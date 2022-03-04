Масличные остаются на складах. В первой половине сезона 2021/22 сельхозпроизводители сдерживали продажи урожая

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Валовой сбор масличных в прошлом году продемонстрировал очередной рекорд, но вот закономерного увеличения объемов переработки и экспорта не случилось. Аграрии не торопятся реализовывать свою продукцию, ожидая роста цен на нее; переработчики тоже ведут закупки осторожно, ведь действующая плавающая пошлина на вывоз растительного масла не позволяет строить долгосрочные стратегии развития бизнеса



По предварительным результатам уборочной кампании 2021 года, несмотря на относительно невысокую урожайность на Европейской территории страны, российские аграрии собрали не менее 15,54 млн т подсолнечника, что на 16,7 % больше, чем годом ранее и на 150 тыс. т больше, чем в рекордном 2019-м. Рапса в зачетном весе было намолочено 2,79 млн т (+8,1 % к результату 2020-го), соевых бобов — 4,76 млн т (+10,7 %), информирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Производство масличного льна составит еще не менее 1,1 млн т: в рамках посевной кампании прошлого года им было занято свыше 1,55 млн га, на 51,5 % больше, чем в предыдущем году. Благодаря этому Россия закрепит за собой уверенное перовое место по валовому сбору этой агрокультуры в мире. На второй позиции — Казахстан, который из-за засухи получил лишь 600 тыс. т.