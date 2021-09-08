Россия установила рекорд по экспорту зерна в августе

В сентябре экспорт пшеницы без учета стран ЕАЭС ожидается на уровне 4,3- 4,5 млн тонн Pixabay

Объем экспорта зерна из России в августе составил 5,78 млн т, что стало максимальным показателем для этого месяца, говорится в материалах аналитической компании «ПроЗерно». Согласно оперативным данным ФТС, в том числе было вывезено 5,2 млн т пшеницы и 0,5 млн т ячменя. По оценке аналитиков компании, во многом такой результат получен за счет поставок в Иран. С 1 июля по 7 сентября экспорт пшеницы из Россию в Иран составил 1,64 млн т, это больше отгрузок за весь прошлый сезон, когда было вывезено 1,38 млн т. «Таким образом, Иран обгоняет Египет и занимает второе место в рейтинге стран-импортеров российской пшеницы», — отмечает «ПроЗерно».



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин подтвердил «Агроинвестору», что резкий скачок мировых цен и инертный механизм расчета экспортной пошлины открыли окно возможностей для экспортеров зерна в августе. «Думаю, что в первой половине сентября экспорт немного сбавит темп, но не прекратится, — считает о. — Это будет продолжаться до достижения пошлиной предельных значений, исходя из контрактной цены в $300 за тонну».



Зернин отметил, что Россия потеряла конкурентоспособность на крупнейших международных тендерах, где конкуренция максимальна, но сохранила свои позиции в частном секторе, где зачастую отношения носят долгосрочный характер. «Кроме того, погодные условия подталкивают некоторые страны увеличить закупки именно в России, которая с 12 зонами земледелия является островком стабильности на мировом рынке зерна, — прокомментировал он. — Мы видим, как Иран серьезно нарастил объемы закупок и не исключаем, что скоро к нему присоединится Ирак, потребности импорта которого в этом сезоне оцениваются до 2 млн т».



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что, согласно подсчетам, экспорт зерна в августе действительно составил около 5,7 млн т. Однако реальный вывоз после уточнения объемов может быть еще больше. «При этом пшеницы было экспортировано свыше 5 млн т. Это связано с тем, что Россия в сентябре начала терять конкурентоспособность, но в августе она была на очень высоком уровне относительно Европы, — объяснила она. — Стоимость российской пшеницы была в среднем на 2-3% меньше, чем цены в странах ЕС. При этом мы проигрывали в ценовой конкуренции Украине. Наша цена была на 5-6% выше, чем предложения в этой стране».



Поскольку прогнозы валовых сборов по странам ЕС были скорректированы, и есть понимание, что в России урожай будет меньше прошлогоднего, и экспортный потенциал сократится, сейчас идет активная контрактация зерна нового урожая основными странами-импортерами, говорит Тюрина. Она также отметила, что до конца календарного года на вывоз зерна будет влиять спрос. «В начале сезона обычно контрактуются значительные объемы, потому что есть ожидания, что цены могут меняться. В зимний период вступает погодный фактор. Пока ситуация для вывоза благоприятная. Но сейчас проходит информация, что Китай отказывается от закупок ячменя, — рассказала Тюрина. — Это связано с тем, что там прогнозируется больший валовой сбор кукурузы и снижение спроса на кормовое зерно со стороны животноводов. В целом ситуация со стороны импортеров достаточно изменчивая, но страны уже понимают свои балансы и те объемы, которые им нужно закупать».



По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, из портов и по железным дорогам экспорт зерна в августе составил около 5,6 млн т. Это чуть ниже показателя августа 2020 года, когда вывоз составил 5,74 млн т. В том числе в августе этого года было вывезен 5,1 млн т пшеницы, с учетом ЕАЭС — около 5,3 млн т. «Для пшеницы это рекордный месячный объем. Близкий к рекордному урожай в южных регионах, резкий рост спроса со стороны Ирана, а также Египта (в том числе по контрактам вне гостендеров), Нигерии, Саудовской Аравии, других стран, а также проблемы с качеством в ряде стран ЕС позволили нарастить объем экспорта из России, — объяснил эксперт. — Основным фактором для вывоза в дальнейшем будет соотношение экспортных и внутренних цен на фоне растущей пошлины. Внутренние цены уже коррелируются вниз на Юге и, частично, в Центре, а экспортные постепенно повышаются». По словам Павенского, в сентябре экспорт пшеницы без учета стран ЕАЭС ожидается на высоком уровне — 4,3- 4,5 млн т, что будет ниже показателя прошлого сезона, но выше предыдущих лет.

