Объем льготного кредитования вырос почти вдвое

К 20 декабря банки заключили 23,7 тыс. льготных кредитных договоров на общую сумму почти 1,79 трлн руб. — почти в два раза больше, чем в прошлом году, оценил Минсельхоз. В том числе было заключено 17,9 тыс. договоров по краткосрочным кредитам, 5,8 тыс. — по долгосрочным. Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в ходе совещания с представителями уполномоченных банков, участвующих в льготном кредитовании, отметила, что почти 11,4 тыс. заявок пришлось на малые формы хозяйствования. «Это говорит о том, что поддержка фермеров у нас остается в приоритете», — сказала она.



Ранее отвечая на вопрос «Агроинвестора» о перекосах в субсидировании, Фастова напомнила, что по правилам банки должны выдавать 20% льготных кредитов малому бизнесу, однако признала, что не у всех развито это направление. «По итогам 2018 года получилось меньше [20%]. Малым формам хозяйствования выдано 58 млрд руб. краткосрочных кредитов и 33 млрд руб. инвестиционных — это около 10% от общей суммы полученных аграриями кредитов», — оценила Фастова. Она также сообщила, что Минсельхоз намерен наказывать банки, которые направляют малым хозяйствам менее 20% от лимитов по льготным кредитам. В следующем году ведомство намерено обсудить с Центробанком возможности упрощения доступа к льготному финансированию для малого бизнеса, смягчение требований для заемщиков. Развитие малого бизнеса — одно из новых направлений, которое будет включено в агрогоспрограмму наряду с увеличением экспорта продовольствия и развитием цифрового сельского хозяйства.



Согласно плану льготного кредитования на 2018 год от 27 сентября, по краткосрочным кредитам в этом году было предусмотрено в сумме около 19,18 млрд руб. субсидий, или которых 1,92 млрд руб. или 10% — для малых хозяйств. По инвестиционным кредитам предусмотрено 22,4 млрд руб., в том числе 1,4 млрд руб. или 6,25% — малым хозяйствам.



Также Фастова отметила, что есть утвержденные лимиты по объему льготных кредитов, которые может получить один заемщик. Суммы различаются в зависимости от региона и направления деятельности. Так, например, на проекты в растениеводстве самый большой льготный краткосрочный кредит — 3,85 млрд руб. — можно получить в Воронежской области, в животноводстве — 2,55 млрд руб. — в Мордовии.



Между тем, в этом году многие участники рынка сообщали о сложностях при получении кредитов, обращает внимание аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина. Она считает действующую систему льготного кредитования несправедливой. «Во-первых, распределение средств крайне неравномерно в региональном аспекте.



Согласно плану льготного кредитования заемщиков на 2018 год, почти 75% субсидий приходится на Центральный федеральный округ (40,3%), Приволжье (22,3%) и Юг (11,3%), — прокомментировала она «Агроинвестору». — Около 53% субсидий выбирают 10 регионов страны. Абсолютным лидером среди получателей субсидий по льготному краткосрочному кредитованию в 2018 году уже традиционно является Белгородская область». На один этот регион предусмотрено 2,19 млрд руб. — это почти сопоставимо с объемом субсидий, выделенных всему Южному федеральному округу (2,17 млрд руб.), и практически вдвое больше субсидий Уральскому округу (1,1 млрд руб.), Северному Кавказу (0,98 млрд руб.) или Северо-Западному округу (0,96 млрд руб.), и в семь с лишним раз больше, чем выделили Дальневосточному округу (0,31 млрд руб.), сравнила Каныгина.



Очевидные «перекосы» при распределении субсидий по льготному кредитованию наблюдаются и в разрезе получателей средств, продолжает эксперт. «Согласно опубликованному на сайте Минсельхоза перечню заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных и льготных инвестиционных кредитов, по которым принято положительное решение, наблюдается сильная концентрация средств господдержки в руках нескольких организаций, — говорит Каныгина. — По оценке ИКСИ, в 47 регионах более 70% субсидий по льготным кредитам, выдаваемым на срок до одного года, выбираются десятью крупнейшими игроками». Несмотря на многочисленность КФХ и ИП в среднем на их долю приходится лишь около 6% субсидий по льготному кредитованию, в некоторых регионах такую форму поддержки получают буквально единицы, обращает внимание Каныгина. «Кстати, в этом году, по данным ФНС, впервые с 2013 года фиксируется отток КФХ (число хозяйств, прекративших свою деятельность, превышает число новых регистраций), — добавляет она. — Среди возможных причин — падение рентабельности, сложность кредитования и несостоятельность госпомощи».



Однако это не значит, что господдержка не нужна, необходимо работать над ее совершенствованием, уверена эксперт. «Существующие перекосы в распределении субсидий, вероятно, также свидетельствуют и о том, что средств на всех не хватает, — рассуждает она. — Даже крупные агрохолдинги признают это, что уж говорить о малых и средних формах агробизнеса». В 2019 году объем господдержки сельского хозяйства составит 303 млрд руб. против 252 млрд руб. в 2018-м.

