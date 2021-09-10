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Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

Экспортная пошлина на пшеницу снова увеличена

Во второй половине сентября она может вырасти до $70 за тонну

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Цена российской пшеницы на FOB Новороссийск достигла $300 за тонну
Д. Гришкин
Цена российской пшеницы на FOB Новороссийск достигла $300 за тонну
Д. Гришкин

Пошлина на экспорт пшеницы с 15 сентября вырастет до $52,5 за тонну, следует из данных Минсельхоза. Ранее ставка составляла $46,5 за тонну. На ячмень пошлина увеличится с $26,1 до $33,1 за тонну, на кукурузу, напротив, снизится с $51,1 до $49. Новые ставки будут действовать до 21 сентября. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $275 за тонну ($266,5 неделей ранее), на ячмень — $232,3 за тонну ($222,4), на кукурузу — $255 за тонну ($258,1).

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что рост пошлины находится в пределах ожиданий. «Вряд ли он повлияет на интенсивность экспортных отгрузок сейчас, поскольку рынок ожидает еще больших значений. Исходя из текущих цен на базисе FOB в глубоководных портах, уровень экспортной пошлины на пшеницу может достичь $70 за тонну во второй половине сентября. С большой вероятностью, именно тогда мы и увидим резкий спад в отгрузках», — прогнозирует он. По его словам, стоимость российской пшеницы в глубоководных портах сейчас составляет 16,2 тыс. руб. за тонну, на мелководье — 16,8 тыс. руб. за тонну.

Зернин также сказал, что агрессивное снижение прогноза урожая по России, которое показывает Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA), «если оно не продиктовано политическими мотивами», в сентябрьском отчете, скорее всего, будет скорректировано в сторону повышения. «Этому будут способствовать отличные операционные показатели регионов Сибири, где уборочная кампания сейчас в разгаре, а урожайность — выше ожиданий», — говорит он.

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что сейчас ценовой индекс пшеницы, от которого рассчитывается пошлина, вычисляется на основании предоставленной НТБ информации о внебиржевых договорах с поставкой на условиях FOB в портах Черного моря. «Если смотреть по Московской бирже, вчера был показатель $274,8 за тонну. Точкой отсчета является цена экспортного контракта, — объяснила она. — За последнюю неделю складывается достаточно интересная ситуация. Мировые рынки упали: Франция на 2%, США на 3%. Российская пшеница, цена которой на FOB Новороссийск сейчас достигла $300 за тонну, выросла на 1,7%». Тюрина связывает это с высоким уровнем пошлины при достаточно стабильном уровне цен продажи сельхозпроизводителей.

По ее словам, в первой декаде сентября из России было экспортировано почти 1,6 млн т пшеницы, 160 тыс. т ячменя и 10 тыс. т кукурузы. Ежедневные отгрузки пшеницы в это время составляли 178 тыс. т, в августе этот показатель достигал 183,5 тыс. т. «Экспорт идет достаточно активно. Несмотря на то, что растет пошлина, у рынка есть понимание того, что валовой сбор в России в этом сезоне будет меньше, экспортный потенциал, соответственно, снизится. Но спрос остается почти на том же уровне, — объяснила Тюрина. — Россия остается экспортером номер один в мире, и маловероятно, что контрактация будет остановлена. Без нашей пшеницы импортеры не смогут обеспечить свои потребности. Я думаю, что внешний спрос будет достаточно активным». Резкого падения экспорта пока не предвидится, считает Тюрина.

Дальнейшая ставка пошлины будет зависеть от ситуации на мировом рынке, продолжает она. Когда рынок адаптируется к высокому уровню цен, можно будет ждать активизации закупок, считает Тюрина. За неделю индекс Союза экспортеров зерна вырос более чем на 3%. «С начала сезона европейские цены увеличились на 17%, стоимость американской пшеницы (SRW) — на 13%, российской пшеницы на FOB — на 23%, индекс Союза экспортеров зерна — почти на 20%. Это достаточно пропорциональные цифры», — заключила Тюрина.

В августе Россия вышла на рекордные показатели экспорта для этого месяца в 5,78 млн т, писал «Агроинвестор» со ссылкой на материалы аналитической компании «ПроЗерно». Согласно оперативным данным ФТС, в том числе было вывезено 5,2 млн т пшеницы и 0,5 млн т ячменя. По оценке аналитиков компании, во многом такой результат получен за счет поставок в Иран. С 1 июля по 7 сентября экспорт пшеницы из Россию в Иран составил 1,64 млн т, это больше отгрузок за весь прошлый сезон, когда было вывезено 1,38 млн т.

Екатерина Шокурова 

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