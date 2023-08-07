Свеклосахарный оптимизм. Производство сахара и доходность отрасли в сезоне 2023/24 могут сохраниться на высоких уровнях

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Уборка сахарной свеклы стартует в некоторых регионах России в первые дни августа. Посевы агрокультуры в 2023 году немного подросли, погода пока в основном благоприятствовала получению хорошего урожая. Если не случится никаких форс-мажоров, то в стране может быть собрано до 45 млн т свеклы, а выработка сахара из нее превысит 6,2 млн т. Несмотря на большое производство, участники рынка надеются, что агрокультура по-прежнему останется одной из самых прибыльных



В середине лета свеклосахарному сезону 2023/24 можно было давать пока очень предварительные оценки. На начало июля состояние посевов сахарной свеклы было не хуже, чем в прошлом году, а местами даже лучше, отмечал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Но впереди два-три месяца активной вегетации данной агрокультуры в большей части сеющих ее регионов, и результат будет зависеть от того, какой будет погода в этот период, — говорил он тогда. — Так, засуха может негативно повлиять на растение».