Доходы самых богатых чиновников Минсельхоза снизились

По сравнению с 2017 годом, доходы заместителей министра выросли в 4,8 раза Pixabay

Минсельхоз обнародовал сведения о доходах и имуществе чиновников ведомства по итогам 2019 года. По подсчетам «Агроинвестора», общий доход девяти заместителей министра сельского хозяйства в прошлом году составил 129,6 млн руб. В 2018-м восемь чиновников в сумме получили 130,38 млн руб. Несмотря на небольшое снижение доходов в прошлом году, это более чем на 100 млн руб. превышает заработок заместителей министра в 2017-м — тогда их общий доход был на уровне 27,1 млн руб.



По итогам 2018 года уровень доходов заместителей главы агроведомства варьировался от 3,5 млн руб. до 56,8 млн руб. В 2019-м — от 7,3 млн руб. до 44 млн руб. Если в 2018-м статс-секретарь министерства Иван Лебедев занимал последнее место по уровню доходов с 3,46 млн руб., то по результатам прошлого оказался первым с более чем 44 млн руб. Как следует из сведений, опубликованных на сайте Минсельхоза, у Лебедева по-прежнему есть в собственности квартира площадью 134,6 м², в пользовании — две квартиры (65 м² и 76,2 м²) и машиноместо. Иван Лебедев работает в Минсельхозе с февраля 2016 года, сначала он возглавлял департамент государственной службы, кадров и противодействия коррупции, в октябре того же года стал заместителем министра, в июле 2017-го — статс-секретарем ведомства.



На втором месте по уровню доходов, как и год назад, — Елена Фастова. Она заработала около 16,6 млн руб. против 28 млн руб. в 2018-м. По итогам 2019-го Фастова задекларировала в собственности две квартиры площадью 183,8 м² и 191,2 м² (ранее было 188,7 м²), жилой дом (717 м²), земельный участок (2955 м²), гараж, долю в нежилом помещении. Также по сравнению с прошлой декларацией добавилось машиноместо. Автомобиль — «Инфинити QX 80» - замминистра не меняла. Елена Фастова была назначена заместителем министра сельского хозяйства в конце июня 2018 года.



На третье место по уровню доходов опустилась Оксана Лут, тогда как по итогам 2018 года она лидировала. Ее доход снизился с 56,8 млн руб. до 14,3 млн руб. Правда, за счет роста доходов ее мужа — с почти 30 млн руб. до 92,18 млн руб. — общий достаток семьи увеличился. В собственности Лут пять земельных участков общей площадью 8707 м², два дома (760 м² и добавившийся в 2019-м площадью 714,9 м²), две квартиры (140 м² и 83,2 м²), два машиноместа и автомобиль «Хонда Цивик». Оксана Лут стала заместителем министра в июле 2019 года, до этого она была заместителем председателя правления Россельхозбанка, где начала работать в 2010-м в должности директора департамента организации работы с клиентами.



Илья Шестаков в прошлом году получил почти 11,7 млн руб. дохода и стал четвертым в рейтинге. В 2018-м он был шестым с доходом 3,6 млн руб. В собственности у Шестакова появились земельный участок площадью 1242 м² и две квартиры (107,8 м² и 152,5 м²), также чиновник по-прежнему владеет жилым домом (396,3 м²) и баней (125,3 м²). А вот автомобиль — «Генезис G90» - больше не задекларирован.



Илья Шестаков пришел в Минсельхоз в феврале 2010 года еще при Елене Скрынник. Тогда он был директором департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры. В июле 2011-го был назначен заместителем министра, с января 2014-го возглавляет Росрыболовство.

Пятое место по уровню дохода сохранил первый замминистра Джамбулат Хатуов, хотя его доход увеличился с 4,3 млн руб. до 9,6 млн руб. В собственности у Хатуова земельный участок площадью 1 тыс. м² и дом (247 м²). В пользовании — квартира (133,9 м²) и дом (344 м²). В декларации за 2018 год в пользовании также были указаны дом площадью 86,3 м² и земельный участок (1222 м²). В этот раз в документе нет сведений о доходах и имуществе жены Хатуова. В 2018-м она заработала почти 20,4 млн руб. Джамбулат Хатуов — давний соратник прежнего главы Минсельхоза Александра Ткачева, сумевший сохранить место в команде и при Дмитрии Патрушеве. На должность замминистра он пришел в феврале 2016-го, спустя два месяца стал первым заместителем.



Немного меньше, чем Хатуов — 9 млн руб. — за прошлый год заработал Сергей Левин. В 2018-м его доход составлял 3,57 млн руб. Супруга чиновника задекларировала доход почти в 30,9 млн руб. против 8,12 млн руб. в 2018-м. Чиновнику принадлежат доли в семи квартирах, также в пользовании есть квартира площадью 290,2 м². Левин пришел в Минсельхоз в мае 2015 года, до этого он был референтом премьер-министра Дмитрия Медведева, а в 2009—2012 годах возглавлял «Объединенную зерновую компанию».



Доход Максима Увайдова в прошлом году составил почти 8,7 млн руб., в 2018-м было 8 млн руб. Как и в прошлом году, чиновник задекларировал в собственности квартиру площадью 216 м², в совместной собственности — еще одну (178,8 м²), а также земельный участок (224 м²). Кроме того, чиновнику принадлежит автомобиль «Хюндай Санта Фе Гранд».



Максим Увайдов начал работу в департаменте правового обеспечения Минсельхоза еще в 2001 году, когда ведомство возглавлял Алексей Гордеев. Когда тот стал губернатором Воронежской области, Увайдов перешел на работу в администрацию региона в департамент имущественных и земельных отношений, затем совмещал руководство департаментом с должностью зампреда правительства области. В агроведомство на должность заместителя министра был назначен в июле 2019 года.

Светлана Ходнева задекларировала 8,3 млн руб. дохода и стала восьмой в рейтинге. По итогам 2018-го с 22,65 млн руб. она занимала третье место. Как и годом ранее, у нее в собственности есть квартира (102,3 м²), гаражный бокс, половина земельного участка (2153 м²), автомобили «Субару Форестер» и «Джип Гранд Чероки». Доход супруга Ходневой за прошлый год тоже заметно снизился — с 11,2 млн руб. до 2,57 млн руб. Светлана Ходнева стала заместителем министра сельского хозяйства в конце ноября 2018-го, хотя работать в агроведомстве она начала в мае того же года в должности директора департамента правового обеспечения. До этого она возглавляла правовой департамент Россельхозбанка, ее назначение в ведомство стало первым кадровым решением Дмитрия Патрушева, когда он возглавил Минсельхоза.



Самый низкий уровень дохода среди заместителей министра в прошлом году был у Ольги Гатаговой — 7,3 млн руб. В ее собственности семь земельных участков общей площадью 5881 м², два жилых дома (574,2 м² и 195,8 м²) и садовый дом (297,1 м²). В пользовании есть квартира площадью 128,3 м². Ольга Гатагова стала замглавы Минсельхоза в июне 2019 года, до этого в течение года она возглавляла административный департамент агроведомства, куда пришла из Россельхозбанка.



Сведения о доходах главы агроведомства Дмитрия Патрушева, как и других федеральных министров, пока не опубликованы.

