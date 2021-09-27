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Аналитика

Использование антибиотиков будут отслеживать с помощью информсистем

Система позволит Минсельхозу контролировать продажи, использование препаратов и следить за их выведением из организма животного


Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Пока системы отслеживания применения антибиотиков в животноводстве в России нет​
Pixabay
Пока системы отслеживания применения антибиотиков в животноводстве в России нет​
Pixabay

Минсельхоз хочет разработать механизм отслеживания использования антибиотиков при лечении сельскохозяйственных животных. Предполагается, что он будет работать на базе действующих информационных систем Россельхознадзора. Об этом на XVII Форуме субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса рассказала замдиректора департамента ветеринарии Минсельхоза Полина Смышляева, сообщает журнал «Ветеринария и жизнь».

После внедрения системы прослеживаемости у ведомства появится возможность контролировать продажи антибактериальных препаратов, вести учет их использования, а также следить за выведением антибиотиков из организма животного. По словам Смышляевой, пока департамент получает много претензий по поводу остатков антибактериальных препаратов в продукции животного происхождения. Внедрение такой системы станет одним из инструментов для борьбы с антибиотикорезистентностью — устойчивостью возбудителей инфекций к антибиотикам. 

Ранее сообщалось о планах правительства ужесточить контроль использования антибиотиков в сельском хозяйстве. Согласно правительственному законопроекту, будет введен запрет на добавление антимикробных препаратов в корма и продажу таких кормов при отсутствии требования или рецепта. Также сейчас проводится публичное обсуждение проекта приказа Минсельхоза по запрету применения некоторых групп антибиотиков в животноводстве.


«По факту применение антибиотиков в России пока не отслеживается, — рассказал «Агроинвестору» руководитель отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации (НМА) Евгений Лапинский. — Единственное, что сейчас животноводы, которые используют ветеринарные препараты, должны информировать предприятия, где производится убой скота, об их использовании, чтобы переработчики мяса могли проверять наличие остатков препаратов в продукции. И не более того». 

По его словам, пока сложно сказать, как будет реализовываться инициатива Минсельхоза касательно систем отслеживания, но, скорее всего, она вызовет определенные сложности у животноводческих компаний. «Ко всему новому нужно привыкать. Вероятны временные, трудовые и финансовые затраты. Сама технология проведения учета тоже влечет неудобства», — считает Лапинский. 

В соответствии с законом «О биологической безопасности в Российской Федерации» применение антибиотиков в животноводстве должно быть ограничено и упорядочено в целях снижения вероятности развития антибиотикорезистентности, поскольку ее зачастую связывают с массовым использованием антибиотиков в животноводстве. По информации Лапинского, в других странах с чрезмерным применением противомикробных препаратов борются теми же методами, что и в России: исключительно рецептурным отпуском, рациональным использованием в соответствии с инструкцией и только для лечения животных, а не для профилактики. Кроме того, цивилизованные страны отказались от использования антибиотиков как стимуляторов роста. Также наблюдается тенденция по замене антибиотиков пробиотиками, растительными экстрактами и другими альтернативными средствами.

Елизавета Литвинова 

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