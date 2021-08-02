Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

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Хотя ущерб, который наносит экологии сельское хозяйство, несопоставим с вредом от более «грязных» секторов экономики, во всем мире усиливается тренд повышения экологичности сельхозпроизводства. Россия не исключение. Хотя из-за нехватки средств инвестиции в сберегающие технологии, современные методы утилизации отходов и снижение выбросов парниковых газов недостаточные и часто делаются под страхом административного давления

Согласно классификации ООН, сельское хозяйство входит в топ-5 отраслей экономики по уровню ущерба, наносимого экологии, хотя и уступает в этом плане наиболее «грязным» — транспорту, энергетике и промышленности. Среди основных проблем, к которым может приводить сельскохозяйственная деятельность, — эрозия, истощение и загрязнение почв, загрязнение водоемов и воздуха. Кроме того, по оценке FAO, на долю агросектора приходится около 20% от всех выбросов парниковых газов в мире.



«Зеленая» экономика стала главной темой

В начале июля президент Владимир Путин утвердил новую «Стратегию национальной безопасности», в которой в том числе затронуты вопросы экологической безопасности и рационального природопользования. В документе отмечается, что в последние десятилетия интенсивный рост производства и потребления в мире сопровождается увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду и ухудшением ее состояния. Поэтому развитие «зеленой» и низкоуглеродной экономики становится главным вопросом в международной повестке дня.



Среди задач, решение которых должно обеспечивать экологическую безопасность и рациональное природопользование, в стратегии указаны стимулирование внедрения инновационных технологий, развитие экологически безопасных производств, формирование системы госрегулирования выбросов парниковых газов, предотвращение деградации земель и снижения плодородия почв, развитие системы государственного экологического мониторинга и др.



С учетом тренда на развитие «зеленой» экономики экологизация производства — важная задача АПК. Правда, если ориентироваться на данные Росстата, то в России ущерб от сельского хозяйства гораздо менее существенный по сравнению со многими другими отраслями, обращает внимание аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина. Так, например, на долю сегмента «Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» приходится 2,49% выбросов от стационарных источников, загрязняющих атмосферу, 4,11% — в сбросах загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, 0,65% — в образовании отходов производства и потребления. Доля сельского хозяйства в выбросах парниковых газов в 2019 году составила около 7%. «Впрочем, возможно, методологии, используемые FAO и Росстатом, различаются», — допускает Каныгина.



По сравнению с другими отраслями деятельности человека сельское хозяйство наносит в целом минимальный вред экологии, уверен гендиректор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов. Кроме того, польза, которую приносит агросектор, многократно компенсирует этот вред, но это не снимает с собственников сельхозпредприятий задачи по еще большей его минимизации, говорит он. Рост численности населения планеты вызывает необходимость увеличивать производство продуктов питания, но это ведет к повышению антропогенной нагрузки на экосистему. Чтобы грамотно разработать меры по снижению экологических рисков, необходимо признать, что при осуществлении хозяйственной деятельности наносится значительный ущерб экосистеме, рассуждает финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров.







Вопрос экологии и устойчивого развития агросектора в России нужно рассматривать в контексте общемировых тенденций в этой области, считает старший менеджер практики оказания услуг компаниям АПК PwC в России Екатерина Богданова. «Все больше стран формулируют национальные углеродные стратегии и устанавливают цели по достижению углеродной нейтральности. Все больше компаний интегрируют критерии ESG (Environmental, Social, Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление) в свои стратегии развития бизнеса, — отмечает она. — Так, Европейский союз в декабре 2019 года анонсировал „европейский зеленый курс“ (EU Green Deal), целью которого является создание экологически нейтральной экономики к 2050 году. Для сельского хозяйства ЕС разработал стратегию развития „От фермы к вилке” (from farm to fork), которая должна привести к созданию более устойчивой и прозрачной продовольственной системы». Стратегия предлагает сокращение использования пестицидов, удобрений, противомикробных и прочих химических препаратов, а также увеличение производства органической продукции до 25% от доли рынка ЕС уже к 2030 году. Чтобы отечественная продукция была конкурентоспособна на мировом рынке, нам необходимо наращивать инвестиции в экологизацию промышленности и сельского хозяйства, считает Богданова.



