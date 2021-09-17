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Аналитика

Поставщики планируют повысить цены на яйца и мясо птицы

Минпромторг обеспокоен ситуацией и планирует обратиться в правительство

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Минсельхоз оценивает изменение цен на птицеводческую продукцию в пределах сезонных колебаний
Е. Разумный
Минсельхоз оценивает изменение цен на птицеводческую продукцию в пределах сезонных колебаний
Е. Разумный

Торговые сети уведомили Минпромторг о планах поставщиков повысить цены на куриное мясо и яйца. Этот вопрос обсуждался на совещании в министерстве, сообщают «Ведомости». Издание выяснило, что Минпромторг обеспокоен ситуацией с ценами и планирует обратиться с этой информацией в правительство, рассказали участники совещания.

Представитель министерства отметил, что торговые сети периодически получают уведомления о возможном увеличении закупочной цены от поставщиков по различным товарам. Как правило, это объясняется ростом издержек и себестоимости. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтвердил изданию рост стоимости некоторых продуктов. Так, оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России недавно установила годовой рекорд в 250-260 руб./кг, а цена тушки бройлера достигла 140-150 руб./кг.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, стоимость тушки в ЦФО достигла 153 руб./кг, хотя год назад она была ниже 100 руб., цена филе превышает 250 руб./кг (ранее стоило 150 руб.), выяснило издание. В одной из торговых сетей «Ведомостям» сказали, что за последние две недели закупочные цены на яйца категории С2 выросли на 47%, С1 — на 37%, С0 — на 21%.

Производство мяса птицы после падения в начале года пока так и не восстановилось, сказал «Ведомостям» Юшин. Это подтверждают данные Росстата: за восемь месяцев было произведено 4,05 млн т птицы в живом весе — на 1,7% меньше, чем год назад. При этом спрос на этот товар высокий, поскольку курица является самым доступным по цене белковым продуктом, пояснил он.

Юшин также отметил, что крупные компании инвестировали в мощности по производству готовых мясопродуктов и между мясокомбинатами идет борьба за сырье. А поскольку оптовая цена на свинину остается высокой из-за вспышек африканской чумы, переработчики отдают предпочтение куриному мясу. Кроме того, Юшин напомнил о сезонном факторе — начале учебного года. Он также отметил рост себестоимости производства скота и птицы.

Производители яиц объясняют рост цен исключительно сезонностью, пишут «Ведомости». Летом произошел традиционный провал из-за спада потребления, и в итоге закупочная цена была в два раза ниже себестоимости, сказал изданию гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко. Текущую закупочную цену в 65 руб. за десяток он назвал более справедливой. В августе закупочные цены у предприятия были на уровне 27-32 руб.

Минсельхоз отметил, что изменение цен на птицеводческую продукцию находится в пределах сезонных колебаний, и ситуация на этом рынке стабильная. В сообщении ведомства говорится, что после снижения объемов выпуска в конце прошлого и начале текущего года из-за ряда ветеринарных, технологических и экономических факторов производство птицы за восемь месяцев 2021 года уже приблизились к уровню аналогичного периода 2020-го и полностью восстановилось в соотношении август к августу. Объем предложения яиц на рынке последние три месяца сохраняется выше уровня прошлого года. Министерство ожидает, что по итогам года показатели производства мяса птицы и яиц будут сопоставимы с результатами 2020-го, в том числе благодаря дополнительной господдержке отрасли.

По данным Росстата, за неделю с 7 по 13 сентября розничные цены на мясо кур в среднем выросли на 0,4%, яйца также подорожали на 0,4%. По сравнению с декабрем прошлого года стоимость курицы увеличилась на 16,9%, яйца стали дешевле на 11%.


Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева сказала «Агроинвестору», что с мая закупочные цены на яйца составляли 44-45 руб., себестоимость при этом находилась на уровне 52 руб. за десяток. «Нынешнее повышение цен на яйца связано в первую очередь с сезонным фактором. Летом снижение цен, по данным Росстата, составляло 30-35%, предприятия работали в убыток. Сейчас идет восстановление справедливой цены, той, которая была в начале года. Если сейчас стоимость вырастет, потребитель не должен этого заметить», — считает она. Предприятиям нужно восстанавливать свою доходность, добавила Бобылева. По ее словам, в прошлом году было снижение производства яиц и мяса птицы, однако в этом году ситуация выровнялась.

Повышение стоимости яйца вполне понятна, в моменте она находилась даже ниже себестоимости, подтверждает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Здесь идет речь о переходе в диапазон рентабельности», — считает эксперт. Ситуация с удорожанием мяса птицы, по его словам, связана с тем, что на некоторых производственных площадках сложилась неблагоприятная эпизоотическая ситуация, снизилась сохранность птицы, на фоне чего упал и объем предложения. Кроме того, выросли цены на основные составляющие себестоимости: корма, логистику, премиксы и упаковку. «В перспективе цены не будут серьезно повышаться, будет рост в пределах продовольственной инфляции», — считает Корнеев.

При этом он не исключает, что на фоне повышения цен включится госрегулирование стоимости этой продукции. «Но что это даст? Рост себестоимости это не отменит, а регулировать всю цепочку формирования себестоимости невозможно. Тогда придется регулировать цену на упаковку, премиксы и так далее. В целом эта мера может носить краткосрочный характер. Тут, скорее, нужно вести речь о поддержке производителей», — считает Корнеев.

Нужно понимать, что есть два независимых типа бизнеса — производителей и ритейлеров, продолжает эксперт. «Производители птицы поднимают цены, глядя на себестоимость — корма и другие составляющие. А ритейлеры смотрят на динамику спроса, количество возвратов, затраты на аренду и так далее, — объяснил он. — Наценка каждого бизнеса регулируется той спецификой рынка, в которой он оперирует. Производители могут находиться в диалоге с ритейлерами, исходя из желаемых показателей продаж». Эксперт добавил, что в разных торговых сетях может быть разная наценка на товар. «Нельзя говорить о гомогенности цен всех каналов продаж», — заключил Корнеев.

Екатерина Шокурова 

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