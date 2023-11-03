Кто и как поделит рынок пестицидов. Российские производители препаратов для защиты растений готовы полностью удовлетворить спрос аграриев

«Щелково Агрохим»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Нарушение логистических цепочек, связанное с пандемийными ограничениями, а затем — со специальной военной операцией, стало дополнительным стимулом для наращивания собственного производства СЗР. Количество тех хозяйств, которые уже полностью перешли на отечественную агрохимию или заметно нарастили ее долю в обработках, постоянно увеличивается. Однако многие сельхозпредприятия по-прежнему отдают предпочтение импорту, несмотря на все сложности ввоза. Планируемое введение квоты на поставки зарубежных пестицидов может не пойти на пользу рынку, так как ограничит конкуренцию и приведет к повышению цен, предупреждают некоторые эксперты



Доля отечественных производителей в общем объеме потребления средств защиты растений (СЗР) в России уже составляет 54%, а по итогам 2023 года их выпуск в стране может увеличиться еще на 10-12%, считает гендиректор компании «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. Отечественные производители СЗР продолжают наращивать производство, и опасений по обеспечению внутреннего рынка на предстоящий сезон нет, заверяет исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) Владимир Алгинин. В целом объем отечественного рынка СЗР организация оценивает в 220-230 тыс. т. Производство же российских препаратов в прошлом году составило около 175 тыс. т, следует из данных Россельхозбанка.