Правда, учитывая необходимость обеспечения продовольствием растущего населения планеты, о тотальном переходе на органическое производство говорить вряд ли приходится: объемы производства продукции без использования агрохимии, различных добавок и т. п. будут меньше, чем с ними. Тем не менее, например, в России разработаны стандарты «зеленой» продукции с улучшенными характеристиками. При ее производстве будут применять более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Соответствующий закон должен вступить в силу с марта 2022 года.



Экологичность как конкурентное преимущество Антон Ерхов, специалист компании «Биокомплекс» Инвестиции в эффективные технологии переработки навоза в органические удобрения окупаются достаточно быстро. Органические удобрения позволяют получить прирост урожайности до 30%, а значит, во-первых, сократить расходы на закупку кормов за счет усиления собственной кормовой базы, во-вторых, минимизировать или полностью исключить необходимость приобретения дорогостоящих минеральных удобрений. Так, например, для полей площадью 1,1 тыс. га с озимой пшеницей суммарная стоимость минеральных удобрений может превышать 23 млн руб. в год, те же объемы азота, фосфора и калия даст свинокомплекс на 1250 свиноматок.

Несмотря на то, что ужесточение административных мер часто является серьезным поводом задуматься об экологических проблемах, драйвером повышения экологизации агробизнеса является насыщение рынка. В условиях высокой конкуренции животноводческие предприятия вынуждены искать новые способы снижения себестоимости конечной продукции, в том числе за счет оптимизации расходов на утилизацию и переработку отходов. Сегодня уже нельзя просто «закопать» проблему или использовать устаревшие ресурсоемкие методы. Залог успеха предприятия в применении таких технологий, которые не просто минимизируют затраты, но и позволят получить максимальную выгоду. А это возможно при использовании наиболее экологических технологий. Например, системы точного внесения удобрений позволяют избежать переливов, а значит, с одной стороны, растения получат нормированный объем питательных веществ, с другой — их полное усвоение гарантирует, что грунтовые воды и атмосфера не будут загрязнены.

Нужны устойчивые инвестиции

Устойчивые инвестиции сейчас востребованы почти в любой отрасли, при этом среди наиболее приоритетных направлений в сельском хозяйстве можно отметить проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение лесов и естественных экосистем, рассказывает первый вице-президент Московского кредитного банка Юлия Титова. Еще одним важным направлением является развитие персонала и систем экологического менеджмента. «Будут востребованы инвестиции в цифровизацию и инновационную деятельность, в том числе в системы мониторинга экологических показателей; технологии, направленные на переход к экономике замкнутого цикла, а также проекты, связанные с сокращением негативного воздействия на почву, водные ресурсы и воздух, — перечисляет она. — Также повышается интерес к климатическим проектам и мерам, направленным на сокращение и компенсацию выбросов парниковых газов, что может найти широкий отклик в сельском хозяйстве: например, вопросы улавливания метана от жизнедеятельности сельскохозяйственных животных».



Вложения в экологизацию сельхозпроизводства стратегически важны в долгосрочной перспективе для сохранения фонда сельскохозяйственных земель и обеспечения продовольственной безопасности. По словам Каныгиной, участникам рынка следует внедрять модели замкнутого цикла, развивать точное земледелие, не допускать бесконтрольного использования минеральных удобрений и пестицидов, более активно проводить рекультивацию земель, соблюдать севооборот. Но сейчас из-за сложной экономической ситуации у производителей мало стимулов выделять дополнительные средства на это, так что в подобных вопросах чрезвычайно важна роль государства, добавляет она.



