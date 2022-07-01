Переменные зернового экспорта. Несмотря на непредсказуемые условия работы, на внешние рынки отправлено более 40 млн т зерна

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Сезон 2021/22 сложился для участников зернового рынка довольно необычно. Началась спецоперация России на Украине, за ней последовали многочисленные санкции, начались проблемы с логистикой и расчетами. Экспортные цены активно росли, а вместе с ними и пошлина на вывоз. В мире прогнозируется дальнейшее увеличение спроса на зерновые культуры, а в нашей стране — высокий урожай. Это лишь часть факторов, под влиянием которых развивался рынок



Согласно предварительной оценке Минсельхоза, экспорт зерна из России в сезоне 2021/22 может превысить 37 млн т. Ожидания аналитиков более оптимистичные: Российский зерновой союз (РЗС) прогнозирует, что вывоз перевалит за 42,5 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает объем поставок всех зерновых в 41,3-41,5 млн т, включая 32,3-32,5 млн т пшеницы (без учета муки). Прогноз аналитического центра «Русагротранса» на 1 июня составлял 32,5 млн т пшеницы (с учетом стран ЕАЭС и без муки), а аналитического центра «СовЭкон» в мае — 34,1 млн т. Оценка Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США — 33 млн т пшеницы, что позволит России в очередной раз подтвердить звание крупнейшего мирового экспортера данной главной зерновой культуры. Однако по сравнению с прошлогодними показателями падение объемов внешних продаж как зерна в целом, так и пшеницы в частности все-таки будет заметным: в 2020/21-м за рубеж было отправлено 50,3 млн т и 38 млн т соответственно.