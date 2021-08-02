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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Аналитика

Интеллектуальная собственность в АПК. Что следует знать аграриям при регистрации объектов патентного права, селекционных достижений, товарных знаков и НМПТ

Валентина Орлова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Участники аграрного рынка ежедневно имеют дело с различными объектами интеллектуальной собственности. Работая с ними, а также регистрируя собственные образцы, сельхозпроизводители должны понимать все юридические тонкости. Об этом и о том, как защитить свои исключительные права, расскажет автор данной статьи


Компании и индивидуальные предприниматели, работающие в АПК, используют в своей повседневной деятельности разнообразные виды объектов интеллектуальной собственности (далее — объекты ИС). Среди них объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), программы для ЭВМ, селекционные достижения (новые сорта растений и пород животных). В большинстве случаев права на них самим сельхозпредприятиям, агрохолдингам, фермерским хозяйствам не принадлежат, поскольку эти объекты воплощены в сельскохозяйственной технике (устройства, внешний вид), в способах обработки агропродукции и ее транспортировки, а создавать их достаточно затратно как в финансовом плане, так и во временном. Правами на них агропредприятия пользуются либо опосредованно — после введения их в гражданский оборот самими правообладателями, например купив трактор, в котором реализован не один десяток изобретений / полезных моделей, а также промышленный образец (например, внешний вид кабины водителя), либо на основании лицензионных договоров.

Валентина Орлова 

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