По данным Росстата, в прошлом году инвестиции в основной капитал в сегменте «Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, составили около 2,3 млрд руб. против свыше 2,9 млрд руб. в 2019-м, на охрану и рациональное использование водных ресурсов — 1,4 млрд руб. (1,7 млрд руб.), на охрану воздуха — 1,5 млн руб. (10,5 млн руб.), земель — 207,3 млн руб. (127 млн руб.). На охрану окружающей среды от вредного воздействия отходов производства пошло 29,3 млн т (годом ранее — 0,5 млн руб.). Текущие затраты в этих направлениях в прошлом году составили около 5 млрд руб. — примерно на 0,5 млрд руб. больше, чем в 2019-м.



Ответственные инвестиции — это способ получить конкурентное преимущество и работа на опережение, до того, как компании подвергнутся дополнительным регуляционным и финансовым рискам, напоминает Титова. По ее мнению, введение и ужесточение административных мер является одним из наиболее сильных стимулов к изменениям. Если компания активно экспортирует продукцию, то для нее возможные барьеры со стороны международного сообщества из-за недостаточной экологичности бизнеса будут наиболее существенными, полагает она. При этом, если компания уделят большое внимание вопросам охраны окружающей среды, ей может понадобиться минимум дополнительных действий для адаптации к меняющейся реальности, в которой требования участников рынка и надзорных органов сконцентрированы на экологических показателях, считает Титова.







Экологизация земледелия

Среди секторов сельского хозяйства наиболее негативное воздействие на экологию оказывает растениеводство. Как следует из данных Росстата, возделывание почвы приводит к выбросам около 53% парниковых газов от всего объема их выбросов в агроотрасли. Также в растениеводстве экологический ущерб выражается в эрозии почв из-за чрезмерной распашки земель и пренебрежении защитными лесополосами, загрязнении почв и водоемов из-за активного использования удобрений и средств защиты растений, в засолении почв в результате неправильной техники мелиорации, перечисляет руководитель проектов компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.



В этом году вступили в силу принятые летом 2020-го изменения в законы «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», которые в том числе обязывают собственников и арендаторов сельскохозяйственных угодий проводить мониторинг состояния почвы и восстанавливать ее плодородие. «В России есть законодательная база по обращению с отходами и защите земель от деградации, но эти законы фактически неэффективны, поскольку контроль их исполнения хромает, а у аграриев нет стимула и средств для заботы об экологии, — комментирует Сысоева. — В частности, из-за того, что большинство фермеров работает на арендованных землях, им гораздо выгоднее оплачивать редкие штрафы, чем инвестировать в восстановление плодородия почв». В существующем законодательстве есть пробелы, соглашается Мамонтов, например сложно объяснить отнесение навоза как отхода производства к самому высокому, четвертому классу опасности. «После обеззараживания он становится качественным, разрешенным к использованию органическим удобрением для зернобобовых агрокультур», — поясняет он, добавляя, что «Юбилейный» — предприятие замкнутого цикла и работает именно по такой схеме.



Сельхозпроизводители, которые ответственно ведут бизнес, сами заинтересованы в сохранении плодородия почв и чистоты водоемов, поэтому считают необходимым вкладываться в повышение экологичности своего производства. Развитие растениеводства без оглядки на экологизацию в наше время просто невозможно, убежден первый заместитель гендиректора «АФГ Националь» Андрей Белянкин. По его словам, интенсификация использования сельскохозяйственных земель давно в прошлом, масштабные проекты не могут только использовать ресурсы и не заботиться об их будущем. «Бизнес-модели растениеводческих дивизионов нашего холдинга рассчитываются на много лет вперед, и большая часть мер, работы и стратегий развития направлены именно на повышение эффективности использования естественных процессов, минимизацию вмешательства в экосистемы и взаимосвязи между ее элементами, — рассказывает топ-менеджер. — Передовые технологии и научный подход позволяют не только сохранять биоразнообразие, экономить средства, но и улучшать качество и экологические показатели продукции».



