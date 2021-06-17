разделы

реклама

журналы

USD

72.534 (0,00%)

EUR

86.526 (-0,49%)

MOEX

3813.01 (-0,44%)

BRENT

74.13 (-0,35%)

Пшеница

654 (-1,30%)

Сахар

17.04 (-0,06%)

USD

72.534 (0,00%)

EUR

86.526 (-0,49%)

MOEX

3813.01 (-0,44%)

BRENT

74.13 (-0,35%)

Пшеница

654 (-1,30%)

Сахар

17.04 (-0,06%)

USD

72.534 (0,00%)

EUR

86.526 (-0,49%)

MOEX

3813.01 (-0,44%)

BRENT

74.13 (-0,35%)

Пшеница

654 (-1,30%)

Сахар

17.04 (-0,06%)

USD

72.534 (0,00%)

EUR

86.526 (-0,49%)

MOEX

3813.01 (-0,44%)

BRENT

74.13 (-0,35%)

Пшеница

654 (-1,30%)

Сахар

17.04 (-0,06%)

USD

72.534 (0,00%)

EUR

86.526 (-0,49%)

MOEX

3813.01 (-0,44%)

BRENT

74.13 (-0,35%)

Пшеница

654 (-1,30%)

Сахар

17.04 (-0,06%)

Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Аналитика

РСХБ: рынок цифровых технологий в АПК вырастет в пять раз

Среди наиболее перспективных направлений — искусственный интеллект, умное земледелие и управление фермами

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Вокруг агросектора создается уникальная цифровая экосистема
Pixabay
Вокруг агросектора создается уникальная цифровая экосистема
Pixabay

Объем российского рынка цифровых технологий в АПК в 2020 году составил около 360 млрд руб., к 2026-му ожидается его пятикратный рост. Такой прогноз озвучил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов в ходе итоговой Коллегии Минсельхоза. Наиболее перспективными направлениями, по его словам, будут агробиотехнологии, искусственный интеллект, умное земледелие и управление фермами.

За последние семь лет объем инвестиций в агротехнологии в мире вырос в семь раз до $30 млрд, привел данные Листов. «Крупные компании все больше инвестируют в развитие инноваций, а стартапы активно привлекают венчурный капитал», — поделился он. Россельхозбанк активно включился в эту технологическую волну, стимулирует новейшие разработки в агротехнологиях, организует агротехобучение, формирует агротехэкспертизу. «В прошлом году мы впервые провели агрокахатон AgroCode, в котором более 2 тыс. участников из 120 городов решали сложнейшие задачи», — рассказал Листов. В итоге был создан сервис многофакторного анализа данных для оптимального размещения агрокультур на полях, методом сверхточной нейронной сети была разработана программа диагностики состояния яблони по фотографии ее листа.

В конце 2020 года банк организовал масштабную конференцию по агротехнологиям, где лучшие спикеры презентовали новейшие кейсы в отрасли. РСХБ проводит как мероприятия для людей, уже работающих в агросекторе, так и для студентов и школьников, где, по словам Листова, готовятся «новые Илоны Маски» для отечественного сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе коллегии отметил, что в плане стратегического развития АПК огромную роль играет цифровая трансформация. «Наша отрасль является серьезным потребителем цифровых технологий. По сути, вокруг агросектора создается уникальная цифровая экосистема», — сказал он. В частности, ведется оцифровка полей, которая помогает при сезонных полевых работах; предоставляются услуги по созданию цифровых двойников ферм и теплиц, за счет чего повышается эффективность производства, повсеместно внедряется беспилотная техника. «Конечно, мы поддерживаем такие инициативы и со своей стороны создаем национальную платформу цифрового сельского хозяйства, которая объединит данные информационных систем, сделав их доступными для всех участников рынка», — добавил глава агроведомства.

Один из ключевых проектов в этой сфере направлен на повышение эффективности производства. «Отправной точкой является наличие достоверных отраслевых данных как фундамента для прогнозирования и оперативного принятия управленческих решений», — объяснил Патрушев. Сбор и обработка данных будет производиться в рамках единой системы, которая сейчас наполняется.

Еще один шаг — запуск цифрового сервиса, который даст возможность аграриям в каждом регионе получать господдержку в электронном виде, включая подачу заявок на субсидии. «Это позволит сократить сроки доведения средств до сельхозпроизводителей, а также снизит их издержки. Платформа должна стать доступной для пользователей уже со следующего года», — сказал в видеообращении к участникам коллегии премьер-министр Михаил Мишустин.

Елена Максимова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №06, июнь 2021

Журнал

"Агроинвестор" №06, июнь 2021
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021
Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается

«Агроинвестор»

Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается
Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие

«Агроинвестор»

Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие
В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению

«Агротехника и технологии»

В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению