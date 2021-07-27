Минсельхоз предложил мониторить цены на подсолнечное масло с помощью биржи

Нововведение может стать бюрократическим препятствием для экспортеров, но оно позволило бы сделать работу рынка прозрачной Д. Гришкин

Минсельхоз предлагает ввести мониторинг цен на подсолнечное масло путем наблюдения и регистрации биржевых котировок и/или внебиржевых индексов для формирования индикативной цены и пошлины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию и ответным мерам во внешней торговле таможенной комиссии.



С 1 сентября в России начнет действовать демпфер при экспорте подсолнечного масла. Сейчас его механизм предусматривает введение плавающей вывозной 70%-ной пошлины, которую будут взимать с разницы между базовой ($1 тыс./т) и индикативной (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) ценами, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50/т). Для расчета индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. Ранее на сайте Минэкономразвития сообщалось, что она будет определяться на основе данных информационного агентства Reuters.



Как следует из документа, с которым ознакомился «Интерфакс», по оценке представителей Национальной товарной биржи, для организации мониторинга цен на подсолнечное масло, предложенного Минсельхозом, необходимо полгода. Рабочая группа обратилась с просьбой к ФАС в возможно короткий срок проработать вопрос о целесообразности организации мониторинга цен на подсолнечное масло путем наблюдения и регистрации биржевых котировок и/или внебиржевых индексов.



Сейчас процедура регистрации экспортных контрактов предусмотрена для договоров на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу. На основе цен этих контрактов формируется индикативная цена, которая используется для расчета экспортной пошлины на перечисленные зерновые в рамках демпфера, который действует в России со 2 июня этого года.

Масложировой союз считает нецелесообразным это нововведение, пишет «Интерфакс». Объединение объясняет свою позицию тем, что на сегодняшний день на рынке немного игроков, которые занимаются переработкой и экспортом растительных масел по сравнению с производителями масличных и зерна, а порядок взаимодействия уже определен и работает. «Рынку биржевая торговля маслом не нужна, введение дополнительных механизмов регулирования станет бюрократическим и экономически избыточным препятствием для ведения бизнеса», — рассказали агентству в союзе.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что нужно подумать, стоит ли вводить такой механизм. «Этот рынок не очень ликвидный, сделок, в отличие от рынка зерна, гораздо меньше», — пояснил он «Интерфаксу». «Агроинвестору» Рылько уточнил, что предложенный ранее механизм расчета пошлины понятен отрасли. Он действует на основе индексов шести крупнейших портов Балтики и Северного моря, которые образуют один из крупнейших в мире логистических хабов по торговле растительными маслами. Их индексы в ежедневном режиме публикуются новостными агентствами. «Другой вариант: наши экспортеры масла будут периодически сдавать на биржу свои экспортные контракты. Я бы [для расчета пошлины], наверное, выбрал первый: он более ликвидный и транспарентный, в нем меньше вероятность случайных и неслучайных отклонений от рыночных цен», — добавляет эксперт.



Однако гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что вариант расчета индикативной цены и пошлины на основе индексов портов Балтики и Северного моря в России применять не стоит. «Для определения каких-либо параметров российской экономики пользоваться иностранными инструментами нереально ввиду возможного манипулирования российским рынком через эти индексы, по крайней мере, такой подход возможен со стороны государства. Эти индексы находятся вне юрисдикции России, поэтому, на мой взгляд, использовать такой механизм государство не будет», — прокомментировал он «Агроинвестору». Петриченко считает, что установка индикатива и, соответственно, размера пошлины через биржевые инструменты по аналогии с зерновым демпфером была бы приемлема для российских экспортеров подсолнечного масла.



Такого же мнения придерживается вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Интерфаксу» он рассказал, что предложение Минсельхоза вполне логично с учетом того, что такой механизм действует в зерновом демпфере. Он добавил, что ранее союз уже предлагал перевести на биржу регистрацию экспортных контрактов и на масло, и на масличные. В таком случае все контракты будут прозрачными, а это как раз одна из задач государства — обеспечить прозрачность на рынке, заключил он.