Среди мер, направленных на повышение эффективности производства с точки зрения экологизации, Белянкин, в частности, называет соблюдение четырехпольного севооборота с обязательным введением в него сидератов, проведение мелиоративных и агротехнических уходовых мероприятий для защиты почвы от эрозий, использование здоровых семян, что позволяет избежать ряда мер борьбы с болезнями и вредителями на полях. «Лабораторные исследования материалов — растений, почвы, воды, воздуха — позволяют четко и точечно выявлять проблемы и воздействовать на них, существенно снижая химическую нагрузку, — говорит он. — При этом мы сотрудничаем с компаниями — лидерами в разработках СЗР, деятельность которых тесно связана с поддержанием экологии в сельском хозяйстве».



Также, по его словам, агрохолдинг вкладывает немалые средства в научные разработки, проведение испытаний в сотрудничестве с сельхозинститутами и НИИ, обменивается опытом с иностранными коллегами, занимается повышением квалификации специалистов. Кроме того, на производствах «АФГ Националь» внедрена система пищевой безопасности ХАССП, которая также основана на определении возможных рисков в процессе деятельности предприятий и их предупреждении. «Таким образом, сложно оценить объем средств, вложенных нами в экологизацию производства. На каждом этапе от поля до прилавка существуют системы мониторинга показателей, внедряются новейшие технологии, — добавляет Белянкин. — Агрономия и система стандартов пищевой безопасности сегодня идут по пути медицины: безопаснее, эффективнее и дешевле предупредить болезнь, чем лечить ее».



Концерн «Покровский» принимает активное участие в улучшении экологического состояния окружающей среды. «На своих полях мы применяем элементы биологизации для разложения пожнивных остатков, борьбы с фузариозом и других операций, — комментирует директор по агробизнесу концерна Станислав Кашуба. — С этого года начали использовать дроны для внесения энтомофагов для уничтожения вредителей. Кроме того, очень бережно относимся к плодородию почвы: ежегодно вносим по 500 тыс. т органических удобрений, соблюдаем севооборот и уровень нагрузки на почву гумусоразрушительными растениями, то есть подсолнечником и сахарной свеклой». Также в севообороте используются многолетние травы и бобовые культуры, которые являются естественными фитомелиорантами и способствуют восстановлению и повышению плодородия почв.



В борьбе с сорняками предприятия концерна преимущественно применяют механические, а не химические приемы — боронование, культивацию, окучивание. «Эти меры дают результат: по данным агрохимического обследования почв предприятий „Покровского“ за 10 лет, даже при получении высоких урожаев в них сохранилось содержание гумуса, а также увеличилась концентрация фосфора и калия выше среднего, — делится главный агроном концерна Лидия Кухаренко. — Благодаря этому наши хозяйства могут собирать стабильно высокие урожаи и выращивать более качественную и экологически чистую продукцию».



«На наш взгляд, два экологических аспекта являются наиболее значимыми: воздействие на почву и выбросы парниковых газов от использования сельхозтехники. Также значительное место в загрязнении окружающей среды в сельском хозяйстве занимает применение агрохимикатов, которые используются для борьбы с болезнями, сорняками и вредителями», — перечисляет Тихомиров. «Сюкден» минимизировал риски от их использования несколькими способами.



Во-первых, компания проводит обработку семенного материала — это снижает вероятность сноса рабочего раствора препаратов в почвы, в отличие от метода наземного опрыскивания. Во-вторых, хозяйства холдинга применяют точное земледелие, что позволяет точечно оценить потребности агрокультур в удобрениях и не использовать их больше, чем необходимо. Соблюдение севооборота, оптимальных сроков и норм высева обеспечивает некомфортные условия для отдельных групп сорняков, что дает возможность уменьшить применение гербицидов, рассказывает Тихомиров. При этом опрыскивание растений в оптимальные сроки помогает уменьшить дозы и одновременно достичь максимальных результатов: применение пестицидов в вечерние или ночные часы снижает испарения в атмосферу. Использование опрыскивателей с наиболее высокой производительностью тоже сокращает риски загрязнения почвы.



