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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Аналитика

Экспортные цены на пшеницу продолжили повышаться

По данным аналитиков, они достигли семилетнего максимума

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

С начала сезона-2021/22 по 2 сентября экспорт зерна составил 6,7 млн тонн
Администрация морских портов Черного моря
С начала сезона-2021/22 по 2 сентября экспорт зерна составил 6,7 млн тонн
Администрация морских портов Черного моря

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили рост на фоне повышения вывозной пошлины и укрепления рубля, а также не самых оптимистичных прогнозов на урожай, пишет Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, пшеница нового урожая с протеином 12,5% с поставкой в сентябре — начале октября подорожала на $0,5 до $299,5/т (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост цены этого класса пшеницы на $3 до $301 за тонну. По данным «СовЭкона», цены достигли семилетнего максимума.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что сделки все еще проходят по ценам около $300 за тонну. По его словам, цены закупки на базисе CPT снизились, локальный всплеск отмечается только по отдельным портам в ситуации, когда требуется небольшой объем пшеницы под загрузку конкретного судна. По словам Зернина, цены на пшеницу в глубоководных портах доходят до 15,8 тыс. руб. за тонну, на мелководье — до 15,9 тыс. руб. за тонну. На внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса упала на 100 руб. до 15,1 тыс. руб./т, 4-го — на 50 руб. до 15 тыс. руб./т, с самовывозом для европейской части России, уточняет Reuters.

«СовЭкон» отмечает, что цены на российскую пшеницу в том числе поддержало укрепление рублевых цен, которые с середины июля взлетели примерно на 3 тыс. руб. за тонну. Дополнительное влияние на экспортные цены оказывает и пошлина, размер которой определяется каждую неделю и точно спрогнозировать его невозможно. Связанные риски экспортеры закладывают в цену. По мнению аналитиков центра, дальнейший рост цен на российскую пшеницу находится под вопросом. «Цены на пшеницу из других регионов за последние недели заметно снизились, а конкурентоспособность российского зерна падает. Внутренний рынок будет под давлением на фоне роста ожидаемого повышения экспортной пошлины», — говорится в сообщении «СовЭкона».

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Экспортная пошлина на пшеницу с 8 по 14 сентября составит $46,5 за тонну, следует из данных Минсельхоза. С 1 по 7 сентября пошлина составляет $39,4 за тонну. Пошлина на ячмень с 8 сентября снизится с $27 до $26,1 за тонну, на кукурузу — сохранится на уровне $51,6.

Между тем, Российский зерновой союз снизил прогноз сбора зерна в России до 118 млн т, в том числе пшеницы — до более 75 млн т, сообщает «Интерфакс». «Ситуация в этом году в целом не так благоприятна, как ожидалось весной», — приводит агентство слова президента союза Аркадия Злочевского. Он напомнил, что изначально союз прогнозировал сбор пшеницы на уровне 82-83 млн т. По его словам, основная причина — неблагоприятные погодные условия в ряде регионов и уменьшение урожайности зерна. Злочевский также сообщил, что экспорт зерна в этом сельхозгоду может составить 45 млн т, в том числе 35 млн т пшеницы. В прошлом сезоне было отгружено 48,5 млн т и 39 млн т соответственно. Несмотря на корректировку прогноза, он считает, что Россия в этом сельхозгоду сохранит мировое лидерство по поставкам пшеницы.

С начала сезона-2021/22 по 2 сентября экспорт зерна составил 6,7 млн т, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе отгрузки пшеницы были на уровне 5,83 млн т — на 31% ниже прошлогоднего, вывоз ячменя составил 0,77 млн т — на 49% меньше, кукурузы — 0,072 млн т (-68%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Предварительная оценка центра по экспорту пшеницы в августе — 4,8 млн т, что близко к уровню прошлого года. Только за пять последних дней августа на фоне ожидаемого повышения экспортной пошлины на внешние рынки было поставлено около 1 млн т.

Екатерина Шокурова 

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