разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Кто и как поделит рынок пестицидов. Российские производители препаратов для защиты растений готовы полностью удовлетворить спрос аграриев

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Нарушение логистических цепочек, связанное с пандемийными ограничениями, а затем — со специальной военной операцией, стало дополнительным стимулом для наращивания собственного производства СЗР. Количество тех хозяйств, которые уже полностью перешли на отечественную агрохимию или заметно нарастили ее долю в обработках, постоянно увеличивается. Однако многие сельхозпредприятия по-прежнему отдают предпочтение импорту, несмотря на все сложности ввоза. Планируемое введение квоты на поставки зарубежных пестицидов может не пойти на пользу рынку, так как ограничит конкуренцию и приведет к повышению цен, предупреждают некоторые эксперты


Доля отечественных производителей в общем объеме потребления средств защиты растений (СЗР) в России уже составляет 54%, а по итогам 2023 года их выпуск в стране может увеличиться еще на 10-12%, считает гендиректор компании «» Салис Каракотов. Отечественные производители СЗР продолжают наращивать производство, и опасений по обеспечению внутреннего рынка на предстоящий сезон нет, заверяет исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) Владимир Алгинин. В целом объем отечественного рынка СЗР организация оценивает в 220-230 тыс. т. Производство же российских препаратов в прошлом году составило около 175 тыс. т, следует из данных Россельхозбанка.

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2023
Естественный отбор. Дилеров сельхозтехники ждёт борьба на истощение

«Агротехника и технологии»

Естественный отбор. Дилеров сельхозтехники ждёт борьба на истощение
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2023
Нечерноземная треть страны. 30 регионов производят четвертую часть российской сельхозпродукции

«Агроинвестор»

Нечерноземная треть страны. 30 регионов производят четвертую часть российской сельхозпродукции
Второй после рекорда. Производство зерна в России может превысить 140 млн т

«Агроинвестор»

Второй после рекорда. Производство зерна в России может превысить 140 млн т