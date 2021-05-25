НКС: запрет импорта кормовых добавок из Германии может привести к их дефициту

Цены на витамины растут Д. Абрамов

Национальный кормовой союз (НКС) опасается скорого критического дефицита ряда основных кормовых добавок и кормов для животноводства и птицеводства, пишет SoyaNews. По данным издания, причина в недавнем запрете их импорта из Германии. НКС письменно обратился, а также провел по этому поводу экстренные консультации с Россельхознадзором. По мнению союза, ситуация с запретом ввоза кормовых добавок из Германии становится угрожающей на фоне ограничения поставок китайских аналогов.



Союз настоятельно рекомендовал уведомить немецких партнеров о необходимости срочного налаживания конструктивного диалога между регуляторами двух стран. «Импортерам было разъяснено, что только оперативное предоставление ранее запрошенной Россельхознадзором информации позволит восстановить поставки кормов и кормовых добавок из Германии», — приводит SoyaNews заявление НКС.



Информацию о запрете импорта кормов и кормовых добавок из Германии 19 мая разместила пресс-служба Россельхознадзора. Тогда ведомство направило в Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии обращение с просьбой приостановить с 21 мая 2021 года сертификацию всех кормов и кормовых добавок, включая корма растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, ввоз которых осуществляется без ветеринарных сертификатов страны-экспортера. Основанием для этого регулятор называл систематическое выявление незаявленных и/или незарегистрированных ГМО-компонентов в кормах и кормовых добавках, ввезенных в Россию из Германии.



В обращении, направленном в министерство, Россельхознадзор настоятельно попросил урегулировать ситуацию: зарегистрировать ГМО-организмы согласно законодательству России, либо принять меры по недопущению поставок кормов с незарегистрированными ГМО-компонентами. Вопрос о возобновлении импорта кормов из Германии будет рассматриваться по итогам запланированных на ближайшее время переговоров сторон.



Руководитель НКС Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что очень многие российские производители используют качественные кормовые компоненты немецкого производства. По его словам, на сегодняшний день, кроме Германии, закрыты рынки Нидерландов, США и Испании. «Причиной везде указано наличие ГМО. Тут имеет место нежелание местных регуляторов стран налаживать конструктивный диалог и оперативно отвечать на те запросы, которые делает им Россельхознадзор», — считает Михнюк.



По его данным, в Нидерландах сейчас ведется работа по решению вопроса, однако пока она не привела к серьезным сдвигам. Запрет импорта из Испании был введен не так давно, поэтому там пока сдвигов тоже нет. «Кроме того, на общем фоне российский рынок не является для них ключевым, что тоже несет риски не очень оперативного реагирования, особенно со стороны регулятора, — объяснил Михнюк. — Сейчас также есть опасение появления проблем в виде запрета импорта в Россию кормовых компонентов, содержащих в составе свинину и свиные субпродукты». Недавно эта тема обсуждалась в Россельхознадзоре, к тому моменту уже были проведены консультации с ключевыми импортерами кормовых добавок в Россию, добавил он.



Переориентироваться на других поставщиков сейчас невозможно, продолжает Михнюк. «У всех есть своих производственные планы, как по объему, так и по региональной ориентированности. То есть, если завод может выпустить определенное количество продукции, то больше он произвести не сможет — слишком крепки межрегиональные производственные цепочки, — объяснил он. — И даже если у кого-то есть свои компоненты, чтобы произвести продукт, вполне возможно, что может не оказаться условного носителя, чтобы получить конечный продукт». Очень часто бывает так, что попытка что-то «подкрутить» в целях краткосрочной оптимизации, может сильно влиять на качество, что тоже несет технические, функциональные и финансовые риски, добавил Михнюк.



Он также привел в пример одно из предприятий, которое импортирует кормовые добавки из Германии. Доля компании по ввозу витамина Е составляет около 20-25% его российского рынка, доля по другим кормовым добавкам, например, витамину В2 не такая большая. «На фоне запрета импорта бизнес этой компании полностью останавливается. Также видно, что цены на витамин Е уже начали расти, — обращает внимание Михнюк. — Конечно, китайские производители тоже занимают существенную долю на рынке и будут пытаться компенсировать отсутствие других игроков, но уже несколько месяцев сохраняются логистические сложности из-за коронавирусных ограничений, поэтому все товары из КНР, в том числе витамины, идут по повышенной цене и с задержкой». По его мнению, на фоне ограничений цены на определенные компоненты ожидаемо пойдут вверх. НКС надеется, что игнорирования запросов Россельхознадзора, которые были допущены Германией ранее, будут отработаны в самое ближайшее время.

