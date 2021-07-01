За пять месяцев производство сельхозпродукции выросло на 0,2%

Производство скота и птицы на убой сократилось за счет снижения в птицеводстве KUHN

За пять месяцев 2021 года производство сельхозпродукции во всех хозяйствах выросло на 0,2% до 1,49 трлн руб., сообщил Росстат. В мае оно достигло 416,2 млрд руб., что на 0,1% больше, чем в мае прошлого года. В апреле этот показатель был отрицательным и составлял 0,1%. Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что динамика производства сельхозпродукции в январе-мае зависит практически исключительно от животноводства.



В январе-мае все хозяйства, по расчетам, произвели 5,9 млн т скота и птицы на убой в живом весе — на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, молока — 12,6 млн т (на 0,6% больше), яиц — 18,2 млрд штук (минус 0,9%), следует из данных Росстата. При этом в сельхозорганизациях производство скота и птицы снизилось на 0,4% за счет сокращения по птице на 3,3%, тогда как свиноводство прибавило 2,3%, производство КРС на убой увеличилось на 4,6%.



Росстат также сообщил, что, по данным на 1 июня, яровые зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на 26,3 млн га (26,8 млн га годом ранее). Озимые в сельхозорганизациях погибли на 1 млн га, что составляет 14,2% от площади их посева, в том числе зерновые и зернобобовые погибли на 964 тыс. га (14%). Под урожай 2020 года площадь погибших озимых зерновых составляла 144,4 тыс. га (2%), сравнил Росстат.



С учетом сохранившихся озимых площадь зерновых и зернобобовых на 1 июня в сельхозорганизациях, по расчетам, составила 28,1 млн га, что на 4,4% меньше, чем к этому времени в 2020 году. По прогнозу Снитко, в этом году валовой сбор зерна несколько снизится (-4-5%) относительно 2020-го, а вот производство масличных и сахарной свеклы существенно вырастет. Поэтому общий индекс производства в отрасли по итогам года выйдет в плюс.



По мнению старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, рост производства сельхозпродукции в России в январе-мае на 0,2% непоказателен поскольку динамика рассчитана для стоимостных объемов производства, то есть учитывает крайне разнонаправленные изменения цен на сельхозпродукцию в 2021 году. «Более релевантна была бы динамика производства сельхозпродукции в натуральном выражении, однако и на нее нельзя было бы опираться в значительной мере потому что почти весь объем производства продукции растениеводства не попадает в первые пять месяцев года из-за сезонности отрасли, — объяснил Никиточкин. — По первым пяти месяцам можно делать какой-либо вывод по животноводству. Более ранние оценки прироста в животноводстве следует скорректировать немного вниз до 1-2%, прогнозы по динамике в растениеводстве на уровне 3-3,5% по итогам года пока реалистичны». Таким образом, Никиточкин считает, что в целом агросектор в 2021 году, вероятно, вырастет в натуральном выражении на 2-3% относительно 2020-го.



Минсельхоз в Нацдокладе о реализации в 2020 году госпрограммы развития сельского хозяйства предварительно оценил, что по итогам 2021-го производство сельхозпродукции может увеличиться на 1,5%. В том числе сектор растениеводства, как ожидается, вырастет на 2%, животноводство — на 1%. В 2021 году валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур прогнозируется в объеме 127,4 млн т (95,4% к уровню 2020 года), сахарной свеклы — 39,6 млн т (116,8%), подсолнечника — 15,3 млн т (114,9%), картофеля — 22,1 млн т (112,9%), овощей — 14,1 млн т (101,7%), говорится в докладе. Производство скота и птицы на убой в живом весе во всех хозяйствах оценивается на уровне 15,76 млн т, в том числе КРС — 2,8 млн т, свиней — 5,6 млн т, птицы -6,75 млн т. Производство яиц может составить 44,88 млрд штук, молока — 32,62 млн т.