Также компания использует только высокопродуктивные сорта агрокультур, оптимальные для почвенно-климатических условий региона. Урожайность увеличивается при минимальном использовании пестицидов, так как повышение общей адаптивности растений защищает их от многих болезней. «В группе внедрена программа по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия. Разработан план мероприятий, направленных на снижение воздействия на среду обитания особо охраняемой флоры и фауны при проведении сельскохозяйственных работ», — комментирует топ-менеджер. Все эти меры способствуют снижению выбросов парниковых газов: чем реже техника выходит на поле, тем меньше нагрузка на окружающую среду, добавляет он.



«Большие надежды возлагаются на постепенный переход от глубокого рыхления к обработке ноу-тилл, которая позволит снизить количество затрат на закупку ГСМ, а соответственно — уменьшить объем выбросов париковых газов, — продолжает Тихомиров. — Традиционная подготовка почвы под выращивание свеклы подразумевает вспашку, это энергоемкая операция: расходуется в среднем около 45 л жидкого топлива на 1 га. В этом году мы начали проект перехода на ноу-тилл, пока он реализован не по всем направлениям, на предприятиях компании использовали и глубокое рыхление при помощи культиваторов, где расход топлива составляет 25 л/га».



Европа — только для экологичных поставщиков С 2023 года ЕС планирует ввести углеродный налог на импортную продукцию, производство которой связано со значительными выбросами парниковых газов. Изначально сбор предполагается распространить на пять категорий: цемент, сталь и железо, алюминий, удобрения и электроэнергию. Оценочно эта мера может затронуть около 40% российского экспорта в Европу и привести к дополнительным расходам на уровне €6-50 млрд в год. «Фосагро», крупнейший российский производитель минеральных удобрений, к 2028 году планирует снизить выбросы парниковых газов на 14% по сравнению с 2018 годом. У компании разработана программа энергоэффективности для энергосбережения, сокращения потребления и потерь.

Борьба с отходами жизнедеятельности

Животноводство, по словам Сысоевой, оказывает меньшее влияние на экологическое благополучие и связано в основном с утилизацией навоза или помета, технологической воды и остатков кормов, а также с чрезмерным выпасом скота, что ведет к деградации лугов. Внутренняя ферментация сельхозживотных по уровню выбросов парниковых газов стоит на втором месте после возделывания почвы, на нее приходится около 34%, следует из данных Росстата. Правда, в России вопрос борьбы с углеродным следом от производства мяса и молока пока стоит далеко не так остро, как в мире. Намного больше внимания уделяется проблеме загрязнения почвы и водоемов, а также воздуха: в СМИ регулярно можно увидеть жалобы жителей того или иного населенного пункта на расположенные рядом птицефабрики или свинокомплексы. Росприроднадзор штрафует как небольшие предприятия, так и крупные холдинги за утечки навоза, незаконные сбросы отходов в водоемы, неприятные запахи.



В условиях постоянного ужесточения требований природоохранного законодательства «Комос Групп» уделяет большое внимание реализации экологических программ, направленных на соблюдение установленных нормативов и снижение негативного воздействия производств на окружающую среду. «За последние несколько лет в реализацию экологических проектов мы инвестировали более 1 млрд руб. Если оценивать суммарный объем вложений будущих периодов — это еще свыше 1,5 млрд руб. капитальных затрат, — делится управляющий акционер холдинга Андрей Шутов. — Среди наших высокоприоритетных задач — строительство и модернизация очистных сооружений на предприятиях группы. В течение последних нескольких лет мы реализовали комплекс таких проектов».







