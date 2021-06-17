РСХБ: рынок цифровых технологий в АПК вырастет в пять раз

Вокруг агросектора создается уникальная цифровая экосистема Pixabay

Объем российского рынка цифровых технологий в АПК в 2020 году составил около 360 млрд руб., к 2026-му ожидается его пятикратный рост. Такой прогноз озвучил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов в ходе итоговой Коллегии Минсельхоза. Наиболее перспективными направлениями, по его словам, будут агробиотехнологии, искусственный интеллект, умное земледелие и управление фермами.



За последние семь лет объем инвестиций в агротехнологии в мире вырос в семь раз до $30 млрд, привел данные Листов. «Крупные компании все больше инвестируют в развитие инноваций, а стартапы активно привлекают венчурный капитал», — поделился он. Россельхозбанк активно включился в эту технологическую волну, стимулирует новейшие разработки в агротехнологиях, организует агротехобучение, формирует агротехэкспертизу. «В прошлом году мы впервые провели агрокахатон AgroCode, в котором более 2 тыс. участников из 120 городов решали сложнейшие задачи», — рассказал Листов. В итоге был создан сервис многофакторного анализа данных для оптимального размещения агрокультур на полях, методом сверхточной нейронной сети была разработана программа диагностики состояния яблони по фотографии ее листа.



В конце 2020 года банк организовал масштабную конференцию по агротехнологиям, где лучшие спикеры презентовали новейшие кейсы в отрасли. РСХБ проводит как мероприятия для людей, уже работающих в агросекторе, так и для студентов и школьников, где, по словам Листова, готовятся «новые Илоны Маски» для отечественного сельского хозяйства.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе коллегии отметил, что в плане стратегического развития АПК огромную роль играет цифровая трансформация. «Наша отрасль является серьезным потребителем цифровых технологий. По сути, вокруг агросектора создается уникальная цифровая экосистема», — сказал он. В частности, ведется оцифровка полей, которая помогает при сезонных полевых работах; предоставляются услуги по созданию цифровых двойников ферм и теплиц, за счет чего повышается эффективность производства, повсеместно внедряется беспилотная техника. «Конечно, мы поддерживаем такие инициативы и со своей стороны создаем национальную платформу цифрового сельского хозяйства, которая объединит данные информационных систем, сделав их доступными для всех участников рынка», — добавил глава агроведомства.



Один из ключевых проектов в этой сфере направлен на повышение эффективности производства. «Отправной точкой является наличие достоверных отраслевых данных как фундамента для прогнозирования и оперативного принятия управленческих решений», — объяснил Патрушев. Сбор и обработка данных будет производиться в рамках единой системы, которая сейчас наполняется.



Еще один шаг — запуск цифрового сервиса, который даст возможность аграриям в каждом регионе получать господдержку в электронном виде, включая подачу заявок на субсидии. «Это позволит сократить сроки доведения средств до сельхозпроизводителей, а также снизит их издержки. Платформа должна стать доступной для пользователей уже со следующего года», — сказал в видеообращении к участникам коллегии премьер-министр Михаил Мишустин.

