в 2014-м — 2,4 тыс. га).

Алена Белая 

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