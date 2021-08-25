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Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

В рейтинг богатейших женщин вошли совладелицы бизнеса в АПК

Почти все они — в первой десятке

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Среди активов самых богатых женщин — мясные предприятия, производство яблок, переработка масличных
Pixabay
Среди активов самых богатых женщин — мясные предприятия, производство яблок, переработка масличных
Pixabay

В очередной рейтинг Forbes топ-25 богатейших женщин России в том числе вошли совладелицы компаний АПК и смежных секторов. Так, третье место в списке заняла бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова и семья. Ее состояние Forbes оценивает в $1,3 млрд. В 2016 году Бабаев вышел из бизнеса, передав акции семье, сейчас ей принадлежит около 88% акций агрохолдинга. По итогам 2020 года выручка «Черкизова» составила 128,8 млрд руб., чистая прибыль — более 15 млрд руб. Компания является крупнейшим в стране производителем мяса, согласно рейтингу «Агроинвестора».

Шестой в списке Forbes стала инвестор Ольга Белявцева с состоянием $600 млн. Она является совладелицей (35%) компании «Прогресс», которая выпускает продукцию под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет». Также Белявцевой принадлежит 70% компании «Агроном-Сад», которая занимается выращиванием яблок, в том числе органических. Другая совладелица (39%) «Прогресса» - Светлана Борцова — заняла 16-е место в рейтинге с состоянием $350 млн. Выручка компании в 2020 году превысила 29 млрд руб. (26,4 млрд руб. в 2019-м), чистая прибыль составила 2,4 млрд руб. (4,3 млрд руб. в 2019-м).

Седьмую строчку рейтинга также с капиталом $600 млн занимает совладелица (4,82%) «ФосАгро» Евгения Гурьева. «ФосАгро» - крупнейший в России и Европе производитель фосфорсодержащих удобрений. Forbes связывает увеличение капитала Гурьевой с ростом акций компании: с 13 июля 2020 года по 12 июля 2021-го на Московской бирже они подорожали с 2550 руб. до 4789 руб. за бумагу.

На девятой позиции списка — совладелица и сооснователь группы «Содружество» Наталья Луценко. Ее состояние также оценивается на уровне $600 млн. «Содружество» занимается переработкой сои и рапса, трейдингом зерновых и масличных агрокультур. Производственные активы компании расположены в России, Белоруссии, Бразилии и Турции. По итогам 2020 финансового года, выручка группы превысила $3 млрд, чистая прибыль — $55 млн.

Кроме того, в рейтинг вошла Валентина Шнайдер с семьей, владеющие сетью дискаунтеров «Светофор». Forbes поставил ее на пятое место с состоянием на уровне $650 млн. По оценке агентства Infoline, по итогам 2020 года «Светофор» стал самой быстрорастущей продуктовой сетью: выручка компании увеличилась почти на 39% до 201 млрд руб. Первое место в списке Forbes с больших отрывом заняла основатель и собственник крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние оценивается в $13 млрд. 

Татьяна Кулистикова 

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