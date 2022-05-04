Хранить нельзя переработать. Новый закон обещает единое трактование статуса отходов животноводческой отрасли

«Биокомплекс»

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Аграрии могут наконец-то получить закрепленную законом возможность использовать побочные продукты животноводства — навоз и помет — в сельхозпроизводстве без каких-либо препятствий в виде административных барьеров. Принятие данного решения создаст условия для развития нового рынка органических удобрений, избавит агропроизводителей от излишних затрат и поможет нарастить использование органических удобрений в растениеводстве



Законопроект, позволяющий использовать продукты жизнедеятельности животных в виде удобрений, поступил в Госдуму в конце прошлого года. Новый документ поможет сформировать спецрегулирование обращения с навозом и пометом, приведет к единому трактованию статуса отходов животноводства на всех уровнях законодательства, исключит лицензирование. Согласование проекта затянулось, и еще в начале февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что проблема требует немедленного решения — предприятия страдают от многомиллиардных штрафов, выставленных за накопленный навоз и помет. По мнению вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева (один из авторов законопроекта), документ поможет создать условия для развития новой отрасли и нового рынка органических удобрений.