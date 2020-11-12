Минсельхоз внес в правительство проект программы по вовлечению в оборот сельхозземель

Ранее стоимость программы оценивалась в 1,41 трлн рублей до 2030 года Pixabay

Минсельхоз исполнил поручение премьер-министра Михаила Мишутина и внес в правительство проект госпрограммы по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

О том, что Минсельхоз разработал госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса сообщалось в январе. Согласно проекту постановления правительства, срок реализации госпрограммы — 2021-2030 годы, ее стоимость превышает 1,41 трлн руб., в том числе около 887,9 млрд руб. из федерального бюджета. В том числе в 2021 году на программу должно быть направлено 171,1 млрд руб., включая 100,6 млрд руб. из федерального бюджета, следовало из проекта документа.

Одна из целей программы — вовлечение в оборот не менее 12 млн га земель к 2030 году. Именно такую площадь дополнительно нужно использовать, чтобы выполнить задачу по экспорту к 2024 года продукции АПК на $45 млрд, заявляла ранее вице-премьер Виктория Абрамченко. «Предстоит провести масштабную инвентаризацию земель, выявить конкретные земельные участки, наиболее подходящие для сельского хозяйства», — говорила она. Площадь неиспользуемых сельхозземель в России оценивается почти в 44 млн га, 20 млн га из которых — пашня.

Неиспользуемым сейчас вправе признаваться участок, даже на четверти которого не ведется активная сельхоздеятельность, если 50% площади (для продуктивных и ценных угодий — 20%) занимают сорняки, имеется самовольная постройка, выявлено загрязнение химпрепаратами или захламление. По информации аграрного комитета Госдумы, в Центральной России — Смоленской, Тверской, Вологодской, Ярославской, Кировской областях — не используется до половины площади пашни. В южных регионах, наоборот, рентабельные участки не простаивают. В части регионов, таких как Ярославская, Ивановская, Челябинская, Кемеровская, Курганская области, а также в Забайкальском крае и др. действуют субсидии на вовлечение в оборот залежных земель. В тех регионах, где спрос на заброшенные поля высокий (почва плодородная, высокий бонитет), аграрии справляются собственными силами, без помощи государства, поскольку у них есть гарантия быстрой окупаемости затрат.

Некоторые отраслевые эксперты считают, что острой необходимости использовать значительную часть выпавших из оборота земель нет. Как говорил «Агроинвестору» заведующий отделом изучения проблем сельского развития Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Алексей Наумов, в ряде стран, например, в Европе, наоборот стремятся сократить площади используемых в сельском хозяйстве земель, увеличив за их счет, прежде всего, площадь различного типа природоохранных зон и объектов, лесов. Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, д. э. н., Наталья Шагайда отмечала, что логично сначала развивать перерабатывающие отрасли, наращивать потребность в кормовых агрокультурах, а уже потом расширять площади посевов за счет возврата залежи.