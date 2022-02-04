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Аналитика

Прибыльный лосось. Аквакультура может стать основным драйвером развития рыбной отрасли страны

Арина Михайлова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Производство товарной аквакультуры в России за три квартала прошлого года выросло на 15 %. В видовой структуре почти половину занимают лососевые виды рыб — форель и семга. Одним из стимулов для дальнейшего развития отрасли могут стать снижение НДС для производителей пресноводной форели с 20% до 10% и отмена налога при поставках племенного материала. По мнению экспертов, это повысит рентабельность рыбоводческих предприятий и создаст предпосылки для запуска установок замкнутого цикла, позволяющих выращивать морскую рыбу на суше


В январе — сентябре 2021 года предприятия аквакультуры произвели 273,5 тыс. т рыбы, информирует Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). В структуре производства порядка 45 % приходится на лососевых: за девять месяцев объем выращивания этих видов составил около 120 тыс. т, что на 28 % больше, чем за аналогичный период годом ранее. Карповые занимают второе место по объему — 51,2 тыс. т (+9 % к 2020-му). Выращивание осетровых увеличилось на 20 % — до 4,65 тыс. т.

Арина Михайлова 

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Агроинвестор

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