В стране сохраняется дефицит кормового белка животного происхождения Pixabay

В России появятся два завода по производству кормовой муки. Первый будет возведен компанией АСК на Елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк», сообщила пресс-служба ОЭЗ. Второй будет построен акционерным обществом «Русские протеины Уфа» на территории опережающего развития ТОСЭР «Кумертау» в Башкирии, пишет «РБК Уфа». Инвестиции составят по 2 млрд руб. в каждое предприятие.



«Русские протеины Уфа» планирует начать строительство вдоль трассы Р-240, рассказала РБК инвестиционный уполномоченный ТОСЭР «Кумертау» Эвелина Зверева. По информации издания, там планирует производить кормовую муку и животные жиры премиум-сегмента с содержанием протеина более 50%. Запланированная проектная мощность в натуральном выражении составит более 52 тыс. т продукции на общую сумму более 1 млрд руб. в год. Площадку планируется ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2022 года. Проект планируют включить в перечень приоритетных инвестпроектов региона, там будет создано 120 рабочих мест, пишет РБК.



Второе предприятие уже строится, о нем было объявлено еще в апреле прошлого года. Заявленная на тот момент мощность не изменилась: на заводе будут перерабатываться продукты животного происхождения, а также производиться кормовая мука. Объем производства белковой добавки составит 15 тыс. т в год, животного жира — 3,3 тыс. т в год. Тогда стоимость проекта составляла 1,5 млрд руб., сейчас она увеличилась до 2 млрд руб. Ранее отмечалось, что производственная мощность нового предприятия составит 5,4 тыс. т сырья в месяц. Кроме того, уточнялось, что АСК займется переработкой и утилизацией всех видов отходов животного происхождения на территории Липецкой области.



Новый завод станет самым технически оснащенным и экологически чистым предприятием по сравнению с аналогичными производствами в стране, отмечает пресс-служба ОЭЗ. Вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов сказал, что сейчас крупные агрокомплексы и частные фермы региона нанимают сторонние компании для перевозки и переработки продуктов животного производства, что довольно затратно. «На Елецком участке ОЭЗ «Липецк» будет реализовано экологически чистое производство, которое позволит нейтрализовать негативное воздействие на окружающую среду», — приводит слова Аверова пресс-служба ОЭЗ.



Руководитель Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк ранее сомневался в востребованности заявленных объемов производства у АСК. «Есть ли у компании сырьевая база для производства? Либо они планируют собирать и утилизировать сырье от локальных производителей? Тогда нужно понимать, насколько технологические возможности производителей позволяют загружать предполагаемые производственные мощности», — говорил «Агроинвестору» Михнюк. Кроме того, он отмечал, что мясокостная мука не является основным источником протеина при производстве кормов. По мнению эксперта, вероятно, выпуск мясокостной муки — это сервисная функция к реализации проекта по утилизации остатков мясного производства, который также планировал запустить АСК. «Все-таки, я думаю, что в основе лежит получение выгоды от утилизации», — говорил Михнюк.



Президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев сказал «Агроинвестору», что в России был, есть и в ближайшее время будет дефицит кормового белка животного происхождения. «Поэтому подобные проекты очень приветствуются. Нехватка кормового белка составляет около 1-1,2 млн т и любое дополнительное белковое сырье будет востребовано», — прокомментировал он. Основное белковое сырье в нашей стране, которое используются в комбикормах — это подсолнечный шрот и жмых, а также соевый и рапсовый шрот. По словам Афанасьева, за последнее время эти продукты подорожали минимум на 25-30%. Сегодня стоимость соевого шрота доходит до 50-53 тыс. руб. за тонну, подсолнечного — до 28 тыс. руб. за тонну, привел он данные.



«В советское время производилось порядка 300 тыс. т рыбной муки в год, сейчас этот показатель достигает примерно 30-40 тыс. т. Аналогично снизились и объемы производства мясокостной муки, что связано с глубокой переработкой мяса на комбинатах», — рассказал президент Союза комбикормщиков. Он отметил, что, с другой стороны, у рыбной муки есть один недостаток — мясо животных и птицы, которые ее употребляли, приобретает привкус рыбы. В связи с этим птицеводы активно переходят на белок и шрот сои, последний по своему составу очень близок к животному белку, за что он очень ценится, сказал Афанасьев. «А для свиней, ценных пород рыб требуется животный белок, причем, чем больше — тем лучше», — заключил он.



По данным kartoteka.ru , АО «Русские протеины Уфа» зарегистрировано в городе Кумертау 16 декабря 2020 года. Уставный капитал — 1 млн руб., 100% акций принадлежит Андрею Колосову. Основной вид деятельности компании — производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. По информации ресурса, АО «АСК» было зарегистрировано в ОЭЗ «Липецк» в конце марта 2020 года. Уставной капитал компании составляет 10 млн руб. 63% принадлежат вологодскому АО «Агентство «Сельхозкорма».

