Масложировой рынок прошел экватор. Итоги первой половины сезона 2023/24

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Российское производство масличных культур в текущем сезоне может обновить рекорд. Пока что в стране намолочено около 27,6 млн т подсолнечника, сои и рапса в совокупности. Однако по весне аграриям предстоит дособирать урожай главной масличной культуры более чем с 800 тыс. га. Прибавка возможна и по сое, 100 тыс. га которой тоже пока не убраны. Увеличение валового сбора приведет также к росту переработки. Всего в сезоне 2023/24 может быть освоено свыше 26,1 млн т основных масличных, считает автор этой статьи

По предварительным данным Росстата, в 2023 году в России собрано уже более 27,6 млн т основных масличных культур. Так, урожай подсолнечника вырос на 2%, до почти 16,7 млн т, а производство сои — сразу на 12,3%, до 6,7 млн т. Урожай рапса, напротив, снизился на 7,1% и составил менее 4,2 млн т.

Больше всего подсолнечника намолочено в Поволжье — практически 6,1 млн т (6,18 млн т в 2022/23 сельхозгоду. На Юге получено 5,2 млн т семечки (4,6 млн т), в Центре — 3,65 млн т (3,8 млн т). Небольшой прирост зафиксирован в Сибири и на Северном Кавказе — 991 тыс. т (962 тыс. т) и 687 тыс. т (670 тыс. т) соответственно. На Урале заметный спад — до 88 тыс. т (170 тыс. т в сезоне 2022/23). Стоит отметить, что минувшей осенью уборочная кампания в регионах проходила преимущественно при благоприятных погодных условиях, нежели годом ранее, хотя внушительная часть посевов все же ушла «в зиму». Аграриям к весне предстоит собрать урожай подсолнечника еще примерно с 830 тыс. га, причем 70% этой площади сосредоточено в ЦФО и ПФО.

По сое, сбор которой обновил исторический максимум, самые высокие объемы были получены в Центре и на Дальнем Востоке — 3,5 млн т (2,6 млн т) и 2 млн т (2,3 млн т) соответственно. Уборка урожая этой культуры к зиме была практически завершена, хотя аграриям все же необходимо обмолотить еще около 100 тыс. га.

Предварительная оценка по рапсу ниже прошлогодней, несмотря на неплохой прирост в одном из ключевых макрорегионов — ЦФО, где производство увеличилось с 1,27 млн т до 1,43 млн т. В Сибири урожай тоже составил 1,43 млн т, но в данном округе он сократился на 7% — с 1,53 млн т. Понижательная динамика также прослеживается на Северо-Западе (с 226 тыс. т до 206 тыс. т), Юге (с 489 тыс. т до 400 тыс. т), Северном Кавказе (с 419 тыс. т до 279 тыс. т) и в Приволжье (с 447 тыс. т до 342 тыс. т).