Так, в 2020 году был завершен инвестиционный проект по реконструкции канализационных очистных сооружений на «Удмуртской птицефабрике», реконструированы очистные сооружения на Сарапульском мясокомбинате «Восточный». В прошлом году компания реконструировала и ввела в эксплуатацию локальные очистные сооружения на производственных площадках «Глазов-молоко» и «Ижмолоко». «В 2021 году в рамках этого же инвестиционного проекта мы строим локальные очистные сооружения на производственной площадке „Сарапул-молоко“ и завершаем их реконструкцию на производственной площадке „Кезский сырзавод“, — рассказывает Шутов. — Сейчас в процессе подготовки проектной документации либо в активной инвестиционной фазе находятся еще около десяти экологических проектов».







В частности, на производственных площадках птицефабрики «Вараксино» планируется провести капитальную реконструкцию пометохранилищ и переоборудовать их в площадки для производства органических удобрений. Также прорабатывается проект по утилизации и переработке навозных стоков на свинокомплексе «Татмит Агро» в Татарстане. В планах на 2022 год реализация инвестпроекта по строительству канализационных очистных сооружений на птицефабрике «Менделеевская» (Пермский край). «Этот проект имеет высокую социальную значимость: птицефабрика принимает к очистке стоки от объектов социальной сферы и населения деревни Савино», — уточняет Шутов. «Комос Групп» является экспортоориентированным холдингом, поэтому производственные мощности должны полностью соответствовать высоким экологическим требованиям стран-импортеров, добавляет он.



В стратегических задачах группы «Продо» принципы устойчивого развития занимают важное место, говорит представитель компании. Агрохолдинг регулярно инвестирует в новые технологии, оборудование, модернизацию очистных сооружений и оборудования по утилизации промышленных отходов. «Птицефабрики и мясокомбинаты группы стремятся максимально перерабатывать все отходы производства. То, что предприятие не в состоянии перерабатывать самостоятельно, передается сторонним организациям на переработку или утилизацию», — уточняет представитель «Продо».



Агрохолдинг «Юбилейный» в 2020 году провел реконструкцию буртов для хранения и выдержки сухой фракции навоза до уровня удобрений. В течение прошлого года и истекшего периода 2021-го завершен проект реконструкции еще одного объекта — лагун-накопителей органических отходов объемом 1,3 млн м3. «Проект пройдет все необходимые экологические и строительные экспертизы и будет соответствовать современным экологическим требованиям, — делится Мамонтов. — Строительство будет осуществляться в 2021—2022 годах. Наличие лагун позволит дорабатывать до уровня удобрений все отходы производства. Чтобы хранение и обеззараживание жидкого навоза было эффективным, дно лагун-накопителей покроем специальной пленкой, выполняющей функцию гидроизоляции».



Кроме того, на двух перерабатывающих предприятиях агрохолдинга модернизированы комплексы очистных сооружений, благодаря чему стоки, сбрасываемые в естественные водоемы, соответствуют рыбохозяйственным значениям. «Все это сделано в рамках корпоративной экологической программы, рассчитанной на период с 2018-го по 2023 годы, — поясняет Мамонтов. — Также наша компания является инициатором экологических мероприятий на территории работы. Тюменская область в 2021 году серьезно пострадала от лесных пожаров, и одно из наших предприятий высадило 1,5 га елей. Плюс мы убираем несанкционированные свалки, участвуем в городских субботниках». Стоимость всех реализованных мероприятий — 600 млн руб., в 2021—2023 годах на реализацию экологических проектов компания направит 350 млн руб., уточняет руководитель.



Эвкалипт и намордники в борьбе с метаном Ученые из бразильской корпорации сельскохозяйственных исследований Embrapa предложили высаживать рядом с пастбищами эвкалипт, чтобы сократить выбросы метана при выращивании коров. По информации BBC, они выяснили, что 350 средних деревьев эвкалипта на 1 га способны поглощать метан, выделяемый 12 коровами. Правда, этот способ подходит далеко не для всех регионов, поскольку эвкалипт может расти не везде.

