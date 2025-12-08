Молочное торможение. Прирост производства товарного молока замедлился почти вдвое

Минсельхозпрод Татарстана

Валовой надой в 2025 году продолжил расти, хотя и не такими активными темпами как ранее. А вот спрос на молочку постепенно снижается. Участники рынка говорят о дороговизне кредитных ресурсов и росте издержек, связанном в том числе и с инициативами государства. На складах скопились излишки продукции, из-за чего закупочные цены поползли вниз. Данные процессы не стимулируют инвестиционную активность. Поддержать рынок могла бы более полная реализация экспортного потенциала, а для этого производителям стоит обратить внимание на глубокую переработку

Уже несколько лет подряд молочная отрасль стабильно демонстрирует рост производства товарного молока, хотя результаты по регионам различаются. По информации Национального союза производителей молока (Союзмолоко), за девять месяцев 2025 года производство товарного молока увеличилось на 2,1 % (+430 тыс. т) к уровню того же периода 2024-го, достигнув 20,5 млн т. В сельскохозяйственных организациях повышение было более значительным и составило 4,2 % (631 тыс. т), до 15,8 млн т. Основной прирост в СХО был обеспечен за счет Республики Татарстан (на 92 тыс. т), Республики Удмуртия (60 тыс. т), Пензенской (50 тыс. т) и Кировской (35 тыс. т) областей. В то же время сокращение производства товарного молока зафиксировано в Курской (на 6 тыс. т), Ростовской (6 тыс. т), Мурманской (4 тыс. т), Тюменской (4 тыс. т) областях и Кабардино-Балкарской Республике (на 5 тыс. т), сообщает гендиректор организации Артем Белов.

Прибавки все меньше

Во всех хозяйствах прирост производства молока по итогам девяти месяцев составил лишь 0,27 % (70 тыс. т) к аналогичному периоду прошлого года, до 26,2 млн т, информирует Белов. «Это более чем вдвое ниже темпов 2024-го, когда общая прибавка надоя в СХО, КФХ и ЛПХ был на уровне 0,7 % (224 тыс. т) по итогам года, — обращает внимание он. — Основной причиной замедления стало снижение производства в хозяйствах населения на 387 тыс. т (до 7,9 млн т) и фермерских хозяйствах, а также хозяйствах индивидуальных предпринимателей на 74 тыс. т (до 2,1 млн т)».