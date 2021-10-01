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Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

Предложение сельхозземель в наиболее благоприятных регионах снижается

Некоторые продавцы отзывают свои предложения с рынка в ожидании еще более высоких цен

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Сейчас в России 44 млн гектаров неиспользуемых сельхозземель​
Е. Разумный
Сейчас в России 44 млн гектаров неиспользуемых сельхозземель​
Е. Разумный

В наиболее благоприятных для растениеводства регионах предложения о продаже сельхозземель минимальны за последние 12 лет, рассказал в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. «Если появляется что-то качественное, то это вызывает бурю интереса, что приводит к росту цен. Сделок стало гораздо меньше из-за высокого спроса и малого предложения, которое если и есть, то с высокими оценками от продавцов», — сказал Новоселов.

По его словам, с середины 2020 года до весны 2021-го в центральной части страны отмечался двукратный рост цен на сельхозземлю, и покупатели его приняли. Что, в свою очередь, весной-летом 2021-го привело к увеличению предложения качественных активов, хотя пыл продавцов несколько охладили экспортные пошлины. По оценке Новоселова, ситуация была «спокойной» до начала уборки урожая и скачка цен. «После этого ряд активов по и так высоким ценам 2021 года были убраны с рынка, потому что продавцы понимают, что цены продолжат расти, а те предложения, которые остались,​ стали еще дороже», — сказал он. Новоселов не исключает, что на фоне инфляции, интереса к сельхозземлям со стороны непрофильных инвесторов и других факторов, земельные активы продолжат дорожать.

Сейчас, по информации Минсельхоза, в России 44 млн га неиспользуемых сельхозземель, в том числе 20 млн га пашни. К 2031 году по госпрограмме планируется ввести в оборот 13 млн га, в том числе 8,9 млн га пашни. Сейчас по площадям пашни в мире Россия находится на третьем месте (первое — Китай, второе — США) со 124,4 млн га в 2020 году, в 2019-м было 122,7 млн га, в 2010-м — 121, 4 млн га. Наибольший процент увеличения посевных площадей в 2020 году по сравнению с 2010-м показали Калининградская область — плюс 49%, следом идут Приморский край и Амурская область с 31% и 30% соответственно. В то же время Архангельская область показывает снижение площадей за отчетный период на 57%, Вологодская область — на 31%, Псковская область — на 29%.


«Развитые страны сокращают площади обрабатываемых земель и увеличивают урожайность <...>. Россия — уникальная страна, где есть возможность сохранить биоразнообразие, а мы хотим все распахать», — сказала в ходе конференции директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова. По ее словам, 13 млн га, которые планируется ввести в оборот, дадут настолько огромный объем парниковых газов, что «придется половину промышленности закрыть» для выплат по Парижскому соглашению по климату (регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере).

По ее словам, хотя в России эта повестка поднимается неохотно в том числе и на государственном уровне, изменения климата есть, и к ним надо приспосабливаться, развивая устойчивое сельское хозяйство. С одной стороны, даже несмотря на изменения климата, в России «в среднем по больнице» все хорошо, но потепление может привести к географическим изменениям при выращивании, например, пшеницы и кукурузы — оно может сместится на север, в удаленные от рынков сбыта и портов регионы с дефицитом кадров. Это, в свою очередь, приведет к удорожанию продукции для потребителей.

«В регионах традиционного производства будут ухудшаться условия производства из-за засух, наводнений и других катаклизмов. Нам придется приспосабливаться технологически — это серьезная работа с мелиорацией, которая уже ведется, это другой севооборот, селекция, для чего также потребуются инвестиции», — подчеркнула Серова. По ее мнению, в таком случае лучшей мерой борьбы с высокими ценами будет адресная поддержка нуждающихся со стороны государства.

Елизавета Литвинова 

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