В свою очередь, британский стартап Zelp Ltd. создал намордники для коров, предназначенные для нейтрализации выделяемого животными метана, продажу устройств в 2022 году планирует начать Cargill, сообщал Bloomberg. Разработчик утверждает, что аксессуар позволяет снизить выбросы метана более чем на 50%. Около 95% метана от коров выделяется при отрыжке и через нос. Носимые устройства Zelp, размещенные над пастью коров, действуют как каталитический нейтрализатор в автомобиле. Вентиляторы, работающие от солнечных батарей, всасывают отрыгнутый газ и улавливают его в камере с фильтром, поглощающим метан.

Нужен стимул для вложений

Существенное ограничение, сдерживающее экологизацию агросектора в России, — отсутствие общей понятной концепции устойчивого развития сельского хозяйства, недостаточное государственное регулирование (в том числе финансирование проектов с такой направленностью) и мониторинг, полагает Богданова. «Существуют и естественные ограничения проектов по экологизации агросектора. Например, во многих странах активно идет кампания за отказ от потребления говядины (и мяса вообще) и переход на иную, в том числе растительную пищу. Для нашей страны с учетом ее климата и размеров ограничение потребления мяса будет серьезной проблемой. В том числе из-за нехватки доступных и качественных морепродуктов и рыбы», — добавляет она.



Сысоева считает, что изменение ситуации в сторону минимизации экологического ущерба со стороны агросектора без создания внешнего стимула маловероятно. По ее мнению, наиболее эффективным подходом могло бы стать сочетание мер государственной поддержки и усиления контроля исполнения законодательства, в том числе за счет введения преференций по экспорту продукции для предприятий, инвестирующих в экологизацию своего производства.







«Хотелось бы видеть заинтересованность государства в решении экологических проблем в сельском хозяйстве, — соглашается Тихомиров. — Необходимо оказывать финансовую помощь предприятиям в виде субсидий на внедрение „зеленых“ технологий». Задача участников рынка — минимизировать ущерб для окружающей среды, а государства — контролировать и регулировать охранные меры, говорит представитель «Продо».



При этом участники рынка видят для себя определенные плюсы в заботе об экологии. С экономической точки зрения, после реконструкции лагун-накопителей появится возможность увеличить площадь внесения органических удобрений, рассуждает Мамонтов. Это снизит себестоимость зерна и повысит эффективность отрасли растениеводства. «Но поскольку одним из основных источников прибыли „Юбилейного“ является продажа мясных изделий, такой нематериальный актив, как репутация экологически ответственного предприятия, — значимое конкурентное преимущество в глазах потребителей, которое способствует повышению их лояльности», — отмечает он.



Благодаря реализации проектов по улучшению экологии «Сюкден» не только заслужит уважение и доверие своих клиентов, но и сэкономит природные ресурсы, что является наиболее важным фактором на сегодняшний день и в будущем, комментирует Тихомиров. Кроме того, по его словам, в последнее время крупные клиенты компании все чаще требуют подтверждения того, что сельскохозяйственная деятельность группы соответствует всем актуальным на данный момент нормам в части воздействия на окружающую среду. Причем не только согласно российскому законодательству, но и в плане соответствия лучшим международным стандартам. «На каждом сахарном заводе „Сюкдена“ принята экологическая политика, содержащая обязательства по минимизации экологического воздействия бизнес-деятельности. С 2017 года наши предприятия проходят самооценку FSA по программе SAI (Sustainable Agriculture Initiative). Закупаемые агрохимикаты и пестициды соответствуют государственному каталогу, а также ежегодно сверяются со Стокгольмской и Роттердамской конвенциями», — говорит Тихомиров.

